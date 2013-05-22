VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Леннард Кемна переходит в команду Bora-hansgrohe

Леннард Кемна переходит из команды Sunweb в команду Bora-hansgrohe

 

 

  22-летний немецкий велогонщик Леннард Кемна (Lennard Kämna) подписал двухлетний контракт с командой Bora-hansgrohe, куда переходит после трёх лет работы в команде Sunweb. Молодой немецкий гонщик за время выступления в команде Sunweb  проехал два Гран-тура – Тур  де Франс и Вуэльту Испании, в 2017 году вместе с командой Sunweb стал чемпионом мира в командной гонке на время.

 

Леннард Кемна переходит в команду Bora-hansgrohe

 

  Леннард Кемна: «Думаю, пришло время мне делать следующий шаг. Я очень доволен, что решил перейти в Bora-hansgrohe. В этой команде очень профессиональная атмосфера. Без сомнения, они предложили мне оптимальные возможности для дальнейшего развития.  Когда рассматриваешь, как Bora-hansgrohe продвинулась на самый высокий уровень с молодыми гонщиками, можно прийти к выводу, что они всё делают правильно.

 

  Мои годы с командой Sunweb были невероятно ценными, я благодарен им за то, что привели меня в Мировой тур. Это был мой первый шаг в качестве профессионального велогонщика, следующий я сделаю с командой Bora-hansgrohe».

 

  Ральф Денк, менеджер команды: «Леннард – без сомнения большой талант, и он был в списке желаемых гонщиков у многих команд. Поэтому я ещё больше рад, что он решил подписать контракт с нами. Впечатляло, как он выступал на последней неделе Тур де Франс. Он всегда активен, всегда, каждый день впереди. Из этого можно сделать вывод, что он умеет принимать вызов, он сильный «мотор». Как мощный раздельщик, он тоже очень талантлив. Мы видели, чего он добился благодаря своим способностям за последние несколько лет. Однако мы хотим развивать его постепенно, осторожно, как делали это с Эмануэлем и Паскалем. Леннард получит свои шансы, но мы будем работать с ним так, чтобы не причинить вреда».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Леннард Кемна Lennard Kamna Bora-hansgrohe Sunweb

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Вячеслав

    Wish

    Вчера, 23:37 | Регистрация: 18.09.2017

    Существенная потеря для Санвеба. Хорошо ездит разделки и в этом году спрогрессировал в горах, при этом ему только 22

  2. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 00:15 | Регистрация: 22.05.2013

    В этом году проехал отличный тур. Думаю следующий год будет прорывным для него. 

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019: новые контракты и переходы велогонщиков в велосезоне 2020-2021

Ближайшие старты

15 - 25 августа 2019

Tour de l'Avenir

24 августа - 15 сентября 2019

La Vuelta ciclista a Espana

ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2019?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

21 августа

Stijn Steels (Roompot - Charles)

Mikel Bizkarra (Euskadi Basque Country - Murias)

22 августа

Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo)

Reto Hollenstein (Team KATUSHA-Alpecin)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 4337
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3109
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2991
4 Пино Т. (Fra) (GFC) 2976
5 Роглич П. (Slo) (TJV) 2859
6 Берналь Э. (Col) (INS) 2726
7 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2412
8 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2409
9 Йейтс С. (GBr) (MTS) 2320
10 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2305

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Август 2019 (131)
Июль 2019 (192)
Июнь 2019 (168)
Май 2019 (215)
Апрель 2019 (140)
Март 2019 (136)