Филиппо Ганна подписал контракт с командой Sky

22-летний Филиппо Ганна – новый гонщик команды Sky

22-летний итальянский гонщик Филиппо Ганна (Filippo Ganna) переходит в команду Sky ,подписав контракт на 2019 год. Свою карьеру в профессионалах Ганна начал в команде UAE Team Emirates, где выступал два сезона. Филиппо Ганна – действующий чемпион мира в индивидуальной гонке преследования на треке, этот титул итальянский гонщик завоевал во второй раз, он также является победителем андеровской версии Париж-Рубэ.

Филиппо Ганна: «Считаю фантастикой переход в такую команду как Sky, надеюсь продолжить улучшать свои способности в шоссейных гонках после двух лет выступления на шоссе. Я рад познакомиться с командой на первом тренировочном сборе и начать работать вместе. Команда Sky очень впечатляет тем, как они подходят к разделкам и командным гонкам на время. В этой области я смогу развиваться помимо классик и недельных гонок. Первый опыт участия в классиках в качестве профессионала я получил в этом году. Это ещё одна область велоспорта, на которой хотел бы сфокусироваться и учиться, чтобы однажды оказаться впереди на одной из этих гонок».

Дарио Чиони, тренер команды Sky: «Филиппо – победитель андеровской версии Париж-Рубэ, плюс у него есть титулы чемпиона мира и Европы на треке. Он разносторонний и очень талантливый гонщик. На шоссе он всё ещё продолжает развиваться, и наша команда - идеальное для него место, чтобы совершенствоваться вместе с другими молодыми талантливыми гонщиками команды Sky. Он усилит уже мощное ядро итальянских гонщиков. Мы рады, что он будет выступать с нами».