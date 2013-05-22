Леннард Кемна переходит в команду Bora-hansgrohe

Леннард Кемна переходит из команды Sunweb в команду Bora-hansgrohe

22-летний немецкий велогонщик Леннард Кемна (Lennard Kämna) подписал двухлетний контракт с командой Bora-hansgrohe, куда переходит после трёх лет работы в команде Sunweb. Молодой немецкий гонщик за время выступления в команде Sunweb проехал два Гран-тура – Тур де Франс и Вуэльту Испании, в 2017 году вместе с командой Sunweb стал чемпионом мира в командной гонке на время.

Леннард Кемна: «Думаю, пришло время мне делать следующий шаг. Я очень доволен, что решил перейти в Bora-hansgrohe. В этой команде очень профессиональная атмосфера. Без сомнения, они предложили мне оптимальные возможности для дальнейшего развития. Когда рассматриваешь, как Bora-hansgrohe продвинулась на самый высокий уровень с молодыми гонщиками, можно прийти к выводу, что они всё делают правильно.

Мои годы с командой Sunweb были невероятно ценными, я благодарен им за то, что привели меня в Мировой тур. Это был мой первый шаг в качестве профессионального велогонщика, следующий я сделаю с командой Bora-hansgrohe».

Ральф Денк, менеджер команды: «Леннард – без сомнения большой талант, и он был в списке желаемых гонщиков у многих команд. Поэтому я ещё больше рад, что он решил подписать контракт с нами. Впечатляло, как он выступал на последней неделе Тур де Франс. Он всегда активен, всегда, каждый день впереди. Из этого можно сделать вывод, что он умеет принимать вызов, он сильный «мотор». Как мощный раздельщик, он тоже очень талантлив. Мы видели, чего он добился благодаря своим способностям за последние несколько лет. Однако мы хотим развивать его постепенно, осторожно, как делали это с Эмануэлем и Паскалем. Леннард получит свои шансы, но мы будем работать с ним так, чтобы не причинить вреда».