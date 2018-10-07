Gazprom — RusVelo и Александр Власов продлили действующее соглашение



Российская велокоманда Gazprom — RusVelo объявляет о продлении действующего контракта с Александром Власовым. Новое соглашение рассчитано до конца 2020 года.





Дебютный сезон в профессионалах для Александра выдался успешным. Среди основных достижений: победа на втором этапе Toscana Terra di Ciclismo-Eroica U23, победа в генеральной классификации на молодежной Giro d’Italia; майка национального чемпиона России в категории гонщиков до 23 лет, а также четвертое место на французской многодневной гонке Tour de l'Avenir.



«Мой первый сезон в команде Gazprom — RusVelo прошёл очень хорошо, удалось практически всё. Ожидал лучшего выступления на чемпионате мира, но в целом, я остался доволен своим результатом на гонках по «андерам» и также рад, что за этот сезон получилось набраться опыта на гонках высшей категории и Мирового тура UCI.

Безусловно, я рад продлению контракта на следующие два года. У нас очень дружный коллектив, который делает все возможное для достижения целей.

В будущем хотелось бы выступить на «Джиро» и побороться за генеральную классификацию на других многодневках» — Александр Власов.





Пресс-служба команды Gazprom — RusVelo