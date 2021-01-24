Команда Androni Giocattoli – Sidermec представила велоформу на 2021 год

- Категория:
- VeloTEAM |
- Дата:
- Вчера, 21:26
Велоформа профессиональной команды Androni Giocattoli – Sidermec на 2021 год
Итальянская профессиональная велокоманда Androni Giocattoli – Sidermec представила велоформу на 2021 год. Дизайном и изготовлением формы занималась итальянская компания Rosti, с которой команда Джанни Савио начинает шестой сезон сотрудничества.
Photo (c) Androni Giocattoli-Sidermec
Джованни Альборгетти (Giovanni Alborghetti), возглавляющий компанию Rosti вместе со своим братом Маурицио, сказал: «С командой Джанни Савио можно чувствовать себя в семейной атмосфере, что очень важно для нас».
Базовыми цветами велоформы остаются красный, чёрный и белый. На велоформе обозначены имена всех спонсоров команды. Среди новых спонсоров команды компания Work Service Group.
Велогонщики дебютируют в новой велоформе на венесуэльской велогонке Vuelta Táchira.
В 2021 году в команде Androni Giocattoli – Sidermec будут выступать 8 новых велогонщиков, в том числе перешедший из команды Мирового тура Movistar 29-летний аргентинский велогонщик Эдуардо Сепульведа.
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