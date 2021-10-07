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Спортивный директор команды Israel Start-Up Nation Чери Придхэм переходит в команду Lotto Soudal

Чери Придхэм станет спортивным директором велокоманды Lotto Soudal

 

Спортивный директор команды Israel Start-Up Nation Чери Придхэм переходит в команду Lotto Soudal

 

  50-летняя уроженка Великобритании и первая женщина – спортивный директор в мужской команде Мирового тура, Чери Придхэм (Cherie Pridham) после года работы в команде Israel Start-Up Nation войдёт в число спортивных директоров команды Lotto Soudal.  Чери Придхэм была профессиональной велогонщицей, за время успешной 15-летней карьеры велогонщицы она приняла участие в восьми Тур де Франс и двух Giro Rosa.

 

  Чери Придхэм: «Если не можешь победить бельгийцев, присоединись к ним. Бельгийская команда никогда не находилась в поле моего зрения. Но когда мне представили проект Lotto Soudal, я сразу была им очарована. Я много раз выступала в Бельгии, знаю, как много значит велоспорт для жителей этой страны. Я не боюсь и готова внести положительный вклад в будущее команды.

 

  Пока выполняешь свою работу, не важно, женщина ты или мужчина. В 2021 году ко мне всегда относились с уважением и признательностью. Очень хочу поблагодарить владельцев команды Israel Start Up Nation. Они дали мне шанс развить мои навыки. Я получила ценный опыт, который могу использовать в команде Lotto Soudal. Если я смогу наложить лишь небольшие штрихи, внести несколько передовых деталей в организацию команды, то это может сильно повлиять на команду. Самое важное, чтобы все гонщики и персонал ощущали себя частью успешной команды. В работе с командой Lotto Soudal будут не только лёгкие и весёлые моменты, с гонщиками нам придётся также идти в бой, и мы сможем его выиграть».

 

  Джон Леланг (John Lelangue), генеральный менеджер команды Lotto Soudal: «О ней слышал только хорошее. Поговорил с пятью другими кандидатами на эту работу, но некоторые гонщики предложили мне нанять Чери. Сразу после нашей первой беседы с ней я  убедился, что она  - один из лучших спортивных директоров. Он на самом деле моежт принести в команду новизну. В прошлом она уже выводила команды на более высокий уровень. Она станет дополнительной движущей силой команды. Она сильна в вопросах организации и отлично ладит с людьми - с гонщиками и персоналом. Неважно, кто выполняет работу – мужчина или женщина, важно, чтобы работа была сделана. Прежде всего, она – директор, а не женщина-директор. Чери именно тот человек, в котором мы нуждались».

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Теги к статье: Чери Придхэм