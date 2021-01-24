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Риккардо Минали – новый велогонщик команды Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux

Велокоманда  Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux подписала контракт с Риккардо Минали

 

 

  25-летний Риккардо Минали (Riccardo Minali) стал четвёртым итальянским гонщиком в бельгийской команде Мирового тура Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux. Карьеру профессионала Минали начал в казахстанской велокоманде Astana, затем выступал в командах Israel Cycling Academy и Nippo Delko One Provence.

 

  Спринтер из Вероны является победителем двух этапов Тура Лангкави, также он финишировал в топ-5 на классиках Gooikse Pijl, Gran Piemonte и Gran Premio Bruno Beghelli. Риккардо Минали подписал контракт с командой Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux на 2021 год.

 

Риккардо Минали – новый велогонщик команды Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux

 

 

  Риккардо Минали: «Представить не мог лучшего рождественского подарка! 2020 год был для меня сложным, с локдауном, тренировкой на роллерах весной, а затем в конце сезона с неопределённостью по поводу дальнейшей карьеры. Но в итоге год завершился на очень оптимистичной ноте, это невероятно!

 

  Я очень счастлив надеть майку велокоманды Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux. После хорошей подготовки, полученной в «Астане» в 2020 году морально я стал сильнее. С нетерпением жду возвращение на самый высокий уровень. Хочу показать свои способности моей новой команде и страстно желаю одержать победы в цветах Intermarché-Wanty-Gobert Matériau! Как итальянский гонщик, мечтаю о Джиро д’Италия и Милан-Сан-Ремо…»

 

  Айке Висбеек (Aike Visbeek), менеджер по выступлению: «Мы хотели дополнить наш состав спринтером, обладающим хорошей скоростью и опытом выступления в Мировом туре. Риккардо в прошлом выступал на треке, у него хорошие результаты на шоссе. При поддержке команды он способен побеждать в скоростных спринтах. Он выступает в профессионалах четыре года, из которых два выступал в Мировом туре. Он молод, у него хорошие перспективы прогресса».

 

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Теги к статье: Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux Риккардо Минали Riccardo Minali

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Комментарии

  • uran
    “Team BikeExchange” – новое на ... (5)
    uran-Фото
    Сравнить бы их мощностные показатели.
  • Denis Grachyov
    “Team BikeExchange” – новое на ... (5)
    Denis Grachyov-Фото

    толерантность во всей её красе! а в итоге выглядит нелепо и смешно

  • Earl57
    “Team BikeExchange” – новое на ... (5)
    Earl57-Фото
    Когда выбирают только из-за цвета кожи - то да, смущает. Кэмпбелл не лидер команды, и не топовая гонщица. Почему она выбрана для презентации формы, а не Аманда Спратт или Люси Кеннеди, например.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    “Team BikeExchange” – новое на ... (5)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Earl57
    Девушка на 11 см выше Саймона и на 5 кг тяжелее... В твиттере команды написали: "...Sorry Simon"))
     
    Из 13-ти женщин в команде только она одна чернокожая. А надо продемонстрировать толерантность в духе времени.
    Вас смущает это?
  • Earl57
    “Team BikeExchange” – новое на ... (5)
    Earl57-Фото

    Девушка на 11 см выше Саймона и на 5 кг тяжелее... В твиттере команды написали: "...Sorry Simon"))

     

    Из 13-ти женщин в команде только она одна чернокожая. А надо продемонстрировать толерантность в духе времени.

  • MVDP
    Матье ван дер Пул об участии в ... (8)
    MVDP-Фото
    Ван Арт только по болоту и едет, на нормальных трассах ему на проколы остается надеяться.
  • MVDP
    Поздравление с Новым 2021 годо ... (13)
    MVDP-Фото

    Педали, спицы, не дайте мне спиться...

  • Murat
    Поздравление с Новым 2021 годо ... (13)
    Murat-Фото
    С новым годом Вас Велолайв, успехов в 2021году вы интересный ин
  • Brodyazhnik
    Поздравление с Новым 2021 годо ... (13)
    Brodyazhnik-Фото

    С Новым годом! Спасибо Вам за то, что вы есть и живете темой велоспорта!

  • Camel
    Поздравление с Новым 2021 годо ... (13)
    Camel-Фото

    Уважаемая Администрация VeloLIVE и все посетители сайта! С Новым годом Вас! Здоровья Вам, удачи, везения! Пусть для Вашей успешной деятельности всегда хватает сил и знаний, а для счастливой жизни имеется всё и в нужном количестве!

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