Рик Цабель и Мадс Вюрц Шмидт подписали контракт с командой Israel Cycling Academy

Рик Цабель и Мадс Вюрц Шмидт будут выступать в команде Israel Cycling Academy

25-летний немецкий велогонщик Рик Цабель (Rick Zabel) и 25-летний датский велогонщик Мадс Вюрц Шмидт (Mads Wurtz Schmidt) стали первыми велогонщиками велокоманды Katusha-Alpecin, подписавшими контракт с Israel Cycling Academy после слияния команд.

Рик Цабель выступал в команде Katusha-Alpecin с 2017 года, в его списке достижений две победы, первую в 2015 году он одержал на этапе Тура Австрии, вторую - в этом году на этапе Тура Йоркшира-2019. Мадс Вюрц Шмидт также выступал в команде Katusha-Alpecin с 2017 года, и у него также две победы в карьере, обе одержаны в индивидуальной гонке на время на этапах Тура Дании.

Мадс Вюрц Шмидт: «Мы все наслушались разного о том, что будет с командой. Я держал пальцы скрещёнными, чтобы произошло объединение с командой Israel Cycling Academy. Счастлив, что, наконец, всё позади и можно сфокусироваться на гонках и помощи команде в достижении её целей. Последние два года я видел, что гонщики Israel Cycling Academy едут гонки в атакующем стиле, всегда стараются довезти до финала своих лидеров. Я рад, что у меня будет шанс посетить Израиль впервые после Джиро д’Италия-2018, которая стартовала в Иерусалиме. Моей первой целью сезона будут классики, особенно гонка моей мечты – Париж-Рубэ».

Рик Цабель: «Я очень счастлив, особенно после того, через что пришлось пройти. Сейчас смотрю в будущее. Команда Israel Cycling Academy особенная, единственная команда из Израиля. Я впечатлён её успехами, а теперь смогу быть частью этой великолепной команды».

Кьелль Карлстрём (Kjell Carlstrom), генеральный менеджер команды Israel Cycling Academy: «Мы уверены, что подписали гонщиков, которые смогут помочь команде в разных областях, как, например, усилить спринтерский поезд и классики.

Рик показал, что может играть ключевую роль, помогая команде в разных гонках, как классиках, так и многодневных. Мы считаем, что он продолжит прогрессировать и станет жизненно важным членом команды.

Мадс Вюрц показал свои способности в индивидуальной гонке на время и в гонках. Он сможет войти в состав на классиках или коротких гонках с несколькими этапами, где есть индивидуальная гонка на время, где потенциально он сможет бороться и за личный успех».