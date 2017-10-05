Кристиан Сбаральи переходит в команду Israel Cycling Academy

Кристиан Сбаральи подписал двухлетний контракт с командой Israel Cycling Academy

27-летний итальянский велогонщик Кристиан Сбаральи (Kristian Sbaragli) подписал двухлетний контракт с проконтинентальной командой Israel Cycling Academy. Сбаральи начал свою карьеру в 2013 году в проконтинентальной команде MTN-Qhubeka, которая затем стала командой Мирового тура Dimension Data. Итальянский спринтер является победителем этапа Вуэльты Испании, входил в десятку сильнейших на классиках Париж-Тур, Кюрне-Брюссель-Кюрне, Rund um Köln и Париж-Бурж.

Кристиан Сбаральи: «Я решил подписать контракт с командой Israel Cycling Academy, потому что считаю, что настал тот момент карьеры, когда мне надо сделать шаг вперёд и начать стабильно одерживать победы. В прошлые годы я много раз финишировал в топ-10, но выиграл лишь раз. Я уверен, что смогу это изменить. Моё желание совпадает с тем, что хочет от меня команда, поэтому в Israel Cycling Academy я получу отличную возможность проявить себя».

Ран Маргалиот, генеральный менеджер команды Israel Cycling Academy: «Кристиан именно тот гонщик, который нужен нам, чтобы сбалансировать наш сильный состав. Он спринтер, но отлично справляется с подъёмами, может сыграть роль в спринте из небольшой группы на протяжённых этапах с пересечённым рельефом. Он нацелен бороться за победу на классиках, таких как Милан-Сан-Ремо, куда мы очень надеемся получить приглашение в следующем сезоне. Но прежде всего мы подписали контракт с ним, потому что верим, что его лучшие результаты ещё впереди. Он работал на других гонщиков, входил в развозящий поезд Марка Кэвендиша. Мы намерены дать Кристиану Сбаральи шанс побеждать, стать главным гонщиком команды на определённых гонках».

Рон Барон, владелец команды Israel Cycling Academy: «Мы нацелены выйти на старт исторической Джиро д’Италия в Иерусалиме. Мы хотим, чтобы нас выбрали в качестве участников, потому что у нас сильный состав, способный побеждать на этапах. Поэтому мы подписали топовых гонщиков, которые уже побеждали на этапах Гран-туров. Сбаральи – великолепный пример».