Велокоманда Bahrain-Merida расторгла контракт с Роаном Деннисом

Во время групповой гонки чемпионата мира по велоспорту-2019 велокоманда Bahrain-Merida сообщила, что 13 сентября расторгла контракт с 29-летним австралийским гонщиком Роаном Деннисом (Rohan Dennis). Об этом не было объявлено в день, когда был разорван контракт, чтобы не помешать подготовке Денниса к чемпионату мира по велоспорту-2019.

После внезапного схода с Тур де Франс-2019 Роан Деннис не выступал в гонках в составе команды Bahrain-Merida, в одиночку готовился к чемпионату мира, где второй год подряд завоевал золотую медаль в индивидуальной гонке на время.

В релизе команды Bahrain-Merida говорится: «Господин Деннис передал сведения о расторжении с ним контракта в Арбитражный совет UCI». Команда отказалась от дальнейших комментариев.

Вопрос о том, в какой команде будет выступать двукратный чемпион мира в индивидуальной гонке на время остаётся открытым.