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Магнус Корт переходит в команду EF Education First

Магнус Корт Нильсен подписал контракт с командой EF Education First

 

 

 

  26-летний датский велогонщик Магнус Корт (Magnus Cort Nielsen) подписал контракт с командой EF Education First, куда переходит после двух лет работы в команде Astana. На счету Магнуса Корта 14 побед, в том числе этапы на Вуэльте Испании и Тур де Франс. В этом году он стал победителем этапа на гонке Париж-Ницца.

 

Магнус Корт переходит в команду EF Education First

 

  Магнус Корт: «Я слышал много хорошего о команде, особенно от Матти Брешеля. Самое важное для меня при выборе команды – это люди. Мне стало понятно, что в эту команду я отлично впишусь. Бонусом стало то, что команда базируется в Жироне, где я много тренируюсь, а также то, что основным языком в EF Education First является английский, что для меня важно.

 

  Я рад выполнять разные задачи. Могу работать на лидера команды, который борется за генеральную классификацию, помогать в спринтерском развозе или брать на себя роль лидера. Надеюсь, что у меня будут шансы побороться за победу на нескольких гонках в следующем году».

 

  Джонатан Воутерс, генеральный менеджер команды: «Магнус – разносторонний гонщик, умеющий побеждать. Он талантлив на разных рельефах. На последней неделе Тур де Франс он находился впереди на подъёмах, благодаря своей скорости он способен выигрывать из небольшой группы или из отрывов. Он умно ведёт гонку в сложных с точки зрения тактики ситуациях».

 

  Магнус Корт родом с небольшого датского острова Борнхольм, расположенного в юго-западной части Балтийского моря. В 16 лет он переехал с острова на материковую часть Дании, чтобы заниматься спортом. Теперь он живёт в 2000 километра от Борнхольма, проводя велосипедный сезон в Жироне и Андорре, но часто приезжает домой навестить семью и друзей: «Для меня исследовать мир – не означает проезжать полмира.  Приключения всегда рядом, за каждым поворотом. Я изучаю мир, впитывая его,  смотрю на него широко раскрытыми глазами, чтобы переживать всё, что вижу, а не, чтобы каждый день проходить на автопилоте».

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Теги к статье: Магнус Корт Магнус Корт Нильсен Magnus Cort Nielsen EF Education First

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