Джейсон Осборн – стажёр велокоманды Deceuninck-Quick Step до конца 2021 года

Джейсон Осборн – из академической гребли в шоссейный велоспорт

27-летний уроженец немецкого города Майнц Джейсон Осборн (Jason Osborne) до конца сезона 2021 года будет выступать в велокоманде Deceuninck-Quick Step в качестве стажёра.

Photo (c) Deceuninck-Quick Step

Джейсон Осборн - серебряный призёр Олимпийских игр в Токио по академической гребле среди двоек парных в лёгком весе, чемпион мира2018 года в академической гребле в категории одиночки лёгкого веса, в 2019 году стал победителем первого виртуального чемпионата мира по велоспорту (UCI Cycling Esports Championships).

Джейсон Осборн: «Для меня очень важно, что стал стажёром в этой команде. Всегда хотел перейти в велоспорт, но пока занимался греблей, было невозможно на сто процентов посвящать себя другому виду спорта. Теперь, когда Олимпиада позади и прошла для меня успешно, могу сфокусироваться на велоспорте. И я получил самый лучший шанс - начать в велокоманде Deceuninck-Quick Step, самой успешной команде мира. В этой команде выступали многие великие гонщики, на протяжении многих лет в команде великолепно работали над прогрессом гонщиков.

Велоспорт всегда быть частью моей тренировочной рутины в академической гребле. С 2012 года я провёл много базовых тренировок на велосипеде. Тогда я купил свой первый шоссейный велосипед, а с течением времени меня всё больше захватывала страсть к велоспорту. Я проехал несколько гонок, познакомился с соревновательной стороной велоспорта, старался развиваться.

Мне нравятся индивидуальные гонки, но ещё люблю холмистые рельефы, где нужно использовать взрывную силу на коротких подъёмах, что очень похоже на приложение усилий в гребле. Я понимаю, что мне ещё многому надо учиться. Но я хочу двигаться постепенно, шаг за шагом, и посмотреть, чего смогу достичь».

Кун Пелгрим (Koen Pelgrim), главный тренер команды Deceuninck-Quick Step: «Мы увидели физические данные Джейсона, когда он выиграл виртуальный чемпионат мира. И его характеристики подтвердили тесты, которые мы с ним провели. Нам любопытно, насколько получится использовать это в велогонках. Переход в профессиональный пелотон будет для него постепенным, он должен узнать о тонкостях велоспорта, как учился бы любой молодой гонщик. Мы хотим использовать наш опыт, чтобы помочь ему с этим переходом».