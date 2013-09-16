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Дарвин Атапума переходит в команду Cofidis

Дарвин Атапума подписал контракт с командой Cofidis

 

 

  30-летний колумбийский гонщик Дарвин Атапума подписал контракт с проконтинентальной французской командой Cofidis, куда переходит после двух лет работы в команде Мирового тура UAE Team Emirates.

 

  В профессиональный велоспорт Атапума пришёл в 2012 году, начав выступать в проконтинентальной колумбийской команде Colombia – Coldeportes, с 2014 по 2016 годы выступал в команде BMC. За свою карьеру Дарвин Атапума одержал четыре победы, в том числе этап Тура Швейцарии. Он 10 раз стартовал на Гран-турах, из которых лишь на одном не доехал до конца.  Лучшим результатом колумбийского гонщика в общем зачёте Гран-тура стало 9-е место на Джиро д’Италия в 2016 году.

 

 

  Дарвин Атапума: «Я счастлив и горд, что смогу надеть форму команды Cofidis в следующем январе. Я уже вернулся к тренировкам, чтобы подготовиться к первому сбору команды. Выступление во французской команде принесёт мне новый опыт. Я уже знаю некоторых гонщиков. Ни на секунду не сомневаюсь, что благодаря командному духу мы сможем побеждать на гонках».

 

  Седрик Вассёр, генеральный менеджер команды Cofidis: «Я невероятно счастлив и горжусь, что наша команда смогла подписать гонщика таких качеств. Убеждён, что с Дарвином мы сможем ярко выступать и побеждать на всех рельефах. Именно этого звена нам не хватало в прошлые годы.

 

  С таким опытом выступления в командах Мирового тура Дарвин способен проявлять себя при каждой возможности. Прежде всего, мы рассчитываем на него на этапах с подъёмами на высоту более 2000 м, что будет в маршруте следующего Тур де Франс. Убеждён, что благодаря Дарвину и другим новым гонщикам наша команда сможет сделать шаг вперёд».

 

  Помимо Дарвина Атапумы в команду Cofidis в следующем сезоне придут Зико Вейтанс (Zico Waeytens) из Veranda's Willems-Crelan, Йеспер Хансен (Jesper Hansen) из команды Astana, Марко Маттис (Marco Matthis) из Katusha-Alpecin. Также команда Cofidis подписала нео-про Дамьена Тузе (Damien Touzé), Филиппо Фортина (Filippo Fortin) и Виктора Лафай (Victor Lafay).

 

  Из команды Cofidis ушли Джимми Тюрги (Jimmy Turgis) в Vital Concept, Антони Тюрги (Anthony Turgis) в Direct Energie и Даниэль Наварро  (Daniel Navarro) в Katusha-Alpecin.

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Теги к статье: Дарвин Атапума Cofidis

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 20:36 | Регистрация: 30.06.2017

    Каждый гонщик при переходе в другую команду всегда счастлив в интервью и горд выступать за будущую команду, сколько бы они не переходили из одной в другую Уже смешно каждый раз читать это. Как будто в предыдущие их заставляли насильно против их воли. Какой то массовый мозговой шаблон.и иллюзия обмана.

    1. Имя: Ольга

      Earl57

      Вчера, 20:56 | Регистрация: 7.12.2014

      Будешь счастлив, когда в нынешней команде не стали продлять контракт. А на календаре конец октября, большинство команд уже сформировано. И большое количество гонщиков без контракта на 2019 год.
      Тут уж что нашел. Не до жиру, быть бы живу.

    2. Имя: Елена

      Shega

      Вчера, 23:35 | Регистрация: 16.09.2013

      Это не массовый мозговой шаблон, а элементарные правила вежливости в велоспорте. Вроде бы ничего смешного.

  2. Имя: Елена

    Kitsune-taichou

    Сегодня, 09:36 | Регистрация: 5.10.2016

    что-то как-то массово все в проконти подались, или мне кажется? О_о

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Комментарии

  • flugegeheimen
    Крис Фрум о маршруте Джиро д' ... (7)
    flugegeheimen-Фото
    Его позвали почетным гостем - из вежливости надо было что-то сказать. Но, думаю, джиру он и не планирует. Все силы на тур бросит
  • Cyrill
    Джиро д'Италия-2019. Презента ... (12)
    Cyrill-Фото

    Пока предварительно: от Мувиков - Вальверде, Ланда и Карапас заявлены на Джиро.

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2019. Презента ... (12)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: Astanaforever
    13й 14й 16й 20й этапы жесть.

    да ну !?

    10-й и 11-й вот это настоящая жесть, ещё и после дня отдыха; многие могут просто не вкатиться и поймать БОЛЬШИЕ дыры по времени

  • motte
    Джиро д'Италия-2019. Презента ... (12)
    motte-Фото

    Интересно, Нибали будет здесь? Или тдф?

    Вроде как Веньи ожидает его ...Саган, возможно с большой долей вероятности, будет.

  • vitali
    Джиро д'Италия-2019. Презента ... (12)
    vitali-Фото
    Да, под 60 км разделок, и все с горками, такого давно не было. Усилили "горную" составляющую, стало быть. Значит, будет, как всегда, тяжко. И даже на последней разделке можно будет выиграть-проиграть минуту, а это большой плюс
  • motte
    Крис Фрум о маршруте Джиро д' ... (7)
    motte-Фото
    Совершенно
    5 тдф в карман это есть превыше всего и тдф этого года будет интересен ибо вновь История
  • vitali
    Николя Порталь: «Не думаю, что ... (12)
    vitali-Фото
    Цитата: Cha
    Скай - самая технологичная команда на сегодняшний день. Пытаются противостоять этому - отлично! С другой стороны эти придумки бьют по всем и Скай в силу первого предложения сможет и успеет перестроится и приспособиться, а вот с другими похуже, кто не успеет - тот опоздает.
    Перестроят всех одинаково - чтоб никто не видел перед собой мощность. А кто приезжал после 20-х мест и далее, тем эти измерители были итак по-стольку, по-скольку
  • Camel
    Крис Фрум о маршруте Джиро д' ... (7)
    Camel-Фото

    Всё поставлено Фрумом на Тур именно в 2019-м, поскольку время идёт, Берналь и ему подобные подпирают и хмурятся, а возраст дает о себе знать.

    5 побед - это уже легенда Тур де Франс + победы на Джиро и Вуэльте возведут его в ранг великих велогонщиков. Думаю, Джиро он не поедет, слишком высоки риск и ставки. Ему нужна 5-я победа на Туре.

  • Kitsune-taichou
    Дарвин Атапума переходит в ком ... (4)
    Kitsune-taichou-Фото

    что-то как-то массово все в проконти подались, или мне кажется? О_о

  • Znak
    Крис Фрум о маршруте Джиро д' ... (7)
    Znak-Фото

    "прежде я никогда не выигрывал гонку в таком легендарном стиле" Не скромно, но так оно и было!

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