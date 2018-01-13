Сформирован окончательный состав Gazprom – RusVelo на сезон 2018 года

Сформирован окончательный состав Gazprom – RusVelo на следующий сезон

Российская команда Gazprom – RusVelo сообщает о заключении контрактов с тремя молодыми гонщиками. С 2018-го года в команде будут выступать Евгений Коберняк, Степан Курьянов и Александр Власов.

В минувшем сезоне Коберняк и Курьянов представляли молодежный клуб Gazprom – RusVelo, а с августа проходили стажировку в профессиональной команде. За время, проведенное в основной команде, оба гонщика зарекомендовали себя с самой лучшей стороны. 21-летний Александр Власов в последние годы выступал за один из итальянских клубов и отметился рядом хороших результатов на представительных гонках.



«Я подписал контракт с Gazprom – RusVelo на два года. Для меня это переход на совершенно новый уровень, на котором мне предстоит выступать на гораздо более сложных и престижных соревнованиях. Никаких проблем с адаптацией в новом коллективе возникнуть не должно, я знаком с многими гонщиками, а также с персоналом команды. У Gazprom – RusVelo достаточно молодой состав, но есть и опытные спортсмены, у которых я могу многому научиться. Я ценю предоставленный шанс и сделаю все возможное, чтобы вырасти в настоящего профессионального гонщика» – заявил Александр Власов.

Генеральный менеджер Gazprom – RusVelo Ренат Хамидулин рассказал о произошедших в команде изменениях: «Гоночный состав на предстоящий сезон пополнился молодыми спортсменами. Это новое поколение гонщиков, которое выросло в нашей системе. Будем целенаправленно с ними работать, чтобы вырастить из них сильных и стабильных профессионалов, которые будут приносить победы нашей команде и сборной России.

Алексей Марков и Оливано Локателли станут главными спортивными директорами. Именно они будут заниматься тренировочным процессом и готовить новичков команды. Кроме этого, в тесном сотрудничестве с федерацией велоспорта России, мы продолжаем работать с молодежной командой, способной прогрессировать и в скором времени претендовать на место в основе Gazprom – RusVelo».



В окончательном составе Gazprom – RusVelo на следующий сезон 18 гонщиков: Ильдар Арсланов, Игорь Боев, Александр Власов, Евгений Коберняк, Дмитрий Козончук, Степан Курьянов, Сергей Лагутин, Роман Майкин, Артем Ныч, Александр Порсев, Иван Ровный, Алексей Рыбалкин, Николай Трусов, Сергей Фирсанов, Александр Фолифоров, Николай Черкасов, Евгений Шалунов, Сергей Шилов.

Пресс-служба команды Gazprom-RusVelo