Дарвин Атапума переходит в команду Cofidis

Дарвин Атапума подписал контракт с командой Cofidis

30-летний колумбийский гонщик Дарвин Атапума подписал контракт с проконтинентальной французской командой Cofidis, куда переходит после двух лет работы в команде Мирового тура UAE Team Emirates.

В профессиональный велоспорт Атапума пришёл в 2012 году, начав выступать в проконтинентальной колумбийской команде Colombia – Coldeportes, с 2014 по 2016 годы выступал в команде BMC. За свою карьеру Дарвин Атапума одержал четыре победы, в том числе этап Тура Швейцарии. Он 10 раз стартовал на Гран-турах, из которых лишь на одном не доехал до конца. Лучшим результатом колумбийского гонщика в общем зачёте Гран-тура стало 9-е место на Джиро д’Италия в 2016 году.

Дарвин Атапума: «Я счастлив и горд, что смогу надеть форму команды Cofidis в следующем январе. Я уже вернулся к тренировкам, чтобы подготовиться к первому сбору команды. Выступление во французской команде принесёт мне новый опыт. Я уже знаю некоторых гонщиков. Ни на секунду не сомневаюсь, что благодаря командному духу мы сможем побеждать на гонках».

Седрик Вассёр, генеральный менеджер команды Cofidis: «Я невероятно счастлив и горжусь, что наша команда смогла подписать гонщика таких качеств. Убеждён, что с Дарвином мы сможем ярко выступать и побеждать на всех рельефах. Именно этого звена нам не хватало в прошлые годы.

С таким опытом выступления в командах Мирового тура Дарвин способен проявлять себя при каждой возможности. Прежде всего, мы рассчитываем на него на этапах с подъёмами на высоту более 2000 м, что будет в маршруте следующего Тур де Франс. Убеждён, что благодаря Дарвину и другим новым гонщикам наша команда сможет сделать шаг вперёд».

Помимо Дарвина Атапумы в команду Cofidis в следующем сезоне придут Зико Вейтанс (Zico Waeytens) из Veranda's Willems-Crelan, Йеспер Хансен (Jesper Hansen) из команды Astana, Марко Маттис (Marco Matthis) из Katusha-Alpecin. Также команда Cofidis подписала нео-про Дамьена Тузе (Damien Touzé), Филиппо Фортина (Filippo Fortin) и Виктора Лафай (Victor Lafay).

Из команды Cofidis ушли Джимми Тюрги (Jimmy Turgis) в Vital Concept, Антони Тюрги (Anthony Turgis) в Direct Energie и Даниэль Наварро (Daniel Navarro) в Katusha-Alpecin.