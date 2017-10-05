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Кристиан Сбаральи переходит в команду Israel Cycling Academy

Кристиан Сбаральи подписал двухлетний контракт с командой Israel Cycling Academy

 

 

  27-летний итальянский велогонщик Кристиан Сбаральи (Kristian Sbaragli) подписал двухлетний контракт с проконтинентальной командой Israel Cycling Academy. Сбаральи начал свою карьеру в 2013 году в проконтинентальной команде MTN-Qhubeka, которая затем стала командой Мирового тура Dimension Data. Итальянский спринтер является победителем этапа Вуэльты Испании, входил в десятку сильнейших на классиках Париж-Тур, Кюрне-Брюссель-Кюрне, Rund um Köln и Париж-Бурж.

 

Кристиан Сбаральи переходит в команду Israel Cycling Academy

 

  Кристиан Сбаральи: «Я решил подписать контракт с командой Israel Cycling Academy, потому что считаю, что настал тот момент карьеры, когда мне надо сделать шаг вперёд и начать стабильно одерживать победы. В прошлые годы я много раз финишировал в топ-10, но выиграл лишь раз. Я уверен, что смогу это изменить. Моё желание совпадает с тем, что хочет от меня команда, поэтому в Israel Cycling Academy я получу отличную возможность проявить себя».

 

  Ран Маргалиот, генеральный менеджер команды Israel Cycling Academy: «Кристиан именно тот гонщик, который нужен нам, чтобы сбалансировать наш сильный состав. Он спринтер, но отлично справляется с подъёмами, может сыграть роль в спринте из небольшой группы на протяжённых этапах с пересечённым рельефом. Он нацелен бороться за победу на классиках, таких как Милан-Сан-Ремо, куда мы очень надеемся получить приглашение в следующем сезоне. Но прежде всего мы подписали контракт с ним, потому что верим, что его лучшие результаты ещё впереди. Он работал на других гонщиков, входил в развозящий поезд Марка Кэвендиша. Мы намерены дать Кристиану Сбаральи шанс побеждать, стать главным гонщиком команды на определённых гонках».

 

  Рон Барон, владелец команды Israel Cycling Academy: «Мы нацелены выйти на старт исторической Джиро д’Италия в Иерусалиме. Мы хотим, чтобы нас выбрали в качестве участников, потому что у нас сильный состав, способный побеждать на этапах. Поэтому мы подписали топовых гонщиков, которые уже побеждали на этапах Гран-туров. Сбаральи – великолепный пример».

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Теги к статье: Кристиан Сбаральи Kristian Sbaragli Israel Cycling Academy

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Комментарии

  • VeloVelo
    Команда Trek-Segafredo заверши ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Rokka, зря ты "-" Студенту поставил.
    Ты мне его должен был поставить.
    Это я тебе минуснул за "молодого Пантано", извини ;)

  • VeloVelo
    Альберто Контадор: «Велоспорт ... (4)
    VeloVelo-Фото
    Женя, ну не понял и не понял. Бывает )
  • VeloVelo
    Петер Саган - трёхкратный чемп ... (10)
    VeloVelo-Фото

    Потрясающее видео. Мастер-класс. Спасибо вам!
    Да, Петя Выдающийся гонщик, это факт.

  • VeloVelo
    Команда Androni Giocattoli гар ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Мои поздравления команде Джанни Савио!
    Джанни Савио Навсегда! 

  • Андрон
    Петер Саган - трёхкратный чемп ... (10)
    Андрон-Фото
    Большое спасибо Александру за видео. Не соглашусь, что Саган бал когда либо "вечно вторым". Полоса вторых мест ни о чем не говорила, кстати, была она не такой уж большой.
    К тому же второе место не самое плохое. Кого-то оно прибивает, кого-то учит быть умнее, хитрее, сильнее. Как Сагана.
  • Shega
    Петер Саган - трёхкратный чемп ... (10)
    Shega-Фото
    Спасибо большое за видео! Получила эстетическое удовольствие от просмотра и стало понятно, о чем Петер говорил в интервью. До сих пор тихонько радуюсь его победе)
  • sashaney
    Альваро Одег – новобранец кома ... (2)
    sashaney-Фото
    Видимо колумбийского :-)
  • sashaney
    Компания Slipstream Sports про ... (1)
    sashaney-Фото

    Это не камень в огород Саймона ... Я понимаю, что интервью ни о чём и говорить нечего гонщику, но ... Хотя бы выдерживать генеральную линию надо? Саймон не знает, что Вудсу 30 лет? Он (Саймон) его старше на год всего !!! Молодой !!!

  • Meilleur
    Альберто Контадор: «Велоспорт ... (4)
    Meilleur-Фото

    Так и не понял мысли про то, что финишнуть за пределами 3-ки с лавиной атак магистрально важно, чем 2-м или 3-м почти без атак. Всегда понимал, что Альберто очень гордился тем, что разброс мест в ГТ 9-0-0, а не, к примеру, 9-0-1, и он всегда предпочел бы первое. И все же, что-то он недосказал, тема недораскрыта в этом плане.

  • Адриен
    Альберто Контадор: «Велоспорт ... (4)
    Адриен-Фото

    Так ведь своими результатами и достижениями доказал, что был прав. Может быть в большом спорте так  только и можно стать Личностью, лидером, звездой - ОСМЫСЛЕННО делая то, что хочешь и ОСМЫСЛЕННО перетягивая одеяло на себя. Ведь это "одеяло" - не только миллионы, а и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ и груз тоже .

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