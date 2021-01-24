Риккардо Минали – новый велогонщик команды Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux

Велокоманда Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux подписала контракт с Риккардо Минали

25-летний Риккардо Минали (Riccardo Minali) стал четвёртым итальянским гонщиком в бельгийской команде Мирового тура Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux. Карьеру профессионала Минали начал в казахстанской велокоманде Astana, затем выступал в командах Israel Cycling Academy и Nippo Delko One Provence.

Спринтер из Вероны является победителем двух этапов Тура Лангкави, также он финишировал в топ-5 на классиках Gooikse Pijl, Gran Piemonte и Gran Premio Bruno Beghelli. Риккардо Минали подписал контракт с командой Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux на 2021 год.

Риккардо Минали: «Представить не мог лучшего рождественского подарка! 2020 год был для меня сложным, с локдауном, тренировкой на роллерах весной, а затем в конце сезона с неопределённостью по поводу дальнейшей карьеры. Но в итоге год завершился на очень оптимистичной ноте, это невероятно!

Я очень счастлив надеть майку велокоманды Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux. После хорошей подготовки, полученной в «Астане» в 2020 году морально я стал сильнее. С нетерпением жду возвращение на самый высокий уровень. Хочу показать свои способности моей новой команде и страстно желаю одержать победы в цветах Intermarché-Wanty-Gobert Matériau! Как итальянский гонщик, мечтаю о Джиро д’Италия и Милан-Сан-Ремо…»

Айке Висбеек (Aike Visbeek), менеджер по выступлению: «Мы хотели дополнить наш состав спринтером, обладающим хорошей скоростью и опытом выступления в Мировом туре. Риккардо в прошлом выступал на треке, у него хорошие результаты на шоссе. При поддержке команды он способен побеждать в скоростных спринтах. Он выступает в профессионалах четыре года, из которых два выступал в Мировом туре. Он молод, у него хорошие перспективы прогресса».