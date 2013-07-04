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Матье Ван дер Пул продлил контракт с командой Alpecin-Fenix

Матье Ван дер Пул продолжит работать в команде Alpecin-Fenix до конца 2025 года

 

 

  26-летний нидерландский велогонщик Матье Ван дер Пул (Mathieu Van der Poel) продлил контракт с велокомандой Alpecin-Fenix до конца 2025 года. На этот же срок команда продлила контракт и с 27-летним бельгийским велогонщиком Йонасом Рикартом (Jonas Rickaert). Также команда продлила до 2023 года контракт с 25-летним австралийским гонщиком Джеем Вайном (Jay Vine).

 

Матье Ван дер Пул продолжит работать в команде Alpecin-Fenix до конца 2025 года

Photo © A.S.O. / Charly Lopez  / © A.S.O. / Pauline Ballet

 

  На данный момент Матье Ван дер Пул одержал 34 победы на шоссе, в том числе выиграл классику Монумент велоспорта Тур Фландрии в 2020 году. В этом сезоне Матье ван дер Пул принёс команде 7 побед, в том числе выиграл классику Страде Бьянке,  этап Тур де Франс, два этапа Тиррено-Адриатико и два этапа Тура Швейцарии.

 

  Матье Ван дер Пул: «Очень счастлив подписать этот долгосрочный контракт с командой, которая для меня как вторая семья. Мне очень нравится в Alpecin-Fenix. За последние годы команда совершила фантастический скачок в развитии, сравнимый с моим прогрессом. Мы становимся сильнее с каждым годом.

 

  Такое долгое выступление в одной команде встречается редко, я продолжу здесь работать ещё четыре года. Кто знает, возможно, я всю свою карьеру буду выступать в одной команде? Стараюсь не заглядывать так далеко, но моя мечта на ближайшие годы – стать чемпионом мира в трёх разных дисциплинах. Мне бы хотелось продолжать сочетать шоссейный велоспорт, велокросс и маунтинбайк до Олимпиады в Париже-2024».

 

  Кристоф Роодхоффт (Christoph Roodhoort): «Мы хотим оставаться крепкой командой и продолжать расти. Матье – один из основных гонщиков нашей команды, было важно обеспечить, чтобы он остался с нами ещё на четыре года, чтобы и дальше расширять возможности команды. Спонсоры, товарищи по команде и так далее будут уверены в лидере команды, который продлил свой контракт».

 

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Fenix

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  1. MVDP

    Вчера, 22:46 | Регистрация: 3.10.2020

    Береги спину, Мотя!

  2. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:11 | Регистрация: 4.07.2013

    В результате у МВДП зарплата будет одна, а у других гонцов команды - другая. Рассчет на то, что остальные гонцы будут иметь возможность, гоняясь за копейки, подрасти и успешно продаться на более высокую зарплату.

    Вполне хороший бизнес-план - привлечение бабла под Звезду.
    У Лефевра он прекрасно работает.

  3. close2you

    Сегодня, 01:33 | Регистрация: 22.07.2017

    Олимпиада на шоссе 2024 будет за ним )

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Кто станет победителем Вуэльты Испании-2021?

Комментарии

  • close2you
    Матье Ван дер Пул продлил конт ... (3)
    close2you-Фото
    Олимпиада на шоссе 2024 будет за ним )
  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (15)
    VeloVelo-Фото

    Роглича с заслуженной Победой!
    Но, мой главный герой - Магнус Корт - самый яркий, на мой взгляд,
    гонщик этой Вуэльты.

    ЗЫ: И что-то не дотягивает нынешняя Вуэльта даже до Джиро.
    Про Тур и говорить нечего. 

  • VeloVelo
    Матье Ван дер Пул продлил конт ... (3)
    VeloVelo-Фото

    В результате у МВДП зарплата будет одна, а у других гонцов команды - другая. Рассчет на то, что остальные гонцы будут иметь возможность, гоняясь за копейки, подрасти и успешно продаться на более высокую зарплату.

    Вполне хороший бизнес-план - привлечение бабла под Звезду.
    У Лефевра он прекрасно работает.

  • M-07
    Мигель Анхель Лопес извинился ... (30)
    M-07-Фото
    Если это так, то не всё так однозначно, но всё-таки скорее Лопес не прав таки. Да, с одной стороны Лопес тоже за призовое место борется, с другой Мас имел более высокие шансы, приказ команды логичен, ибо модно привезти за собой соперников и тем самым угрозу позициям Маса, и тогда Лопес должен подчиняться приказам команды. Таковы реалии велоспорта, хотя они мне не очень-то по душе.
  • M-07
    Мигель Анхель Лопес покинул Ву ... (25)
    M-07-Фото
    Правильно на Джиро он сделал, эти умственно отсталые то и дело мешаются под колёсами и иногда валят гонщиков и даже завалы устраивают (как на Туре дама с плакатом). И обычно таким редискаам ничего за это не бывает. Так и надо было тому недофанату, получил от Лопеса то, что заслужил.
    А в нынешней ситуации сход - это очень некрасиво. Однако если это было из-за приказа команды не преследовать, то всё не так однозначно, с одной стороны Лопес тоже за призовое место борется, с другой Мас имел более высокие шансы, приказ команды логичен, ибо модно привезти за собой соперников и тем самым угрозу позициям Маса, и тогда Лопес должен подчиняться приказам команды. Таковы реалии велоспорта, хотя они мне не очень-то по душе.
  • Pi-man
    Итоги Вуэльты Испании-2021 по ... (2)
    Pi-man-Фото

    В прошлом году Роглич на Вуэльте еще больше очков набрал. В этом много майкой делился :)

  • Starch27
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (15)
    Starch27-Фото
    Цитата: GTX
    Как и на Туре разрывы в генерале космические

    Но смотреть этапы было интересно. На ТДФ был театр одного актёра, к сожалению.
  • Earl57
    Тур Бенилюкса-2021. Этап 7 (3)
    Earl57-Фото
    Ну так для Инеос Тур Британии важнее Тура Бенилюкса.
  • shain
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (15)
    shain-Фото

    3-я часть вуэльты была интересной. Кусс мог бы и повыше быть, заслужил.

    Жаль, что российский велоспорт беспросветно в жопе.



    Лопес удивил своей странной истеричной выходкой. 

  • shain
    Итоги Вуэльты Испании-2021 по ... (2)
    shain-Фото
    Вот это приход у Роглича/Jumbo/Словении!

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
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