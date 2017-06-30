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Джейсон Осборн – стажёр велокоманды Deceuninck-Quick Step до конца 2021 года

Джейсон Осборн – из академической гребли в шоссейный велоспорт

 

 

  27-летний уроженец немецкого города Майнц Джейсон Осборн (Jason Osborne) до конца сезона 2021 года будет выступать в велокоманде Deceuninck-Quick Step в качестве стажёра.

 

Джейсон Осборн – из академической гребли в шоссейный велоспорт

Photo (c) Deceuninck-Quick Step

 

 Джейсон Осборн  - серебряный призёр Олимпийских игр в Токио по академической гребле среди двоек парных в лёгком весе, чемпион мира2018 года в академической гребле в категории одиночки лёгкого веса, в 2019 году  стал победителем первого виртуального чемпионата мира по велоспорту (UCI Cycling Esports Championships).

 

  Джейсон Осборн: «Для меня очень важно, что стал стажёром в этой команде. Всегда хотел перейти в велоспорт, но пока занимался греблей, было невозможно на сто процентов посвящать себя другому виду спорта. Теперь, когда Олимпиада позади и прошла для меня успешно, могу сфокусироваться на велоспорте. И я получил самый лучший шанс - начать в велокоманде Deceuninck-Quick Step, самой успешной команде мира. В этой команде выступали многие великие гонщики, на протяжении многих лет в команде великолепно работали над прогрессом гонщиков.

 

  Велоспорт всегда быть частью моей тренировочной рутины в академической гребле. С 2012 года я провёл много базовых тренировок на велосипеде. Тогда я купил свой первый шоссейный велосипед, а с течением времени меня всё больше захватывала страсть к велоспорту. Я проехал несколько гонок, познакомился с соревновательной стороной велоспорта, старался развиваться.

 

  Мне нравятся индивидуальные гонки, но ещё люблю холмистые рельефы, где нужно использовать взрывную силу на коротких подъёмах, что очень похоже на приложение усилий в гребле. Я понимаю, что мне ещё многому надо учиться. Но я хочу двигаться постепенно, шаг за шагом, и посмотреть, чего смогу достичь».

 

  Кун Пелгрим (Koen Pelgrim), главный тренер команды Deceuninck-Quick Step: «Мы увидели физические данные Джейсона, когда он выиграл виртуальный чемпионат мира. И его характеристики подтвердили тесты, которые мы с ним провели. Нам любопытно, насколько получится использовать это в велогонках. Переход в профессиональный пелотон будет для него постепенным, он должен узнать о тонкостях велоспорта, как учился бы любой молодой гонщик. Мы хотим использовать наш опыт, чтобы помочь ему с этим переходом».

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Теги к статье: Джейсон Осборн Jason Osborne Deceuninck-Quick Step

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 21:03 | Регистрация: 30.06.2017

    Интересно , наверное он педали руками крутил на виртуале Хи-хи.!

    Вся жизнь это гонка.
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Skoda-Tour de Luxembourg

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World Championships

ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2021?

Комментарии

  • SportSpirit
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (10)
    SportSpirit-Фото

    Финишные разборки Якобсен vs Сенешаль - дубль 2?) 

     

    Желаю победы Дайнезе, как гонщику DSM - команды, которая стала вызывать у меня симпатию своей нацеленностью на результат. 

  • Astanaforever
    Джейсон Осборн – стажёр велоко ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Интересно , наверное он педали руками крутил на виртуале Хи-хи.!
  • shekn
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (10)
    shekn-Фото
    В отрыв можно даже не пытаться ...квики последний этап спринтерский не отдадут
  • Earl57
    Тур Бенилюкса-2021. Этап 1 (3)
    Earl57-Фото
    Завал был, где и Саган пострадал.
  • Николай Н.
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (10)
    Николай Н.-Фото

    Да такой этап можно смотреть последних 10км.

  • velodoctor
    Тур Бенилюкса-2021. Этап 1 (3)
    velodoctor-Фото

    Фульсан, Феллине что с ними, оба в лучшией форме могли бы на этой гонке много показать...

  • salomon
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (38)
    salomon-Фото
    Цитата: Gottliche_Recht
    Еще одно доказательство, что зрелищность зависит во многом зависит от маленьких, часто незаметных факторов. Здесь кричали, что Вуэльта интересней Тура, а уже сейчас все жалуются на скучность.
    Некоторые "эксперты" полагали,что Роглич будет никакой на Вуэльте. Окзалось,наоборот - Роглич в порядке,а остальные ничего не могут с ним поделать. Вот поэтому ноют и скучают.
  • Earl57
    Тур Бенилюкса-2021. Этап 1 (3)
    Earl57-Фото

    Евроспорт трансляцию начал очень поздно, но в хайлайте показали как Ремко после прокола орал на механика. Сцена была ну очень некрасивая, мягко говоря. Культур-мультур у парня совсем на нуле...

  • Earl57
    Трансферные новости пелотона-2 ... (38)
    Earl57-Фото

    Интересная новость от Декеник. Они подписали в качестве стажера немецкого гребца Джейсона Осборна, который в прошлом году победил на ЧМ по виртуальному велоспорту.

    https://twitter.com/deceuninck_qst/status/1432349186738073607

     

  • Адриен
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (10)
    Адриен-Фото

    Вино поговорит, Вино решил ... Неужели не понятно, что основные решения по составу принимает Мартинелли ? Винокуров - шеф, босс, а Мартинелли - СПЕЦИАЛИСТ, по его рекомендациям все формируется. Вряд ли бы в команду взяли Нибали без его желания. И скорее всего Нибали готовят в Астану в качестве менеджера, спортдиректора - и т.п.

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