Симон Пелло подписал контракт с командой Androni Giocattoli – Sidermec

Симон Пелло будет выступать в команде Androni Giocattoli – Sidermec с 2020 года

26-летний швейцарский гонщик Симон Пелло (Simon Pellaud) подписал двухлетний контракт с проконтинентальной итальянской командой Androni Giocattoli – Sidermec на 2020/2021 год.

Джанни Савио, генеральный менеджер команды Androni Giocattoli – Sidermec: «Мы уже готовим конкурентоспособную команду на следующий сезон. Симон Пелло – ценный гонщик. Он присоединится к горнякам, с которыми мы тоже подписали контракты. Это новобранец команды Симоне Раванелли (Simone Ravanelli), а также продлившие контракты Даниел Муньос (Daniel Muñoz), который выиграл генеральную классификацию гонки Cycling Tour of Bihor – Bellotto, и Кевин Ривера (Kevin Rivera), который на этой же гонке стал лучшим молодым гонщиком».

Хотя Симон Пелло – швейцарец и живёт в Мартиньи, но несколько месяцев в году он проводит в Колумбии, так как в Колумбии живёт его девушка.

Симон Пелло: «Я очень счастлив. Мне повезло, что меня нашёл такой менеджер, как Джанни Савио.

Я влюбился в Колумбию, когда выступал там. Теперь часть года провожу в этой стране с моей девушкой.

Себя могу определить как «аттаканте», атакующего гонщика. Именно поэтому считаю, что команда Androni Giocattoli Sidermec мне идеально подходит. Перед тем, как заключить контракт, я попросил совета у Эгана Берналя, и он сказал, чтобы я не сомневался. Знаю, что у Джанни Савио найду серьёзную команду, которая в то же время будет семьёй, что смогу выступать с уверенностью, не теряя баланса.

Моя мечта – принять участие в Милан-Сан-Ремо и Джиро д’Италия».

Симон Пелло пришёл в профессиональный велоспорт в 2015, когда подписал контракт с командой Мирового тура IAM Cycling, в 2017 и 2018 выступал в американской континентальной команде Illuminate, в этом году является гонщиком швейцарской континентальной команды IAM Excelsior. В прошлом году Симон Пелло одержал победу на этапе Тура Хайнаня. В этом сезоне выиграл горную классификацию на Туре Романдии-2019.