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Gazprom — RusVelo и Александр Власов продлили действующее соглашение

Gazprom — RusVelo и Александр Власов продлили действующее соглашение

 

 


  Российская велокоманда Gazprom — RusVelo объявляет о продлении действующего контракта с Александром Власовым. Новое соглашение рассчитано до конца 2020 года.

 

 


 
  Дебютный сезон в профессионалах для Александра выдался успешным. Среди основных достижений: победа на втором этапе Toscana Terra di Ciclismo-Eroica U23, победа в генеральной классификации на молодежной Giro d’Italia; майка национального чемпиона России в категории гонщиков до 23 лет, а также четвертое место на французской многодневной гонке Tour de l'Avenir.   


  «Мой первый сезон в команде Gazprom — RusVelo прошёл очень хорошо, удалось практически всё. Ожидал лучшего выступления на чемпионате мира, но в целом, я остался доволен своим результатом на гонках по «андерам» и также рад, что за этот сезон получилось набраться опыта на гонках высшей категории и Мирового тура UCI.
  Безусловно, я рад продлению контракта на следующие два года. У нас очень дружный коллектив, который делает все возможное для достижения целей.
В будущем хотелось бы выступить на «Джиро» и побороться за генеральную классификацию на других многодневках» — Александр Власов.

 



Пресс-служба команды Gazprom — RusVelo

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Теги к статье: Александр Власов Gazprom — RusVelo

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