Велокоманда Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux представила состав на 2021 год

Состав велокоманды Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux на 2021 год

Бельгийская велокоманда Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, которая начинает первый сезон на уровне Мирового тура, представила состав на 2021 год. В команде будет выступать 29 велогонщиков из 10 стран мира. В пресс-релизе говорится, что, несмотря на новый статус, команда останется верной своим основным принципам – быть платформой для бельгийских талантов и становиться международной командой.

Photo © Cyclingmedia Agency/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux

В 2021 году в команду пришли девять велогонщиков: 30-летний чешский велогонщик Ян Хирт (Jan Hirt),27-летний немецкий велогонщик Йонас Кох (Jonas Koch), 28-летний южноафриканский велогонщик Луис Мейнтьес (Louis Meintjes), 25-летний итальянский велогонщик Риккардо Минали (Riccardo Minali), 32-летний бельгийский велогонщик Баптист Планкарт (Baptiste Planckaert), 25-летний итальянский велогонщик Лоренцо Рота (Lorenzo Rota), 33-летний эстонский велогонщик Рейн Таарамяэ (Rein Taaramaë), 27-летний нидерландский велогонщик Тако Ван Дер Хоорн (Taco Van Der Hoorn) и 23-летний немецкий велогонщик Георг Циммерманн (Georg Zimmermann).

Партнёры команды дают возможность продолжать сочетать выступление в велокроссе и на шоссе в командах Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux и Tormans Cyclo Cross Team 25-летнему бельгийскому велогонщику Кентану Хермансу (Quinten Hermans) и 29-летнему нидерландскому велогонщику Корне Ван Кесселю (Corné Van Kessel).

Благодаря плодотворному сотрудничеству с французским клубом CC Etupes в команде будут выступать французские велогонщики 22-летний Жереми Беллико (Jérémy Bellicaud) и 21-летний Тео Делакруа (Théo Delacroix), самые молодые гонщики состава.

Жан-Франсуа Бурла (Jean-François Bourlart), генеральный менеджер команды Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux: «Собирая состав на 2021 году, мы выбрали стабильность, усилив текущую команду. Понимаем, что впереди у нас первый год в Мировом туре, но мы намерены быть заметными в течение всего сезона как на классиках, так и на Гранд-турах. Поэтому мы дополнили состав велогонщиками других профилей, которые очень мотивированы бороться за генеральную классификацию – это Луис Мейнтьес, Ян Хирт, Рейн Таарамяэ и Георг Циммерманн.

Мы подняли уровень каждого аспекта организации, начиная с тренировочного лагеря. Планируем, что на рабочих встречах с гонщиками будут присутствовать наши партнёры, которые примут во внимание все пожелания, чтобы оборудование полностью соответствовало нуждам гонщиков. Мы также будем собирать информацию во время тренировок. Качество тренировок на высоте. Мы готовы к первому сезону в Мировом туре, который начнётся для нас на следующей неделе с велогонки Grand Prix Cycliste la Marseillaise».

Состав велокоманды Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux на 2021 год:

Jan Bakelants, (Бельгия)

Jérémy Bellicaud, (Франция)

Aime De Gendt, (Бельгия)

Jasper De Plus, (Бельгия)

Ludwig De Winter, (Бельгия)

Théo Delacroix, (Франция)

Tom Devriendt, (Бельгия)

Odd Christian Eiking, (Норвегия)

Alexander Evans, (Австралия)

Quinten Hermans, (Бельгия)

Jan Hirt, (Чехия)

Jonas Koch, (Германия)

Wesley Kreder, (Нидерланды)

Maurits Lammertink, (Нидерланды)

Louis Meintjes, (ЮАР)

Riccardo Minali, (Италия)

Andrea Pasqualon, (Италия)

Simone Petilli, (Италия)

Baptiste Planckaert, (Бельгия)

Lorenzo Rota, (Италия)

Rein Taaramae, (Эстония)

Taco Van Der Hoorn, (Нидерланды)

Corné Van Kessel, (Нидерланды)

Kevin Van Melsen, (Бельгия)

Boy Van Poppel, (Нидерланды)

Danny Van Poppel, (Нидерланды)

Pieter Van Speybroeck, (Бельгия)

Loïc Vliegen, (Бельгия)

Georg Zimmermann, (Германия)