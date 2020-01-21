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Рик Цабель и Мадс Вюрц Шмидт подписали контракт с командой Israel Cycling Academy

Рик Цабель и Мадс Вюрц Шмидт будут выступать в команде Israel Cycling Academy

 

 

  25-летний немецкий велогонщик Рик Цабель (Rick Zabel) и 25-летний датский велогонщик Мадс Вюрц Шмидт (Mads Wurtz Schmidt) стали первыми велогонщиками велокоманды Katusha-Alpecin, подписавшими контракт с Israel Cycling Academy после слияния команд.

 

 

 

  Рик Цабель выступал в команде Katusha-Alpecin с 2017 года, в его списке достижений две победы, первую в 2015 году он одержал на этапе Тура Австрии, вторую -  в этом году на этапе Тура Йоркшира-2019. Мадс Вюрц Шмидт также выступал в команде Katusha-Alpecin с 2017 года, и у него также две победы в карьере, обе одержаны в индивидуальной гонке на время на этапах Тура Дании.

 

  Мадс Вюрц Шмидт: «Мы все наслушались разного о том, что будет с командой. Я держал пальцы скрещёнными, чтобы произошло объединение с командой Israel Cycling Academy. Счастлив, что, наконец, всё позади и можно сфокусироваться на гонках и помощи команде в достижении её целей. Последние два года я видел, что гонщики Israel Cycling Academy едут гонки в атакующем стиле, всегда стараются довезти до финала своих лидеров. Я рад, что у меня будет шанс посетить Израиль впервые после Джиро д’Италия-2018, которая стартовала в Иерусалиме. Моей первой целью сезона будут классики, особенно гонка моей мечты – Париж-Рубэ».

 

  Рик Цабель: «Я очень счастлив, особенно после того, через что пришлось пройти. Сейчас смотрю в будущее. Команда Israel Cycling Academy особенная, единственная команда из Израиля. Я впечатлён её успехами, а теперь смогу быть частью этой великолепной команды».

 

  Кьелль Карлстрём (Kjell Carlstrom), генеральный менеджер команды Israel Cycling Academy: «Мы уверены, что подписали гонщиков, которые смогут помочь команде в разных областях, как, например, усилить спринтерский поезд и классики.

 

  Рик показал, что может играть ключевую роль, помогая команде в разных гонках, как классиках, так и многодневных. Мы считаем, что он продолжит прогрессировать и станет жизненно важным членом команды.

 

  Мадс Вюрц показал свои способности в индивидуальной гонке на время и в гонках. Он сможет войти в состав на классиках или коротких гонках с несколькими этапами, где есть индивидуальная гонка на время, где потенциально он сможет бороться и за личный успех».

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Теги к статье: Israel Cycling Academy Рик Цабель Rick Zabel Мадс Вюрц Шмидт Mads Wurtz Schmidt

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Ближайшие старты

21 - 26 января 2020

Santos Tour Down Under

ОПРОС

Какой из маршрутов Гранд-туров на 2020 год понравился больше?

Комментарии

  • levonardo
    Трансферные новости пелотона-2 ... (63)
    levonardo-Фото
    Мадс Вюрц и Рик Цабель в ICA на следующий год.
  • Earl57
    Генеральный менеджер команды T ... (11)
    Earl57-Фото

    Цитата: Ice
    Цитата: Earl57
    Ну, Ван дер Пулу тоже никто ничего не гарантировал. Ван Арт выздоравливает и даже собирается до конца велокроссового сезона проехать несколько гонок. На тренировках по лесу уже бодро ездит...
    https://twitter.com/WoutvanAert/status/1195018566447308801

    По этому сезону Матье намного сильнее выглядет, его постоянные атаки, победы там, где охотники за очками уже отказались бы и доезжали видеи и организаторы. неизвестно как там Ван Арт, но присуствие Вандерпули в гоке атоматически повышает градус. Приглашать их будут везде, вот увидите)))

  • Ice
    Генеральный менеджер команды T ... (11)
    Ice-Фото

    Цитата: Earl57
    Ну, Ван дер Пулу тоже никто ничего не гарантировал. Ван Арт выздоравливает и даже собирается до конца велокроссового сезона проехать несколько гонок. На тренировках по лесу уже бодро ездит...
    https://twitter.com/WoutvanAert/status/1195018566447308801

    По этому сезону Матье намного сильнее выглядет, его постоянные атаки, победы там, где охотники за очками уже отказались бы и доезжали видеи и организаторы. неизвестно как там Ван Арт, но присуствие Вандерпули в гоке атоматически повышает градус. Приглашать их будут везде, вот увидите)))

  • Earl57
    Генеральный менеджер команды T ... (11)
    Earl57-Фото

    Ну, Ван дер Пулу тоже никто ничего не гарантировал. Ван Арт выздоравливает и даже собирается до конца велокроссового сезона проехать несколько гонок. На тренировках по лесу уже бодро ездит...

    https://twitter.com/WoutvanAert/status/1195018566447308801

  • Kitsune-taichou
    Генеральный менеджер команды T ... (11)
    Kitsune-taichou-Фото
    и тогда он сказал, что сдает позиции
  • Earl57
    Генеральный менеджер команды T ... (11)
    Earl57-Фото

    Он хотел сказать, что в 2020 году попадание в топ-10, которое приносит драгоценные очки UCI, становится вопросом ВЫЖИВАНИЯ команды. Чем выше занятое гонщиком место, тем больше очков ему, а значит и команде оно приносит. Чем выше статус гонки, тем дороже оцениваются занятые места. Так победа на Париж-Рубе, например, дает 500 очков UCI, а победа на Кюрн-Брюссель-Кюрн только 200 очков. На ПР 200 очков - это 5-е место. На Париж-Рубе очковая зона до 60-го места включительно, а на Кюрн-Брюссель-Кюрн только 40 мест. Следовательно на дорогих гонках очки набираются быстрее.
    Директ Энерджи единственная проконтинентальная команда, которая в 2020 году будет иметь автоматическое попадание на все гонки Мирового тура и не зависеть от приглашений организаторов. Все гонки без исключения, в том числе и грантуры. Чтобы заработать такое же право на 2021 год, им придется очень и очень сильно надрываться, зарабатывая рейтинговые очки.

     

    upd. а тут еще кроме привычного круга конкурентов еще и Корендон нарисовался. Раньше они ограничивались велокроссом и на шоссе особо ни на что не претендовали. А теперь Матье Ван дер Пул вошел во вкус и собирается ехать Страде Бьянке, Тиррено, МСР, Фландрию, Рубе и Вуэльту. И в Корендоне уверены, что присутствие Ван дер Пула обеспечит им приглашения на любые гонки.

  • paziz
    Генеральный менеджер команды T ... (11)
    paziz-Фото
    Да, 3й этап 2015 года с прохождением Мюр де Уи был жесток, Спартак в желтой майке сошел в тот же день после падения
  • Kitsune-taichou
    Генеральный менеджер команды T ... (11)
    Kitsune-taichou-Фото
    это понятно, но тогда о чем его лозунги?

    Я вычеркнул выражения «топ-10» и «очки UCI» из своего словаря, потому что они превращают гонку в игру цифр, делают её скучной. Но в этом году мне придётся снова привыкать к этим словам.

    в общем, никак не пойму, что он хотел сказать.
  • Earl57
    Генеральный менеджер команды T ... (11)
    Earl57-Фото

    Цитата: Kitsune-taichou
    мы против того, чтобы бороться за очки, но нам нужны очки. ээ?..

    Потому что по новым правилам именно от количества набранных очков будет зависеть наличие или отсутствие приглашений на гонки Мирового тура, включая грантуры и престижные однодневные гонки. Приглашений не просто мало, а очень мало. А желающих получить их очень много. Конкуренция жесточайшая.

    А для команд с лицензией Мирового тура от суммы очков за трехлетний период (2020-2022 гг.) будет зависеть получение такой лицензии на следующие 3 года. И никто не спрашивает, хотят они этого или нет.

  • Kitsune-taichou
    Генеральный менеджер команды T ... (11)
    Kitsune-taichou-Фото

    мы против того, чтобы бороться за очки, но нам нужны очки. ээ?..

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Мировой рейтинг UCI

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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