Команда Androni Giocattoli – Sidermec представила велоформу на 2021 год

Велоформа профессиональной команды Androni Giocattoli – Sidermec на 2021 год

Итальянская профессиональная велокоманда Androni Giocattoli – Sidermec представила велоформу на 2021 год. Дизайном и изготовлением формы занималась итальянская компания Rosti, с которой команда Джанни Савио начинает шестой сезон сотрудничества.

Photo (c) Androni Giocattoli-Sidermec

Джованни Альборгетти (Giovanni Alborghetti), возглавляющий компанию Rosti вместе со своим братом Маурицио, сказал: «С командой Джанни Савио можно чувствовать себя в семейной атмосфере, что очень важно для нас».

Базовыми цветами велоформы остаются красный, чёрный и белый. На велоформе обозначены имена всех спонсоров команды. Среди новых спонсоров команды компания Work Service Group.

Велогонщики дебютируют в новой велоформе на венесуэльской велогонке Vuelta Táchira.

В 2021 году в команде Androni Giocattoli – Sidermec будут выступать 8 новых велогонщиков, в том числе перешедший из команды Мирового тура Movistar 29-летний аргентинский велогонщик Эдуардо Сепульведа.