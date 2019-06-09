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Симон Пелло подписал контракт с командой Androni Giocattoli – Sidermec

Симон Пелло будет выступать в команде Androni Giocattoli – Sidermec с 2020 года

 

 

  26-летний швейцарский гонщик Симон Пелло (Simon Pellaud) подписал двухлетний контракт с проконтинентальной итальянской командой Androni Giocattoli – Sidermec на 2020/2021 год.

 

Симон Пелло подписал контракт с командой Androni Giocattoli – Sidermec

 

  Джанни Савио, генеральный менеджер команды Androni Giocattoli – Sidermec: «Мы уже готовим конкурентоспособную команду на следующий сезон. Симон Пелло – ценный гонщик. Он присоединится к горнякам, с которыми мы тоже подписали контракты. Это новобранец команды Симоне Раванелли (Simone Ravanelli), а также продлившие контракты Даниел Муньос (Daniel Muñoz), который выиграл генеральную классификацию гонки Cycling Tour of Bihor – Bellotto, и Кевин Ривера (Kevin Rivera), который на этой же гонке стал лучшим молодым гонщиком».

 

Хотя Симон Пелло – швейцарец и живёт в Мартиньи, но несколько месяцев в году он проводит в Колумбии, так как в Колумбии живёт его девушка.

 

  Симон Пелло: «Я очень счастлив. Мне повезло, что меня нашёл такой менеджер, как Джанни Савио.

 

  Я влюбился в Колумбию, когда выступал там. Теперь часть года провожу в этой стране с моей девушкой.

 

  Себя могу определить как «аттаканте», атакующего гонщика. Именно поэтому считаю, что команда Androni Giocattoli Sidermec мне идеально подходит. Перед тем, как заключить контракт, я попросил совета у Эгана Берналя, и он сказал, чтобы я не сомневался. Знаю, что у Джанни Савио найду серьёзную команду, которая в то же время будет семьёй, что смогу выступать с уверенностью, не теряя баланса.

 

  Моя мечта – принять участие в Милан-Сан-Ремо и Джиро д’Италия».

 

  Симон Пелло пришёл в профессиональный велоспорт в 2015, когда подписал контракт с командой Мирового тура IAM Cycling, в 2017 и 2018 выступал в американской континентальной команде Illuminate, в этом году является гонщиком швейцарской континентальной команды IAM Excelsior. В прошлом году Симон Пелло одержал победу на этапе Тура Хайнаня. В этом сезоне выиграл горную классификацию на Туре Романдии-2019.

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Теги к статье: Симон Пелло Simon Pellaud Androni Giocattoli – Sidermec

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Criterium du Dauphine

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Baloise Belgium Tour

15 - 23 июня 2019

Tour de Suisse

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Комментарии

  • Arciv
    Состав команды Jumbo-Visma на ... (24)
    Arciv-Фото
    Цитата: Debora
    Цитата: Arciv
    И опять без Беннета. Видимо он на Вуэльту капитанить,или помогать Крайшвику,есои тот потянет
    Почему без Беннета? Написано, что он есть
    Да,то я нн увидел,он есть. Состав не плохой
  • SportSpirit
    Критериум Дофине-2019. Этап 3 (7)
    SportSpirit-Фото
    Тоже плюсану. Еще на вчерашнем этапе, когда Алафилипп развозил Жильбера, я ущипнула себя и подумала, что что-то не в порядке в (датском королевстве) волчьей стае.
  • staurt
    Состав команды Jumbo-Visma на ... (24)
    staurt-Фото
    толи дело суууууупермен))))
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Ronde van Limburg-2019 (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Консонни, уже Грозу проигрывает ,ну и гонщик, там между братом и сестрой у Кьяры яица есть. А ему их ещё надо отрастить.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Критериум Дофине-2019. Этап 3 (7)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: kwwk
    Полностью соглашусь, тут парня и поломать малехо можно, сегодня он вроде даже с Гориллой потолкался.
    Он готовится к чемпионату мира
  • Alya
    Павел Сиваков – 9-й в общем за ... (22)
    Alya-Фото

    Цитата: levonardo
    Мать, ты чё такая токсичная?

    Не люблю всю систему россиского велоспорта)) Да и вообще спорта.

  • Гонщик
    Критериум Дофине-2019. Этап 3 (7)
    Гонщик-Фото

    Цитата: motte
    Шкипер завтра переоденется?-:)
    конечно будет давить , шифроваться незачем .

  • Debora
    Состав команды Jumbo-Visma на ... (24)
    Debora-Фото
    Цитата: Arciv
    И опять без Беннета. Видимо он на Вуэльту капитанить,или помогать Крайшвику,есои тот потянет
    Почему без Беннета? Написано, что он есть
  • motte
    Критериум Дофине-2019. Этап 3 (7)
    motte-Фото

    Шкипер завтра переоденется?-:)

  • kwwk
    Критериум Дофине-2019. Этап 3 (7)
    kwwk-Фото
    Полностью соглашусь, тут парня и поломать малехо можно, сегодня он вроде даже с Гориллой потолкался.

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