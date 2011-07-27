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Велокоманда Bahrain-Merida расторгла контракт с Роаном Деннисом

Велокоманда Bahrain-Merida расторгла контракт с Роаном Деннисом

 

 

  Во время групповой гонки чемпионата мира по велоспорту-2019 велокоманда Bahrain-Merida сообщила, что 13 сентября расторгла контракт с 29-летним австралийским гонщиком Роаном Деннисом (Rohan Dennis). Об этом не было объявлено в день, когда был разорван контракт, чтобы не помешать подготовке Денниса к чемпионату мира по велоспорту-2019.  

 

  После внезапного схода с Тур де Франс-2019 Роан Деннис не выступал в гонках в составе команды Bahrain-Merida, в одиночку готовился к чемпионату мира, где второй год подряд завоевал золотую медаль в индивидуальной гонке на время.

 

 

 

 

В релизе команды Bahrain-Merida говорится: «Господин Деннис передал сведения о расторжении с ним контракта в Арбитражный совет UCI». Команда отказалась от дальнейших комментариев.

 

Вопрос о том, в какой команде будет выступать двукратный  чемпион мира в индивидуальной гонке на время остаётся открытым.

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Теги к статье: Роан Деннис Rohan Dennis

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 18:54 | Регистрация: 30.06.2017

    Вино дай ему денег. Возьми у Самрук Казына. Он потенциальный генеральщик.

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Сергей

    SSS

    Вчера, 18:55 | Регистрация: 25.05.2015

    Ну и хорошо. Команда и их велики-г...но! Найдет себе лучшую.

  3. Имя: Андрей

    AndreyEst

    Вчера, 19:05 | Регистрация: 13.03.2019

    Деннис-двукратный чемпион мира,господа шейхи!И этим всё сказано.Все его претензии явно обоснованы.Команду он себе найдёт.А Бахрейн Мериде удачи.

  4. Имя: Ден

    rude_rider

    Вчера, 19:12 | Регистрация: 27.07.2011

    Цитата: Astanaforever
    Вино дай ему денег. Возьми у Самрук Казына. Он потенциальный генеральщик.
    Девушка ему еще ОИ надо выиграть по плану а вы о про генерал какой то. Да и денег нет астаны на него.

  5. ktilp-12

    Вчера, 19:29 | Регистрация: 20.06.2015

     В "казне" Казыны нет достаточных денег, чтобы сохранить даже своих: Зейца, Катальдо и т.д. , а Деннис дорогой гонщик, видимо пойдет в ту команду, где будут кататься на велосипедах ВМС. Успехов ему.

  6. Имя: Виктор Сироткин

    Виктор Сироткин

    Вчера, 19:51 | Регистрация: 14.02.2016

    Деннису теперь проще спокойно готовиться к ОИ и не пытаться подписывать контракт с другой серьезной командой. Да и Dimension Data, кто сейчас катает на BMC, не очень то богаты. Тем более туда уже отправляется раздельщик Виктор Кампенаертс.

    1. Имя: Adrien

      Адриен

      Вчера, 20:12 | Регистрация: 17.05.2015

      А жить на что ?

  7. Имя: Алексей

    uran

    Вчера, 19:58 | Регистрация: 27.05.2017

    Собственно что Деннис может дать Бахрейн кроме радужной майки? 

    А за шейхами не заржавеет, могут и допинг приписать, если будет рот открывать.

    Так что все к лучшему.

  8. Имя: Серафим

    Серафим

    Вчера, 20:37 | Регистрация: 4.08.2018

     Если выиграет Олимпиаду, его ставки будут котироваться достаточно высоко. А австралийская федерация ему оказывала неплохую поддержку, сейчас тем более будет помогать. Австралийцы спят и видят у себя золотую олимпийскую медаль на шоссе.

  9. Имя: Gonza Golanov

    Gonza Golanov

    Вчера, 20:43 | Регистрация: 6.03.2015

    То-то я подумал, что на BMC он не просто так выступал на чемпионате.

  10. Rokka

    Вчера, 20:56 | Регистрация: 23.01.2016

    В Митчелтон, если Ейтсы захотят делиться лаврами, либо в Санвеб, на основную ставку. Самые оптимальные варианты.

  11. Имя: SportSpirit

    SportSpirit

    Вчера, 21:11 | Регистрация: 4.05.2019

    Не сошлись характером от слова совсем) 

     

    Позиция каждой стороны понятна и браво каждой из них, что не выносят сор из избы. BM +1 в карме, что объявили после разделки. 

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Комментарии

  • Адриен
    Мадс Педерсен – чемпион мира-2 ... (2)
    Адриен-Фото

    Вообще молодец конечно. Но... ЧЕМПИОНАТ МИРА ! Во многих видах спорта ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ выявляется по итогам всех соревнований сезона, или минимум большинства из них. А тут ... Спортсмен выиграл всего ОДНУ гонку - да, значимую, да, престижную, да, представительную - и сразу получает звание ЛУЧШЕГО В МИРЕ - Чемпион Мира !.. В велоспорте интересная ситуация - НЕТ действительного реального критерия для определения лучшего гонщика мирового пелетона в сезоне. Рейтинг UCI - это так, проформа, бухгалтерия. Вот сейчас устроить опрос любителей и знатоков велоспорта - какой велогонщик должен называться самым-самым в 2019 году - и мнения разойдутся ! Кто-то назовет Роглича, кто-то - Алафилиппа, кто-то - Карапаса... Берналь, Фульсанг, Вальверде ... А кто ОБЪЕКТИВНО, НА САМОМ ДЕЛЕ? Уже ДАВНО назрела необходимость учредить КУБОК МИРА ПО ШОССЕЙНОМУ ВЕЛОСПОРТУ, и чтобы все соревнования высокого рейтинга входили в его зачет . И по его итогам определять ЛУЧШЕГО. Вот тогда не будет ненужных сходов, каждый из лидеров будет стараться проехать больше гонок, уменьшатся проходные этапы. В конце же сезона выявляется настоящий ОБЪЕКТИВНЫЙ чемпион, обладатель Кубка Мира - проехавший больше гонок, занявший больше высоких мест и одержавший больше побед.

  • Konstantin41
    Маттео Трентин – серебряный пр ... (1)
    Konstantin41-Фото
    Какой же грустный Трентин на подиуме стоял... Жаль его, но Педерсен заслужил.
  • Astanaforever
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (48)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Цитата: RVL
    Ломбардия и спать...
    А Милан -Сан Ремо?
    Извиняюсь Милан -Турин.
  • salomon
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (48)
    salomon-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Поэтому дорогие велофаны..не умничайте и не выставляйте себя "знатоками"велоспорта..вангуя. Этот спорт непредсказуемый.
    Вот именно !!! Кто-то уже заранее короновал Луценко. Поспешили вы, батенька...
  • Astanaforever
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (48)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: RVL
    Ломбардия и спать...
    А Милан -Сан Ремо?
  • salomon
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (48)
    salomon-Фото
    Цитата: Bernal95
    А мне Педерсен очень понравился на прошлом Туре Фландрии, когда стал вторым за Терпстрой. Этот сезон весенних классик он провел не в той форме прошлого года и у меня промелкнули две мысли. Либо талант молодого датчанина не разовьется дальше, либо парень набирает ход к ЧМ в Йоркшире. И вот он ответ!
    Да вы прям - ПРОВИДЕЦ !!! Хе...хе...хе...
  • Sergey_C
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (48)
    Sergey_C-Фото

    Не вижу никакого смысла просто доезжать гонку, тем более в таких условиях, куда правильнее сойти вовремя не навредив здоровью и оставить силы на итальянские гонки  и не создавать аварийные ситуации, отставая на круг. 

    Да и цель финишировать тоже вызывает вопросы, если ты не велогонщик из условного Конго или лыжник из Катара.

     

    Это примерно как преодоление марафона у любителей, ничего выдающегося кроме как для человека совершившего этот "подвиг" в этом нет. Сам на эти грабли наступил, когда слабоподготовленный после 30км шел пешком, большего разочарования вспомнить сложно касаемо бега. 

  • EL-Fenomeno
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (48)
    EL-Fenomeno-Фото

    Все кто доехал, да и кто сошёл молодцы. Это был настоящее испытьание, я бы даже сказал терзание - "мокрый и холодный ад". Курдюков вспоминал снежную ЛБЛ, а мне вспомнилась дождливая МСР.

    Ну шо ж, я одного подиумщика таки угадал и это Трентин, но как жаль, что экс чемпион Европы не стал чемпионом мира. А на подиуме на него было грустно смотреть. Убытый, измученный погодой и трёпкой...ему это серебро...хорошо, что жена была рядом и это, как по мне, лучшая поддержка в такой момент.

    У Педерсена просто осталось больше сил. Неожиданный чемпион, но что из того майку то у него не отберёшь) Вот только победит ли хоть раз в будущем сезоне Мадс в этом радужном одияние?

  • SSS
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (48)
    SSS-Фото
    смотрю, потому что просто интересно. Иногда))
    На мою мотивацию к тренировкам они никак не влияют.
  • motte
    Мадс Педерсен – чемпион мира-2 ... (2)
    motte-Фото

    Весь трек ликует! Альберто постит с поздравлениями!

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