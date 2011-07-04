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Брэндон Ривера – новый велогонщик команды Ineos

Команда Ineos подписала контракт с 23-летним Брэндоном Риверой

 

 

  23-летний колумбийский велогонщик Брэндон Ривера (Brandon Rivera) начнёт профессиональную карьеру в британской команде Ineos, с которой подписал двухлетний контракт. В этом году Ривера стал чемпионом в индивидуальной гонке на время на Панамериканском чемпионате по велоспорту.

 

 

Брэндон Ривера – новый велогонщик команды Ineos

 

Photo credit: Pablo Mazuera

 

   Брэндон Ривера: «Очень счастлив, что мне повезло присоединиться к команде – это золотой шанс. Команда Ineos с великолепным персоналом, тренерами и спонсорами – идеальное место для профессионального развития. Сбылась мечта стать частью невероятной команды, где выступают лучшие велогонщики мира.

 

  Я рос как маунтинбайкер, но я люблю подъёмы, разделки и однодневные гонки. Я готов помогать моим товарищам по команде, но также подготовлюсь к тому, чтобы пользоваться любой представившейся возможностью.

 

  Мои цели – учиться как можно больше. Я понимаю, что это будет мой первый год на уровне Мирового тура, что я буду выступать с опытными гонщиками. С нетерпением этого жду.

 

  Мы с Эганом – хорошие друзья, знаем друг друга с тех пор, как нам исполнилось 10 лет. Тогда мы начали вместе заниматься маунтинбайком в городе Сипакира (Ziparuira). Мы оба о многом мечтали, а теперь снова будем выступать вместе. Это невероятно. Я очень благодарен ему за то, что все эти годы он тренировался со мной и всегда в меня верил. В Колумбии Эган – пример того, как сбываются мечты. Он кумир детей и взрослых».

 

  Хавьер Аретче, тренер команды Ineos: «Брэндон разносторонний гонщик, который станет отличным помощником для команды. Он сильный радельщик, умеет хорошо проходить подъёмы, а также быстро спринтует из небольшой группы.

 

  Два года назад он выступал в Европе, но этот опыт оказался для него не лучшим, так как он получил травму колена. В прошлом году он вернулся в Колумбию и хорошо провёл сезон. Он сделал заметный шаг вперёд, думаю, он готов к Мировому туру.

 

  Он очень мотивирован использовать эту возможность для своего развития, для того, чтобы стать лучше в профессиональном плане. Сейчас для него важно учиться тому, как мы работаем, привыкать к Мировому туру. Затем, во второй год, уверен, он сможет превратиться в сильного помощника.

 

Когда он был моложе, он и Эган были лучшими маунтинбайкерами Колумбии. Они были соперниками, но при этом они лучшие друзья. Они долго тренировались вместе. Эган сможет помочь Брэндону освоиться в команде».

 

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Теги к статье: Брэндон Ривера Brandon Rivera Ineos

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  1. Имя: sasha

    sashaney

    Сегодня, 03:15 | Регистрация: 19.09.2014

    Вот это подрос статус у пацана !!! Он уже своих друзей может подтягивать. Скоро в Инеосе будет весело: группировки, бритишы против латиносов. Ждёмс. Тогда вся грязь на улицу и польётся.

  2. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 10:16 | Регистрация: 4.07.2011

    Подписан старый друг эгана, как пишут в прессе, значит эган получает определенные паблисити в команде...все красиво!

  3. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 13:38 | Регистрация: 30.06.2017

    Скоро колумбы всех сожрут в пелотоне с потрохами. Экспансия индейцев в команды мирового тура должны настораживать европейцев, чтоб не остаться без работы. Берналь первый настоящий звоночек к сведению фанов Тур де Франс. Пашите европейцы, пашите.

    Вся жизнь это гонка.
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Какой из маршрутов Гранд-туров на 2020 год понравился больше?

Комментарии

  • Salamandra
    Стив Каммингс завершил карьеру ... (5)
    Salamandra-Фото

    Жалко. Любила его и болела за него персонально. Удачи, Стив!

  • Astanaforever
    Брэндон Ривера – новый велогон ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Скоро колумбы всех сожрут в пелотоне с потрохами. Экспансия индейцев в команды мирового тура должны настораживать европейцев, чтоб не остаться без работы. Берналь первый настоящий звоночек к сведению фанов Тур де Франс. Пашите европейцы, пашите.
  • motte
    Брэндон Ривера – новый велогон ... (3)
    motte-Фото

    Подписан старый друг эгана, как пишут в прессе, значит эган получает определенные паблисити в команде...все красиво!

  • rude_rider
    Карлос Родригес – новый велого ... (14)
    rude_rider-Фото
    Я уже и забыл когда в последний раз видел в поезде скай Розу и Энао..не тянут совсем так как чистые горняки.Элисон выжали в один сезон и выкинули..Ланда халиф на час,засветился и тоже в топку ибо тянуть не может но стабильно заезжает где то рядом.
    Берналь он по мне так универсал с уклоном в горы.но и разделки хорошо едет.
    если разложить весь скай то 90% выйдет что в основном раздельщики у них.
  • Ice
    Элиа Вивиани начинает подготов ... (1)
    Ice-Фото

    Если будут и дальше выигрывать, подтвердит свой спринтерский класс и утрет нос тем, кто говорил, что бОльшая заслуга в его победах у команды. Удачи и хорошей ноги на последних метрах дистанции. Никогда не болел именно за него, но и против не болел)))

  • Rokka
    Стив Каммингс завершил карьеру ... (5)
    Rokka-Фото
    Вечный антипод Скай, который при этом добивался хороших результатов. Тяжёлый выдался год у него
  • Ice
    Стив Каммингс завершил карьеру ... (5)
    Ice-Фото

    Не знаю, мне кажется, что могли бы на сезон продлить контракт с одним из тех, с кем эта команда ассоциируется. Хороший гонщик, трудяга и надежный командный боец.

  • sashaney
    Брэндон Ривера – новый велогон ... (3)
    sashaney-Фото

    Вот это подрос статус у пацана !!! Он уже своих друзей может подтягивать. Скоро в Инеосе будет весело: группировки, бритишы против латиносов. Ждёмс. Тогда вся грязь на улицу и польётся.

  • Адриен
    Карлос Родригес – новый велого ... (14)
    Адриен-Фото
    Вот интересно - а какой-такой особый НАУЧНЫЙ подход у Инеос ? Конкретно - КАКОЙ? В чем он ?! Если он такой гениально работающий на победы - почему другие команды его не используют? Секрет фирмы? И его тоже по "научному" вытравливают из памяти тех, кто уходит из Ская-Инеоса в другие команды ?.. Да вся эта "методика"и "научный подход" заключались в господине Мердоке, вернее - в его финансах, поддержке и влиянии. Плюс - конечно же незабвенные сальбутамоловые индульгенции. Но эта метода, действительно, дозволена только ведущей британской велокоманде, а не какой-то там Астане. И пока все это будет "работать" - большая вероятность, что именно Инеос возьмет Тур...
  • Earl57
    Карлос Родригес – новый велого ... (14)
    Earl57-Фото

    Конец ноября, трансферный сезон заканчивается. Инеос единственная команда из 18-ти, у которой отрицательный баланс пришедших и ушедших гонщиков. Ушло пять человек, пришел один Карапаз. Ну вроде как еще должен быть Амадор, но его дело все еще рассматривается UCI из-за досрочного разрыва контракта. За все месяцы трансферного периода, который был почти рекордно оживленным, никто больше не захотел идти в Инеос. А ведь больше трети гонщиков в пелотоне поменяли свои команды, плюс 50 неопрофи, подписавших свой первый профессиональный контракт.
    По новым правилам команда Мирового тура для получения лицензии должна иметь не менее 27 гонщиков в составе. У Инеос столько не набирается. Поэтому они вынуждены подписывать тех гонщиков, которые к ним идут - совсем молоденьких парнишек и латиноамериканских гонщиков, которых интересует только размер зарплаты. Так что кроме 18-летнего испанца Берналь притянул своего друга, который гонялся за континентальную колумбийскую команду. А уж пресс-служба Инеос создаст им красивый антураж. Сделают из лимона лимонад, это они умеют.
    Найти то гонщиков не проблема. Проблема в том, что на рынке остались только либо известные, но проблемные гонщики вроде Денниса и Поццовиво, либо те, от кого по тем или иным причинам отказались их нынешние команды. Например Бакелантс, Импи, Карлос Бетанкур, Саша Модоло... Импи прекрасный гонщик, но ему через пару недель будет 35 лет, для полуспинтера, каковым он является, это почти приговор. И если Альбазини дали возможность дотянуть до Тура Швейцарии и уйти с почетом, то Импи похоже не так повезло.
    Естественно, что в Инеос не рассказывают широкой общественности о своих проблемах. И не надо тешить себя иллюзиями, молодые гонщики, пришедшие в Мовистар, ОАЭ и др. заметно талантливее и успешнее тех, что подписал Инеос.

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2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
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