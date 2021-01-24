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Тако ван дер Хоорн переходит в велокоманду Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux

Велокоманда Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux подписала контракт с Тако ван дер Хоорном

 

 

  Тако ван дер Хоорн (Taco van der Hoorn), выступавший последние два сезона в команде Jumbo-Visma, подписал контракт с велокомандой Intermarché Wanty Gobert (бывшая Circus - Wanty Gobert). 27-летний нидерландский велогонщик продолжит выступать на уровне Мирового тура и усилит бельгийскую велокоманду на однодневных велогонках.

 

Тако ван дер Хоорн переходит в велокоманду Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux

 

 

  Тако ван дер Хоорн начал профессиональную карьеру в 2017 в команде Roompot - Nederlandse Loterij и за два года в ней одержал три победы, в том числе выиграл этап BinckBank Tour и  Primus Classic, после чего перешёл в команду Jumbo-Visma, где выступал в роли доместика.

 

  В пресс-релизе велокоманды  Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux говорится, что Тако ван дер Хоорн «принесёт в команду опыт выступления на классиках Мирового тура и получит возможность реализовать свои шансы в некоторых гонках».

 

  Тако ван дер Хоорн: «Очень счастлив защищать цвета команды Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux в следующем сезоне. Мои способности и цели идеально подойдут команде. Мне нравится работать на других гонщиков, а возможность самому бороться за победу меня тоже привлекает. В команде Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux я буду доместиком, но при возможности использую свои шансы. Это идеальный баланс и очень интересный вызов! Я также предвкушаю участие в Гранд-туре, где мне хочется ярко выступить в атакующем стиле, присущем команде Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux!»

 

 

  Айке Висбеек, менеджер по выступлению велокоманды Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux: «После раскрытия своих талантов в 2018 году Тако приобрёл опыт выступления на уровне Мирового тура. Этот умный и застенчивый гонщик очень мотивирован и готовится к следующему сезону. Два года он работал в качестве помощника, но мы хотим предложить ему больше свободы. Мы уверены, что при правильном обучении и тренировках, программе гонок Мирового тура и дебюте на Гранд-туре он сможет сделать следующий шаг в карьере. Профиль этого 27-летнего гонщика с возможностями роста идеально подходит стратегии нашей команды, настроенной на развитие».

 

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Теги к статье: Тако ван дер Хоорн Taco van der Hoorn Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux

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ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • sashaney
    Ахмед Мадан – первый велогонщи ... (10)
    sashaney-Фото
    Что в этом плохого? Он чей то хлеб естъ? Бабушкины пенсии проедает? Принц сам триатлонист - любитель и пытается соотечественникам показать что можно не только на верблюде или внедорожнике с золотым рулём ездить.
  • AzaKonta
    Ахмед Мадан – первый велогонщи ... (10)
    AzaKonta-Фото
    Велогонщик для пиара
  • Sezar
    Эган Берналь: «Сейчас снова чу ... (6)
    Sezar-Фото

    Не должно быть повтора, слишком уж Берналь талантом выше. Да и умнее тоже. Вообще "путь Ару" звучит очень забавно:).

  • Александра
    Эган Берналь: «Сейчас снова чу ... (6)
    Александра-Фото
    Да, не хотелось бы повтора. Очень ярко начал карьеру.
  • Александра
    Петер Саган о сезоне 2020 года ... (7)
    Александра-Фото

    Трудяга и талант.

  • uran
    Петер Саган о сезоне 2020 года ... (7)
    uran-Фото
    А чего так на "звездность" у многих подгарает? Может позволить высказаться, добился всего своим трудом. Кто-то скромнее, кто-то не очень. Со стороны некоторых попахивает классовой ненавистью.
  • Ернат
    Эган Берналь: «Сейчас снова чу ... (6)
    Ернат-Фото

    Цитата: Александра
    Кстати, да, как будто интервью Ару перепечатали.

     

    надеюсь не повторит его путь

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Ахмед Мадан – первый велогонщи ... (10)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    это всегда было, вот посмотрите на юниора из Германии, которого подписали на 4 года в санвеб
  • s75
    Ахмед Мадан – первый велогонщи ... (10)
    s75-Фото

    Если отпустят в другой формат - это будет уже другая дисциплина, как кросс или трек. Как хотел Велон. И тогда классическое шоссе так и так уйдет. Домохозяек не надо недооценивать, это ядерная составляющая в любой телеаудитории долгоиграющих видов спорта (снукер, вело, лыжи, шахматы =) ). Вот Домонебывайкам сложнее - за ужином клюя носом посмотрел результаты этапа и в люлю;)

    Надо жОстче рубить капусту, в ящике старт гонки в общем доступе, развязки строго в PPV))

  • Adriano
    Ахмед Мадан – первый велогонщи ... (10)
    Adriano-Фото

    И будет у него контракт болеше всех легионеров.В Бахрейне на здачу от фалафеля наверное командочку прикупили.Очень дешевый спорт по сравнению с другими.Пока не отпустят спорт в зрелищные, более короткие и острые форматы доступные любой домохозяйке,а не эти мучения по 6 часов-денег в нем не будет и он загнется сам по себе.Что в прочем уже видно.

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