Матье Ван дер Пул продлил контракт с командой Alpecin-Fenix

Матье Ван дер Пул продолжит работать в команде Alpecin-Fenix до конца 2025 года

26-летний нидерландский велогонщик Матье Ван дер Пул (Mathieu Van der Poel) продлил контракт с велокомандой Alpecin-Fenix до конца 2025 года. На этот же срок команда продлила контракт и с 27-летним бельгийским велогонщиком Йонасом Рикартом (Jonas Rickaert). Также команда продлила до 2023 года контракт с 25-летним австралийским гонщиком Джеем Вайном (Jay Vine).

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На данный момент Матье Ван дер Пул одержал 34 победы на шоссе, в том числе выиграл классику Монумент велоспорта Тур Фландрии в 2020 году. В этом сезоне Матье ван дер Пул принёс команде 7 побед, в том числе выиграл классику Страде Бьянке, этап Тур де Франс, два этапа Тиррено-Адриатико и два этапа Тура Швейцарии.

Матье Ван дер Пул: «Очень счастлив подписать этот долгосрочный контракт с командой, которая для меня как вторая семья. Мне очень нравится в Alpecin-Fenix. За последние годы команда совершила фантастический скачок в развитии, сравнимый с моим прогрессом. Мы становимся сильнее с каждым годом.

Такое долгое выступление в одной команде встречается редко, я продолжу здесь работать ещё четыре года. Кто знает, возможно, я всю свою карьеру буду выступать в одной команде? Стараюсь не заглядывать так далеко, но моя мечта на ближайшие годы – стать чемпионом мира в трёх разных дисциплинах. Мне бы хотелось продолжать сочетать шоссейный велоспорт, велокросс и маунтинбайк до Олимпиады в Париже-2024».

Кристоф Роодхоффт (Christoph Roodhoort): «Мы хотим оставаться крепкой командой и продолжать расти. Матье – один из основных гонщиков нашей команды, было важно обеспечить, чтобы он остался с нами ещё на четыре года, чтобы и дальше расширять возможности команды. Спонсоры, товарищи по команде и так далее будут уверены в лидере команды, который продлил свой контракт».