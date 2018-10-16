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Филиппо Ганна подписал контракт с командой Sky

22-летний Филиппо Ганна – новый гонщик команды Sky

 

 

  22-летний итальянский гонщик Филиппо Ганна (Filippo Ganna) переходит в команду Sky ,подписав контракт на 2019 год. Свою карьеру в профессионалах Ганна начал в команде UAE Team Emirates, где выступал два сезона. Филиппо Ганна – действующий  чемпион мира в индивидуальной гонке преследования на треке, этот титул итальянский гонщик завоевал во второй раз, он также является победителем андеровской версии Париж-Рубэ.

 

 

Филиппо Ганна подписал контракт с командой Sky

 

 

  Филиппо Ганна: «Считаю фантастикой переход в такую команду как Sky, надеюсь продолжить улучшать свои способности в шоссейных гонках после двух лет выступления на шоссе. Я рад познакомиться с командой на первом тренировочном сборе и начать работать вместе. Команда Sky очень впечатляет тем, как они подходят к разделкам и командным гонкам на время. В этой области я смогу развиваться помимо классик и недельных гонок. Первый опыт участия в классиках в качестве профессионала я получил в этом году. Это ещё одна область велоспорта, на которой хотел бы сфокусироваться и учиться, чтобы однажды оказаться впереди на одной из этих гонок».

 

  Дарио Чиони, тренер команды Sky: «Филиппо – победитель андеровской версии Париж-Рубэ, плюс у него есть титулы чемпиона мира и Европы на треке. Он разносторонний и очень талантливый гонщик. На шоссе он всё ещё продолжает развиваться, и наша команда - идеальное для него место, чтобы совершенствоваться вместе с другими молодыми талантливыми гонщиками команды Sky. Он усилит уже мощное ядро итальянских гонщиков. Мы рады, что он будет выступать с нами».

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Теги к статье: Филиппо Ганна Filippo Ganna Sky

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Комментарии

  • Александра
    52-летний Андреа Тафи: "Собир ... (12)
    Александра-Фото

    Очень круто!

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Фернандо Гавирия может уйти из ... (10)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Anna P.
    Не кручу. Муж не крутит.
    Но гонки смотрим при любой возможности.
    Не говоря уже о поездках и съемках.
    Однако верно и то, что многие (на работе особенно) не понимают нас.
     
    Эх, куда бы ещё рвануть... Были бы денежки... Мечта - Ломбардия, там можно успеть и на старт и на финиш. И лететь в Бергамо удобно бюджетными. Дарю идею коллегам.)))
    Через Литву (Райан эйром) в среднем в Бергамо билет 20€ но были и по 9€, разместится можно ,но жильё дороговато,с одной стороны Милан ,с другой Гарда и Комо, ну и Швейцария в 30 км так что в ресторане с завтраком если дешевле 50€ найдёте ,(в удобном месте) то вам повезло, учитывайте что Бергамаска ,это зона долин,так что во многих местах дорога одна и альтернативы нет, что бы не попасть в трафик. А вообще помимо гонки ,вам можно попасть в музей на Гизалло и там же в церковь велосипедистов. Плюс фабрика Кольнаго ну и у них музей имени себя очень интересный. В Ломбардии вообще и в Бергамо в частности сконцентрирована большая часть велосипедной истории. Так что вам будет интересно , ну и Читта Альта шикарное место.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тадей Погачар, Руй и Иво Оливе ... (5)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Ну а кого ещё ? Ганна тоже в Скай уходит так что им надо искать ещё.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    52-летний Андреа Тафи: "Собир ... (12)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Любительская до 23 лет, перевели неправильно имеются ввиду , аматоры ,по нашему туристы,
  • vitali
    52-летний Андреа Тафи: "Собир ... (12)
    vitali-Фото

    Говорится-же в материале, если в профи не получится, то поедет любительскую версию. Тогда, как говорится, всё в свою силу на данный момент..., и все для него реально.

    Будет интересно узнать его результат

  • старт-шоссе 82
    52-летний Андреа Тафи: "Собир ... (12)
    старт-шоссе 82-Фото

    Врятли дело дойдет до старта, это может быть какой нибудь хитрый маркетинговый ход. Если все честно ,то я лично это все равно не приветствую, все может довольно печально закончиться для него. 

  • uran
    Эквадорский гонщик Джонатан На ... (4)
    uran-Фото

    Пора создавать команду Quick Step SKY, такой дрим-тим получится))

  • velodoctor
    Тур Гуанси-2018. Этап 4 (2)
    velodoctor-Фото
    Серёга видать за новый контракт сражается.
  • ironharley
    Тадей Погачар, Руй и Иво Оливе ... (5)
    ironharley-Фото

    Погачар может вырасти в серьёзного гонца

  • rude_rider
    Тур Гуанси-2018. Этап 4 (2)
    rude_rider-Фото

    круто Джани..уделал штатных горняков)))

     

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2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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