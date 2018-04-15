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Вилко Келдерман подписал контракт с велокомандой Bora – hansgrohe

Вилко Келдерман и Бен Цвихофф – новые велогонщики команды Bora – hansgrohe

 

Вилко Келдерман подписал контракт с велокомандой Bora – hansgrohe

 

  29-летний нидерландский гонщик Вилко Келдерман и 26-летний немецкий гонщик Бен Цвихофф (Ben Zwiehoff) со следующего года начнут выступать в велокоманде Bora-hansgrohe. Вилко Келдерман, который последние четыре сезона выступает в команде Sunweb, подписал с Bora-hansgrohe двухлетний контракт. Бен Цвихофф переходит из маунтинбайка на шоссе. Оба гонщика усилят состав команды в горах на многодневных гонках.

 

  Ральф Денк, генеральный менеджер команды Bora-hansgrohe: «Вилко – гонщик с громандным потенциалом. В ближайшие годы мы ставим задачу последовательно выводить этот потенциал, проявлять его на дороге. Сейчас он в идеальном для этого возрасте, и, конечно, будет очень ценным гонщиком нашей команды.

 

  Бен несколько лет входил в сборную Германии по маунтинбайку. Он всегда был успешен, но, возможно, ему немного не хватает дополнительной взрывной мощности. Считаем, что в шоссе, особенно в горах, у него есть большие возможности. Я всегда говорил, что мы ищем таланты в других дисциплинах и видах спорта. Поэтому рады стать проводником этого спортсмена».

 

  Вилко Келдерман: «С нетерпением жду нового вызова. После первых встреч с тренерами и руководством команды мне стало ясно, что переход сюда – правильный шаг. Ко мне сразу пришла уверенность, что сотрудничество с Bora-hansgrohe даст мне новый стимул на данном этапе моей карьеры. Вся команда – гонщики, спортивные директора и руководство – готовы обеспечить мне идеальные условия для моего лучшего выступления. Я рад помогать команде».

 

  Бен Цвихофф: «Моей целью в карьере маунтинбайкера всегда было участие в Олимпийских играх. Но в какой-то момент я осознал, что с моими способностями в прохождении подъёмов на шоссе я смогу достичь большего. В прошлом декабре на Майорке я уже  познакомился с несколькими ребятами. Я очень решительно настроен внести вклад в успехи команды как помощник в горах. Всегда мечтал принять участие в величайшей гонке мира – Тур де Франс, посмотрим, смогу ли я однажды исполнить мечту».

 

Трансферные новости пелотона-2020

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Теги к статье: Вилко Келдерман Wilco Kelderman Бен Цвихофф Ben Zwiehoff Bora – hansgrohe

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  1. Имя: Артём

    Arciv

    Сегодня, 20:21 | Регистрация: 15.04.2018

    Эхххх,ждал Вилко обратно в Юмбо! Хотя может он и не хочет быть грегори,а лидером на данный этап ему сложно там быть

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Трансферные новости пелотона-2020: новые контракты и переходы велогонщиков
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BinckBank Tour

3 - 25 октября 2020

Giro d'Italia

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Кто станет победителем Тур де Франс-2020?

Комментарии

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тиррено-Адриатико-2020: маршру ... (10)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Zhanzhak
    А кто знает, где можно посмотреть? 
    старая гвардия собирается, хочется в перемешку с Туром посмотреть. Эмоции наверное другие будут!
    Tiz
  • Arciv
    Вилко Келдерман подписал контр ... (1)
    Arciv-Фото
    Эхххх,ждал Вилко обратно в Юмбо! Хотя может он и не хочет быть грегори,а лидером на данный этап ему сложно там быть
  • ЧОРНЫЙ
    Маттео Трентин подписал контра ... (1)
    ЧОРНЫЙ-Фото
    Наконец то взяли в команду настоящего мужика, в отличии от всяких Ару!
  • Александра
    Фабио Ару: «Не знаю, что со мн ... (20)
    Александра-Фото

    Даже не знаю, что сказать! Вроде, 30 лет, не мальчик уже для заявок, что работа не пошла, не знаю, почему.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Доменико Поццовиво сошёл с Тур ... (3)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Kreo69
    Поллючино за свою карьеру столько травм собрал, что на 2-3 гонщиков хватит с запасом. Не везет человеку и ничего с этим не сделаешь.

    Думаю, что в скором времени увидим его в тренерском штабе какой-нибудь команды, благо, что образование у него профильное имеется.
    Вроде инженер, но Доменико оказался очень терпеливым гонщиком, я бы на его месте послушал тренеров и сошел еще раньше, видел фото После первого этапа его локтя, где видна была титановая пластина, респект
  • Gorn9k
    Тиррено-Адриатико-2020. Резуль ... (10)
    Gorn9k-Фото
    А шо с Шикпером?
  • hodorik
    Трансферные новости пелотона-2 ... (8)
    hodorik-Фото

    Спасибо за обновления , если можно выделяйте наших парней по переходам и подписаниям каким ни будь цветом иным от всего. спасибо за понимание.

  • AlGalgalim
    Фабио Ару: «Не знаю, что со мн ... (20)
    AlGalgalim-Фото
    Цитата: Arciv
    Нало ему в Израиль и покатать Фрума! А там может и найдёт свой ход! Дюмолан же не стесняется катать Роглича!
    Спасибо, уже понабрали отставников. Дан Мартин с Грайпелем не сильно заметны на ТДФ.
  • 0x5F375A86
    Примож Роглич, Тадей Погачар, ... (4)
    0x5F375A86-Фото
    Похоже, что Роглич уже не сможет удержаться в тройке в итоге, а сколько разговоров было.
  • Ice
    Тиррено-Адриатико-2020. Резуль ... (10)
    Ice-Фото

    Один из мощнейших спринтеров на сегодня, если при ноге и не задерган на этапе. В прошлом году какие-то нереальные ватты выдавал на финишах. Сегодня по ходу тоже дал от души.

     

    Как говорят в определенных кругах "Дал, дал, ушел!")))

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