Брэндон Ривера – новый велогонщик команды Ineos

- Категория:
- VeloTEAM |
- Дата:
- Вчера, 23:19
Команда Ineos подписала контракт с 23-летним Брэндоном Риверой
23-летний колумбийский велогонщик Брэндон Ривера (Brandon Rivera) начнёт профессиональную карьеру в британской команде Ineos, с которой подписал двухлетний контракт. В этом году Ривера стал чемпионом в индивидуальной гонке на время на Панамериканском чемпионате по велоспорту.
Photo credit: Pablo Mazuera
Брэндон Ривера: «Очень счастлив, что мне повезло присоединиться к команде – это золотой шанс. Команда Ineos с великолепным персоналом, тренерами и спонсорами – идеальное место для профессионального развития. Сбылась мечта стать частью невероятной команды, где выступают лучшие велогонщики мира.
Я рос как маунтинбайкер, но я люблю подъёмы, разделки и однодневные гонки. Я готов помогать моим товарищам по команде, но также подготовлюсь к тому, чтобы пользоваться любой представившейся возможностью.
Мои цели – учиться как можно больше. Я понимаю, что это будет мой первый год на уровне Мирового тура, что я буду выступать с опытными гонщиками. С нетерпением этого жду.
Мы с Эганом – хорошие друзья, знаем друг друга с тех пор, как нам исполнилось 10 лет. Тогда мы начали вместе заниматься маунтинбайком в городе Сипакира (Ziparuira). Мы оба о многом мечтали, а теперь снова будем выступать вместе. Это невероятно. Я очень благодарен ему за то, что все эти годы он тренировался со мной и всегда в меня верил. В Колумбии Эган – пример того, как сбываются мечты. Он кумир детей и взрослых».
Хавьер Аретче, тренер команды Ineos: «Брэндон разносторонний гонщик, который станет отличным помощником для команды. Он сильный радельщик, умеет хорошо проходить подъёмы, а также быстро спринтует из небольшой группы.
Два года назад он выступал в Европе, но этот опыт оказался для него не лучшим, так как он получил травму колена. В прошлом году он вернулся в Колумбию и хорошо провёл сезон. Он сделал заметный шаг вперёд, думаю, он готов к Мировому туру.
Он очень мотивирован использовать эту возможность для своего развития, для того, чтобы стать лучше в профессиональном плане. Сейчас для него важно учиться тому, как мы работаем, привыкать к Мировому туру. Затем, во второй год, уверен, он сможет превратиться в сильного помощника.
Когда он был моложе, он и Эган были лучшими маунтинбайкерами Колумбии. Они были соперниками, но при этом они лучшие друзья. Они долго тренировались вместе. Эган сможет помочь Брэндону освоиться в команде».
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