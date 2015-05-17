Чери Придхэм – первая женщина - спортивный директор в мужской велокоманде Мирового тура

Чери Придхэм: «Если работаешь как профессионал, тебя признают очень быстро»

Чери Придхэм (Cherie Pridham) стала спортивным директором израильской велокоманды Мирового тура Israel Start-Up Nation. Для родившейся в Великобритании и выросшей в ЮАР бывшей профессиональной велогонщицы работа спортивным директором – не дебют. Черри Придхэм никогда не считала чем-то из ряда вон выходящим, что женщина является спортивным директором в мужской велокоманде.

Чери Придхэм, которой сейчас 49 лет, пришла в велоспорт в подростковом возрасте. В ЮАР она регулярно тренировалась с Дугом Райдером, который сейчас является главной велокоманды Qhubeka ASSOS.

Свой первый женский Тур де Франс Чери Придхэм проехала в 19 лет. За время успешной 15-летней карьеры велогонщицы она приняла участие в восьми Тур де Франс и двух Giro Rosa. Но карьеру оборвала авария – её сбил водитель, который сбежал с места происшествия. Тогда в 2006 году Чери Придхэм и стала спортивным директором, сначала в команде Merlin Development Team, а затем в 2011 году стала одной из первых женщин – спортивных директоров и менеджеров в мужской британской велокоманде Raleigh.

Через несколько лет она стала владелицей континентальной велокоманды Vitus Pro Cycling p/b Brother UK, но после пандемии, ударившей по велоспорту, Чери Придхэм пришлось закрыть свой проект из-за потери спонсоров и начать рассылать своё резюме в мужские и женские велокоманды Мирового тура.

В интервью BBC World Service's Sport Today Чери Придхэм сказала, что её ошеломила реакция на назначение спортивным директором велокоманды Israel Start-Up Nation. Она получила более 1000 сообщений поддержки: «Я всё ещё поражена. Думала, что эта новость будет актуальна день или два, немыслимо уделять этому столько внимания. Но потом начала осознавать, какую замечательную работу я получила. Из огромной массы сообщений выделяется послание 14-летней испанской девочки. Она поблагодарила меня за то, что я открыла перед ней двери, потому что она мечтает стать спортивным директором команды Movistar. Многие сообщения заставили меня сесть и задуматься, какую роль я буду играть для следующих поколений. Надеюсь, скоро мы увидим больше женщин, вовлечённых в спорт».

Чери Придхэм о себе и о назначении спортивным директором команды Israel Start-Up Nation

В интервью VeloNews Чери Придхэм также отметила, что не ожидала бурной реакции на переход в команду Israel Start-Up Nation. Она отметила, что, возможно, осознает значимость этого события, когда начнёт работать.

Чери Придхэм: «Посмотрев перед сном приложение, оценивающее количество времени, проведённое в телефоне, я увидела, что провела в нём 11 часов. Интервью, сообщения в разных соцсетях. Не знаю, почему, но я даже не ожидала такой реакции. И, наверное, даже не понимала значимость возможности, которая у меня появилась. Может, осознаю только когда примусь за работу.

Никогда не считала себя образцом для подражания, но важность этого назначения заставила меня подумать о том, что, наверное, теперь придётся взять на себя эту роль. Для меня моя работа обычная - просто делаю то, что умею.

За всю свою карьеру никогда не акцентировалась на том, что я женщина. Никогда не играла на этом. Я спортивный директор, а не женщина-спортивный директор. Честно говоря, не только в моём случае, но если кто-то достаточно хорош в чём-то, будь то футбол, баскетбол, если хватает способностей выполнять работу, то почему бы не работать.

Когда начинала гоняться в Кейптауне, в Южной Африке, девочек в велоспорте было не так много, женских велогонок не было, поэтому я соревновалась с мальчиками, всё время была в их окружении. Потом, когда завершила карьеру, стала руководить велокомандой юниоров, откуда перешла работать в мужскую континентальную команду. Поэтому никогда не искала другой работы, была спортивным директором и менеджером мужских команд.

До этого момента никогда даже не думала о том, что была первой женщиной спортивным директором и менеджером велокоманды в Великобритании или первой женщиной в международном караване техничек.

Думаю, как и везде, нужно завоевать уважение, возможно, мне понадобилось на это чуть больше времени. Я чувствовала некоторое давление, особенно, когда ехала в караване. Но считаю, что если ведёшь машину и работаешь как профессионал, то тебя признают очень и очень быстро.

Я обратилась во многие велокоманды Мирового тура, мне ответили несколько женских команд и несколько мужских. Команда Israel Start-Up Nation в течение нескольких дней мне ответила, попросили назначить время, чтобы обсудить мои мечты, цели и намерение двигаться вперёд.

У меня есть некоторые опасения и нервозность. Но, в конце концов, я проехала с командой шесть Туров Йоркшира, шесть Туров Британии, где выступают команды Мирового тура. Караван тот же, цели те же. Не думаю, что в следующем году у меня появятся какие-то трудности. Гонка есть гонка, не правда ли».

В интервью сайту команды Israel Start-Up Nation Чери Придхэм сказала: «Моя роль – спортивный директор, а не женщина спортивный директор. Я буду концентрироваться на этом аспекте. Мне придётся работать так же, как и всем моим коллегам, я могу так же ошибаться и так же добиваться успехов. Всю свою жизнь я работала с мужчинами-велогонщиками, не думаю, что в этом плане что-то будет отличаться».

В интервью CyclingTips Чери Придхэм отметила, что команда Israel Start-Up Nation первой откликнулась на её резюме: «К моему удивлен6ию, Israel Start-Up Nation ответили первыми. Если кратко о том, что случилось: после встречи, на которой обсуждалось будущее команды Vitus Pro Cycling я вернулась домой и сказала семье, что единственный вариант – закрыть команду. Я очень нервничала по поводу того, как пандемия повлияет на 2021 год. Меня беспокоили затраты, которые будут нужны для выезда команды за границу. Масса вопросов в итоге привела меня к закрытию команды. Всё случилось в ноябре, а потом мне пришло письмо с предложением контракта от команды Israel Start-Up Nation. Не могу передать, какие эмоции испытала. Плакала как ребёнок.

Я с огромным удовольствием продолжу работать спортивным директором. Последние три года мне постоянно приходилось бороться и искать спонсоров, волноваться о том, как платить зарплату персоналу и гонщикам каждый месяцы. Теперь могу делать то, в чём сильна, поэтому очень рада.

Нам повезло, что сейчас есть профессионалы в разных областях – тренеры, те, кто руководит выступлениями, которые тщательно работают с тренировками, показателями мощности, следят за здоровьем гонщиков, и тому подобное. Эти люди делают большую часть моей работы, обеспечивая готовность гонщика к соревнованиям. За спортивным директором стоит целая команда, помогающая гонщику выйти на пик формы к его гонке».

Чери Придхэм о работе с Крисом Фрумом

В интервью BBC Чери Придхэм уточнила, что ещё не встречалась с Крисом Фрумом, который будет выступать в команде Israel Start-Up Nation, но с нетерпением ждёт начала работы с ним.

«Мы все будем работать с ним очень осторожно, чтобы гарантировать, что он сможет полностью восстановиться. Надеюсь, мы сможем вместе с ним завоевать пятый титул победителя Тур де Франс».

В интервью CyclingTips Чери Придхэм сказала: «Первые победы команды в Мировом туре на этапах Джиро д’Италия и Вуэльты Испании – хороший знак уровня команды. Контракты с Крисом Фрумом, Майклом Вудсом, Сепом Ванмарке, ребятами, которые укрепят уже сильную команду, показывают, что команда растёт. От конти до проконти и Мирового тура они прошли очень быстро.

Считаю, что мы, как руководящий состав команды, всё ещё являемся своего рода тёмными лошадками. Конечно, от нас будут многого ждать, но всё в наших руках. Конечно, мы на 100% верим в Криса Фрума, сделаем всё, чтобы он вернулся. Считаю, что менеджменту команды вполне по силам сделать следующий шаг».