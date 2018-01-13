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Сформирован окончательный состав Gazprom – RusVelo на сезон 2018 года

Сформирован окончательный состав Gazprom – RusVelo на следующий сезон

 

Российская команда Gazprom – RusVelo сообщает о заключении контрактов с тремя молодыми гонщиками. С 2018-го года в команде будут выступать Евгений Коберняк, Степан Курьянов и Александр Власов.

В минувшем сезоне Коберняк и Курьянов представляли молодежный клуб Gazprom – RusVelo, а с августа проходили стажировку в профессиональной команде. За время, проведенное в основной команде, оба гонщика зарекомендовали себя с самой лучшей стороны. 21-летний Александр Власов в последние годы выступал за один из итальянских клубов и отметился рядом хороших результатов на представительных гонках.

«Я подписал контракт с Gazprom – RusVelo на два года. Для меня это переход на совершенно новый уровень, на котором мне предстоит выступать на гораздо более сложных и престижных соревнованиях. Никаких проблем с адаптацией в новом коллективе возникнуть не должно, я знаком с многими гонщиками, а также с персоналом команды. У Gazprom – RusVelo достаточно молодой состав, но есть и опытные спортсмены, у которых я могу многому научиться. Я ценю предоставленный шанс и сделаю все возможное, чтобы вырасти в настоящего профессионального гонщика» – заявил Александр Власов.

 

 

Генеральный менеджер Gazprom – RusVelo Ренат Хамидулин рассказал о произошедших в команде изменениях: «Гоночный состав на предстоящий сезон пополнился молодыми спортсменами. Это новое поколение гонщиков, которое выросло в нашей системе. Будем целенаправленно с ними работать, чтобы вырастить из них сильных и стабильных профессионалов, которые будут приносить победы нашей команде и сборной России.

Алексей Марков и Оливано Локателли станут главными спортивными директорами. Именно они будут заниматься тренировочным процессом и готовить новичков команды. Кроме этого, в тесном сотрудничестве с федерацией велоспорта России, мы продолжаем работать с молодежной командой, способной прогрессировать и в скором времени претендовать на место в основе Gazprom – RusVelo».

В окончательном составе Gazprom – RusVelo на следующий сезон 18 гонщиков: Ильдар Арсланов, Игорь Боев, Александр Власов, Евгений Коберняк, Дмитрий Козончук, Степан Курьянов, Сергей Лагутин, Роман Майкин, Артем Ныч, Александр Порсев, Иван Ровный, Алексей Рыбалкин, Николай Трусов, Сергей Фирсанов, Александр Фолифоров, Николай Черкасов, Евгений Шалунов, Сергей Шилов.

 

Пресс-служба команды Gazprom-RusVelo

 

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Теги к статье: Gazprom - RusVelo Ренат Хамидулин Александр Власов трансферы

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Комментарии

  • Gottliche_Recht
    Джиро д'Италия-2018. Презента ... (15)
    Gottliche_Recht-Фото

    Тур с брущаткой, горами и короткими этапами выглядит более привлекательно и интересно, чем эта Джиро. Попахивает колхозом.

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2018. Презента ... (15)
    EL-Fenomeno-Фото

    "колхоз" - теперь это когда СКАЙ берёт на гонке под свой колхоз..пардон, контроль) весь пелотон, а с учётом Криса на Джиро тем более. Найдется ли смельчак вроде Контадора этой Вуэльты, которому пофигу все и вся и который пойдёт один против всех...

    По маршруту: мне кажется, что если на этапе №19 будет настоящая битва генеральщиков, то даже этап №20 уже на 100% решать победителя не будет, разве что ПОДИУМщиков.
    По профилю понравился "стиральная доска" этапа №4. Разделка сразу же после дня отдыха (начало 3-й недели) тоже повлияет на многих

  • EL-Fenomeno
    Крис Фрум примет участие в Джи ... (15)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: tiuteamd
    интересно на фоне такой новости , кто откажистя от Джиро и попробует полностью себя  на Туре

    ФРУМи)

    Цитата: SilaSveta
    Для Скай пятикатрка ТДФ думаю важнее, для Фрума - Джиро. Фрум в хотелках победил.

    именно; вангую что Фрум конечно не будет обманывать и поЕдет Джиро на результат, но может сойти чтобы потом да бы всё-таки взять 5-й титул ТдФ.

    Как не крути в 5-й раз Тур (мини-юбилей и рекорд) поВажнее будет для британца чем взять в 1-й раз Джиру

  • Крайний
    Крис Фрум примет участие в Джи ... (15)
    Крайний-Фото

    Ожидал этого. "Будем посмотреть".

  • FEL1X
    Том Дюмулин, Винченцо Нибали, ... (5)
    FEL1X-Фото
    На фото Нибали расстроен присутствием Фрума на Джиро:))
  • RVL
    Джиро д'Италия-2018. Презента ... (15)
    RVL-Фото
    ну это, если все считать колхозом)
    а так 1 из 5 ))
  • Николай Степаныч
    Крис Фрум примет участие в Джи ... (15)
    Николай Степаныч-Фото

    Респект Фруму! Не ожидал, что уже в этом году попробует. Возможно, понимает, что именно сейчас самый высокий шанс на дубль.

     

    Будет битва!

  • RVL
    Том Дюмулин, Винченцо Нибали, ... (5)
    RVL-Фото
    с Вуэльтой он попрощался, а с Джиро и Туром-нет! )))
  • kwwk
    Крис Фрум примет участие в Джи ... (15)
    kwwk-Фото
    Поедет он и ТДФ с Томасом на подстраховке
  • SilaSveta
    Крис Фрум примет участие в Джи ... (15)
    SilaSveta-Фото
    Для Скай пятикатрка ТДФ думаю важнее, для Фрума - Джиро. Фрум в хотелках победил.

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Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 3582
2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
9 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
10 Контадор А. (Esp) (TFS) 1987

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