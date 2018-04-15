Вилко Келдерман подписал контракт с велокомандой Bora – hansgrohe

Вилко Келдерман и Бен Цвихофф – новые велогонщики команды Bora – hansgrohe

29-летний нидерландский гонщик Вилко Келдерман и 26-летний немецкий гонщик Бен Цвихофф (Ben Zwiehoff) со следующего года начнут выступать в велокоманде Bora-hansgrohe. Вилко Келдерман, который последние четыре сезона выступает в команде Sunweb, подписал с Bora-hansgrohe двухлетний контракт. Бен Цвихофф переходит из маунтинбайка на шоссе. Оба гонщика усилят состав команды в горах на многодневных гонках.

Ральф Денк, генеральный менеджер команды Bora-hansgrohe: «Вилко – гонщик с громандным потенциалом. В ближайшие годы мы ставим задачу последовательно выводить этот потенциал, проявлять его на дороге. Сейчас он в идеальном для этого возрасте, и, конечно, будет очень ценным гонщиком нашей команды.

Бен несколько лет входил в сборную Германии по маунтинбайку. Он всегда был успешен, но, возможно, ему немного не хватает дополнительной взрывной мощности. Считаем, что в шоссе, особенно в горах, у него есть большие возможности. Я всегда говорил, что мы ищем таланты в других дисциплинах и видах спорта. Поэтому рады стать проводником этого спортсмена».

Вилко Келдерман: «С нетерпением жду нового вызова. После первых встреч с тренерами и руководством команды мне стало ясно, что переход сюда – правильный шаг. Ко мне сразу пришла уверенность, что сотрудничество с Bora-hansgrohe даст мне новый стимул на данном этапе моей карьеры. Вся команда – гонщики, спортивные директора и руководство – готовы обеспечить мне идеальные условия для моего лучшего выступления. Я рад помогать команде».

Бен Цвихофф: «Моей целью в карьере маунтинбайкера всегда было участие в Олимпийских играх. Но в какой-то момент я осознал, что с моими способностями в прохождении подъёмов на шоссе я смогу достичь большего. В прошлом декабре на Майорке я уже познакомился с несколькими ребятами. Я очень решительно настроен внести вклад в успехи команды как помощник в горах. Всегда мечтал принять участие в величайшей гонке мира – Тур де Франс, посмотрим, смогу ли я однажды исполнить мечту».