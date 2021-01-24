Тако ван дер Хоорн переходит в велокоманду Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux

Велокоманда Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux подписала контракт с Тако ван дер Хоорном

Тако ван дер Хоорн (Taco van der Hoorn), выступавший последние два сезона в команде Jumbo-Visma, подписал контракт с велокомандой Intermarché Wanty Gobert (бывшая Circus - Wanty Gobert). 27-летний нидерландский велогонщик продолжит выступать на уровне Мирового тура и усилит бельгийскую велокоманду на однодневных велогонках.

Тако ван дер Хоорн начал профессиональную карьеру в 2017 в команде Roompot - Nederlandse Loterij и за два года в ней одержал три победы, в том числе выиграл этап BinckBank Tour и Primus Classic, после чего перешёл в команду Jumbo-Visma, где выступал в роли доместика.

В пресс-релизе велокоманды Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux говорится, что Тако ван дер Хоорн «принесёт в команду опыт выступления на классиках Мирового тура и получит возможность реализовать свои шансы в некоторых гонках».

Тако ван дер Хоорн: «Очень счастлив защищать цвета команды Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux в следующем сезоне. Мои способности и цели идеально подойдут команде. Мне нравится работать на других гонщиков, а возможность самому бороться за победу меня тоже привлекает. В команде Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux я буду доместиком, но при возможности использую свои шансы. Это идеальный баланс и очень интересный вызов! Я также предвкушаю участие в Гранд-туре, где мне хочется ярко выступить в атакующем стиле, присущем команде Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux!»

Айке Висбеек, менеджер по выступлению велокоманды Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux: «После раскрытия своих талантов в 2018 году Тако приобрёл опыт выступления на уровне Мирового тура. Этот умный и застенчивый гонщик очень мотивирован и готовится к следующему сезону. Два года он работал в качестве помощника, но мы хотим предложить ему больше свободы. Мы уверены, что при правильном обучении и тренировках, программе гонок Мирового тура и дебюте на Гранд-туре он сможет сделать следующий шаг в карьере. Профиль этого 27-летнего гонщика с возможностями роста идеально подходит стратегии нашей команды, настроенной на развитие».