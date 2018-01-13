Состав команды Wanty - Groupe Gobert на 2018 год:

Проконтинентальная бельгийская команда Wanty - Groupe Gobert сформировала состав на 2018 год

Проконтинентальная бельгийская команда Wanty - Groupe Gobert завершила формирование состава на 2018 год. В следующем сезоне в команде будет выступать 21 гонщик из 7 стран мира.

Пять гонщиков в конце этого сезона покинули команду – Кенни Дехас (Kenny Dehaes) перешёл в команду WB Veranclassic Aqua Protect, Гийом Леварле (Guillaume Levarlet) – в команду Auber 93, Робин Стенюи (Robin Sténuit) на данный момент без команды. Ещё двое гонщиков - 36-летний Данило Наполитано (Danilo Napolitano) и 39-летний Фредерик Вёшлен (Frederik Veuchelen) завершили карьеру.

Состав пополнился Wanty - Groupe Gobert четырьмя новобранцами. В команду пришли: 31-летний бельгийский гонщик Барт де Клерк (Bart De Clercq), перешедший из команды Lotto Soudal, 30-летний бельгийский гонщик Тимоти Дюпон (Timothy Dupont), перешедший из команды Vérandas Willems-Crelan, 24-летний бельгийский гонщик Борис Валле (Boris Vallée) из команды Fortuneo-Oscaro и 22-летний норвежский гонщик Одд Кристиан Эйкинг (Odd Christian Eiking) из команды FDJ.

В этом сезоне гонщики команды Wanty - Groupe Gobert одержали 12 побед, и второй год подряд команда заняла первое место в рейтинге команд Европейского тура Международного союза велосипедистов (UCI Europe Tour).

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Хилэр ван дер Схюрен (Hilaire Van Der Schueren), спортивный директор команды Wanty-Groupe Gobert: «Мы усилили состав на 2018 год. Теперь дело за гонщиками, которые должны подтвердить это выступлением. С подписанием Барта Де Клерка и Одда Кристиана Эйкинга мы сформировали сильную поддержку нашему талантливому французскому горняку Гийому Мартену. С приходом этих гонщиков я надеюсь на хорошее выступление на Арденнских классиках, которого нам не хватало в прошлые сезоны.

Йоанн Оффредо в 2017 году доказал, что сможет выступать на крупных классиках, надеюсь, он сможет продолжить хорошо работать в 2018. На брусчатых классиках возлагаю большие надежды на Фредерика Бакарта и Гийома Ван Кейрсбулка.

В спринте мы можем рассчитывать на быстрые ноги Тимоти Дюпона и Андреа Паскуалона. Наш новый валлонский гонщик Борис Валле будет их развозящим, но если кто-то из наших спринтеров будет чувствовать себя не слишком хорошо, Валле может также использовать свои шансы».

Состав команды Wanty - Groupe Gobert на 2018 год:

Симоне Антонини/ Simone Antonini, (Италия)

Фредерик Бакарт / Frederik Backaert, (Бельгия)

Жером Бонье / Jerome Baugnies, (Бельгия)

Томас Деган / Thomas Degand, (Бельгия)

Том Деврьен/ Tom Devriendt, (Бельгия)

Фабьен Дубе / Fabien Doubey, (Франция)

Уэсли Кредер / Wesley Kreder, (Нидерланды)

Гийом Леварле / Guillaume Levarlet, (Франция)

Гийом Мартен / Guillaume Martin, (Франция)

Марк МакНалли/ Mark Mcnally, (Великобритания)

Ксандро Мёрисс / Xandro Meurisse, (Франция)

Марко Минаард / Marco Minnaard, (Голландия)

Йоанн Оффредо / Yoann Offredo, (Франция)

Андреа Паскуалон / Andrea Pasqualon, (Италия)

Дайон Смит / Dion Smith, (Новая Зеландия)

Гийом Ван Кейрсбулк / Guillaume Van Keirsbulck, (Бельгия)

Кевин Ван Мельсен/ Kevin Van Melsen, (Бельгия)

Питер Ванспейбраук / Pieter Van Speybroeck, (Бельгия)

Барт Де Клерк/ Bart De Clercq, (Бельгия)

Тимоти Дюпон/ Timothy Dupont, (Бельгия)

Одд Кристиан Эйкинг/ Odd Christian Eiking, (Норвегия)

Борис Валле/ Boris Vallée, (Бельгия)