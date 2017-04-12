Тони Мартин, Александр Кристофф и Нильс Политт о Париж-Рубэ-2017

Падение Александра Кристоффа и прокол Тони Мартина на Париж-Рубэ-2017

Гонщики команды Katusha-Alpecin стартовали с двумя капитанами – норвежским гонщиком Александром Кристоффом и немецким гонщиком Тони Мартином. Гонщики Katusha-Alpecin отвечали на атаки соперников, работали в голове пелотона. Но один из лидеров - Александр Кристофф, получил прокол перед Аренбергским лесом, вернулся в группу лидеров, но потом сошёл после падения. Тони Мартин получил прокол перед 11-м сектором брусчатки, и не смог показать высокий результат.

В итоге гонщики команды Katusha-Alpecin не смогли попасть в десятку сильнейших на Париж-Рубэ-2017. Лучший результат показал 23-летний немецкий гонщик команды Нильс Политт (Nils Polit), финишировавший 27-м.

Photos © Tim De Waele/Katusha-Alpecin

Нильс Политт: «Было очень тяжело. Нашими лидерами были Тони Мартин и Алекс. Тони находился на отличной позиции в группе фаворитов, когда прокололся. Ему очень не повезло.

Я сегодня отдал все силы, в конце у меня просто не было больше мощности, но я доволен результатом. Я ещё молод, и чувствую, что это мой тип гонки, что в будущем смогу проехать её хорошо. Два года назад, когда я впервые поехал Париж-Рубэ, то упал, но тогда я сказал папе, что вернусь на Рубэ, и однажды надеюсь финишировать в десятке лучших».

Тони Мартин: «Чувствовал себя отлично, и команда так великолепно отработала. Мы контролировали гонку с самого начала, я всё время находился на безопасной позиции. На Туре Фландрии я заболел, но сегодня был в полном порядке и очень мотивирован. Когда ехал на первых позициях, прокололся в самый неудачный момент. После того, как поменяли колесо, начались проблемы с цепью, и я проиграл гонку. Я очень разочарован, но эта гонка дала мне надежду на следующий год, потому что команда работала отлично, мы вернёмся».

Александр Кристофф: «В первый раз я прокололся перед Аренбергом, совсем не лучший момент, после чего потратил много сил, чтобы вернуться. Но после того, как добрал группу, ни разу больше не чувствовал себя хорошо. Когда такое происходит, я всегда иду на пределе. Я даже смог вернуться в группу вместе с Аверматом, который стал победителем гонки. Когда в конце уехал отрыв, мне сказали по радио попробовать переложиться. Политт повёз меня на бурсчатке, я хорошо прошёл левый поворот, но потом был поворот направо на 90 градусов, и внезапно тормоза перестали работать, я поехал прямо, упал на руки, а потом не смог держать руль, поэтому пришлось сойти с гонки. Очень жаль».

Торстен Шмидт, спортивный директор команды Katusha-Alpecin: «Команда работала фантастически. Мы гордимся их выступлением, они на 100% придерживались плана. Выступать в такой гонке, как играть в казино, но их работа сегодня даёт мотивацию вернуться на следующий год. Молодые ребята Мадс Вюртс Шмидт, Йенте Бирманс и Нильс Политт очень много работали на наших лидеров Александра Кристоффа и Тони Мартина. Эти ребята – часть нашего будущего, мы продолжим следить за их ростом. Нильс показал очень хороший результат, я очень за него рад.

Как и на Гент-Вевельгем, здесь мы ехали с двумя лидерами, но, к сожалению, Тони получил прокол, а Алекс упал, когда атаковал. Сезон Алекса был чередой взлётов и падений, конечно, мы ждали от него результата, так же, как и он сам. Но сезон долгий, мы поддержим его в борьбе за результаты на предстоящих гонках».