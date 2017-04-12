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Тони Мартин, Александр Кристофф и Нильс Политт о Париж-Рубэ-2017

Падение Александра Кристоффа и прокол Тони Мартина на Париж-Рубэ-2017

 

 

   Гонщики команды Katusha-Alpecin стартовали с двумя капитанами – норвежским гонщиком Александром Кристоффом и немецким гонщиком Тони Мартином. Гонщики  Katusha-Alpecin отвечали на атаки соперников, работали в голове пелотона. Но один из лидеров - Александр Кристофф, получил прокол перед Аренбергским лесом, вернулся в группу лидеров, но потом  сошёл после падения.  Тони Мартин получил прокол перед 11-м сектором брусчатки, и не смог показать высокий результат.   

 

  В итоге гонщики команды Katusha-Alpecin не смогли попасть в десятку сильнейших на Париж-Рубэ-2017. Лучший результат показал 23-летний немецкий гонщик команды Нильс Политт (Nils Polit), финишировавший 27-м.

 

 Photos © Tim De Waele/Katusha-Alpecin

 

  Нильс Политт: «Было очень тяжело. Нашими лидерами были Тони Мартин и Алекс. Тони находился на отличной позиции в группе фаворитов, когда прокололся. Ему очень не повезло.

  Я сегодня отдал все силы, в конце у  меня просто не было больше мощности, но я доволен результатом. Я ещё молод, и чувствую, что это мой тип гонки, что в будущем смогу проехать её хорошо. Два года назад, когда я впервые поехал Париж-Рубэ, то упал, но тогда я сказал папе, что вернусь на Рубэ, и однажды надеюсь финишировать в десятке лучших».

 

 

  Тони Мартин: «Чувствовал себя отлично, и команда так великолепно отработала. Мы контролировали гонку с самого начала, я всё время находился на безопасной позиции. На Туре Фландрии я заболел, но сегодня был в полном порядке и очень мотивирован. Когда ехал на первых позициях, прокололся в самый неудачный момент. После того, как поменяли колесо, начались проблемы с цепью, и я проиграл гонку. Я очень разочарован, но эта гонка дала мне надежду на следующий год, потому что команда работала отлично, мы вернёмся».

 

 Александр Кристофф: «В первый раз я прокололся перед Аренбергом, совсем не лучший момент, после чего потратил много сил, чтобы вернуться. Но после того, как добрал группу, ни разу больше не чувствовал себя хорошо. Когда такое происходит, я всегда иду на пределе. Я даже смог вернуться в группу вместе с Аверматом, который стал победителем гонки. Когда в конце уехал отрыв, мне сказали по радио попробовать переложиться. Политт повёз меня на бурсчатке, я хорошо прошёл левый поворот, но потом был поворот направо на 90 градусов, и внезапно тормоза перестали работать, я поехал прямо, упал на руки, а потом не смог держать руль, поэтому пришлось сойти с гонки. Очень жаль».

 

  Торстен Шмидт, спортивный директор команды Katusha-Alpecin: «Команда работала фантастически. Мы гордимся их выступлением, они на 100% придерживались плана. Выступать в такой гонке, как играть в казино, но их работа сегодня даёт мотивацию вернуться на следующий год. Молодые ребята Мадс Вюртс Шмидт, Йенте Бирманс и Нильс Политт очень много работали на наших лидеров Александра Кристоффа и Тони Мартина. Эти ребята – часть нашего будущего, мы продолжим следить за их ростом. Нильс показал очень хороший результат, я очень за него рад.  

 

  Как и на Гент-Вевельгем, здесь мы ехали с двумя лидерами, но, к сожалению, Тони получил прокол, а Алекс упал, когда атаковал. Сезон Алекса был чередой взлётов и падений, конечно, мы ждали от него результата, так же, как и он сам. Но сезон долгий, мы поддержим его в борьбе за результаты на предстоящих гонках».

 

Результаты Париж-Рубэ-2017

 

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Теги к статье: Тони Мартин Александр Кристофф Нильс Политт Tony Martin Alexander Kristoff Париж-Рубэ Paris-Roubaix гонка Мирового тура классика Монумент велоспорта

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Комментарии

  • ThaGoose
    Петер Саган завершил кампанию ... (2)
    ThaGoose-Фото

    Красавчик. Хорошо отдохнуть! Спасибо за яркие классики!

  • VeloVelo
    Париж-Рубэ-2017. Результаты (46)
    VeloVelo-Фото

    Цитата: error
    Что за камни в Штыбара?... он пытался победить когда Томика уже не было. Опыта не хватило. На 200 м он бы ГВА сделал.

    Интересно, какого именно опыта не хватило Штыбару в его годы с его послужным списком?
    И что это за 200 м, где он бы сделал ГВА?



    Хэйман заехал 11-м в 12 секундах. Лучший из Орики.



    Джанни Москон (22 года) - 5-е место!!!

  • VeloVelo
    Себастьян Лангевельд: «Подиум ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Лангевельд сегодня один из Героев этой гонки среди тех, кого не ставили в фавориты. 



    А еще Вэйлерс, Осс, Стюйвен, Наесен, Том Мартин, Грайпель, Москон, Дэмар. 



    Эрвити снова был хорош, жаль что не доехал.

  • VeloVelo
    Петер Саган завершил кампанию ... (2)
    VeloVelo-Фото

    "уезжать мне было нелегко, потому что все следили за моими ускорениями"
    "День сложился не совсем удачно, потом у меня не было сил"
    Петя, сколько можно плакаться и списывать всё на других и на обстоятельства. 



    Может, стоит хоть раз сказать "я не смог, не потянул".

  • Khan
    Париж-Рубэ-2017. Результаты (46)
    Khan-Фото

    Какого эпика не хватило на Рубэ я не знаю. Отъезда Бонена соло за 55 км? Так это раз в жизни такое бывает. Очередного шлагбаума или массового завала на каком-то Карфуре? Или чтобы Бонен закончил карьеру проколом на Певеле, ожидая техничку в пыли? 

     

    Мне всего хватило. Гонка на выживаемость, на зубах выигранная самым достойным, который даже успел упасть, подняться и догнать.

     

    БМС идеально разыграли гонку. Осс красавец - отпахал на 150%.

     

    Квики тоже удачно разыграли командную карту и выдвинули в атаку Штыбара понимая, что Тома никто не пустит. И этто уже проблемы чеха, что "не шмогла". Кстати, у нас тут кажется новый Лайф Хосте появился, тот правда вторые места брал дуплетами, но у Зденека еще всё впереди

  • старт-шоссе 82
    Париж-Рубэ-2017. Результаты (46)
    старт-шоссе 82-Фото

    Поздравляю Тома Бонена с прекрасным завершением карьеры и желаю ему всего наилучшего. И ну и что что пришол 13м, пусть для него цифра 13 будет счастливой в дальнейшей жизни.

  • Meilleur
    Алехандро Вальверде в третий р ... (19)
    Meilleur-Фото

    Цитата: tim147
    rude_rider
     Конта..раньше он был универсалом
     
     Без  умения остро финишировать гонщик универсалом считаться никак не может. К примеру, тот же Вальверде в ранние годы объезжал многих штатных спринтеров, включая самого Фрейре. Из действующих ныне гонщиков победный финишный кусок могут выдать Саган (безусловно №1), ФилЖил, Авермат, Квятковски, Алафилипп, Кошта, Д.Мартин, Улисси, Висконти, Альбазини - вот навскидку перечень настоящих универсалов, которые к тому же  короткие горки покоряют весьма успешно. Ну а Контадор был  и остается великим горняком, отличным раздельщиком, но к сожалению весьма посредственным финишером.

    Какие же они универсалы, если плохо ездят длинные горы?:D

  • Александра
    Алехандро Вальверде в третий р ... (19)
    Александра-Фото

    Конечно, Вальверде на сегодняшний день в лучшей форме, и первые места об этом говорят лучше любых критиков. Я просто не очень понимаю этого противопоставления. Из того, что Вальверде невеоятно хорош, совсем не следует, что Контадор плох.)

  • EL-Fenomeno
    Париж-Рубэ-2017. Результаты (46)
    EL-Fenomeno-Фото

    Соглашусь с некторыми товарищами, что в этом году Рубэ была чесно говоря так себе и Фландрия мне понравилась больше. Может потому что Саган иссяк (раньше времени), а Боонен...эх, жаль Томмикэ, он очень старался и даже пожертвовал собой ради победы Штыбара (ничего против чеха не имею), но чёрт, как же хотелось видеть Тома хотя бы на подиуме.

    Ну а ГВА овации и аплодисменты. Фаворит №1 и оказался первым в протоколе, хотя вот была бы хохма елси бы накатившие Москон или Стойвен уделали бы Ван Авермата и Штыбара на финише.

    Дегенкольбу, Грайпелю и Хэйману - всем большой респект! А вот Кристоффа в очередной раз неуд. хотя за старания норвежца (и Мартина в паре) тоже плюс.

    Цитата: ungvar
    Короли Канчелара и Боонен ушли, да зтрасвует новый король!

    Мне кажется что всё-таки рановато, потому что принцов уже много (как возможно и королей), да вот настоящего царя ещё не видать (т.е. слишком много пртендентов). Хотя в одном соглашусь на все 100%: в это сезоне король на год действительно один...,но продолжится ли коронация в будущем (вот в чём вопрос)

  • aksbor
    Париж-Рубэ-2017. Результаты (46)
    aksbor-Фото

    Самый неинтересный Рубэ за последние годы. Никакого драматизма (разве что кроме прокола у Сагана),банальный сюжет... В общем не "Северный ад", а какой-то "Южный рай".

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1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2398
2 Саган П. (Svk) (BOH) 1245
3 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1170
4 Контадор А. (Spa) (TFS) 1143
5 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1065
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 820
7 Порт Р. (Aus) (BMC) 812
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 785
9 Энао Сер. (Col) (SKY) 707
10 Дегенкольб Д. (Ger) (TFS) 685

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