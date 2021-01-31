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Велокоманда Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux представила состав на 2021 год

Состав велокоманды Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux на 2021 год

 

 

  Бельгийская велокоманда Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, которая начинает первый сезон на уровне Мирового тура, представила состав на 2021 год. В команде будет выступать 29 велогонщиков из 10 стран мира. В пресс-релизе говорится, что, несмотря на новый статус, команда останется верной своим основным принципам – быть платформой для  бельгийских талантов и становиться международной командой.

 

 

Велокоманда Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux представила состав на 2021 год

Велокоманда Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux представила состав на 2021 год

 

Велокоманда Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux представила состав на 2021 год

 

 

Photo ©  Cyclingmedia Agency/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux

 

  В 2021 году в команду пришли девять велогонщиков: 30-летний чешский велогонщик Ян Хирт (Jan Hirt),27-летний немецкий велогонщик Йонас Кох (Jonas Koch), 28-летний южноафриканский велогонщик Луис Мейнтьес (Louis Meintjes), 25-летний итальянский велогонщик Риккардо Минали (Riccardo Minali), 32-летний бельгийский велогонщик Баптист Планкарт (Baptiste Planckaert), 25-летний итальянский велогонщик Лоренцо Рота (Lorenzo Rota), 33-летний эстонский велогонщик Рейн Таарамяэ (Rein Taaramaë), 27-летний нидерландский велогонщик Тако Ван Дер Хоорн (Taco Van Der Hoorn) и 23-летний немецкий велогонщик Георг Циммерманн (Georg Zimmermann).

 

  Партнёры команды дают возможность продолжать сочетать выступление в велокроссе и на шоссе в командах  Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux и Tormans Cyclo Cross Team 25-летнему бельгийскому велогонщику Кентану Хермансу (Quinten Hermans) и 29-летнему нидерландскому велогонщику Корне Ван Кесселю (Corné Van Kessel).

 

  Благодаря плодотворному сотрудничеству с французским клубом CC Etupes в команде будут выступать французские велогонщики 22-летний Жереми Беллико (Jérémy Bellicaud) и 21-летний Тео Делакруа (Théo Delacroix), самые молодые гонщики состава.

 

  Жан-Франсуа Бурла (Jean-François Bourlart), генеральный менеджер команды Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux: «Собирая состав на 2021 году, мы выбрали стабильность, усилив текущую команду. Понимаем, что впереди у нас первый год в Мировом туре, но мы намерены быть заметными в течение всего сезона как на классиках, так и на Гранд-турах. Поэтому мы дополнили состав велогонщиками других профилей, которые очень мотивированы бороться за генеральную  классификацию – это Луис Мейнтьес, Ян Хирт, Рейн Таарамяэ и Георг Циммерманн.

 

  Мы подняли уровень каждого аспекта организации, начиная с тренировочного лагеря. Планируем, что на рабочих встречах с гонщиками будут присутствовать наши  партнёры, которые примут во внимание все пожелания, чтобы оборудование полностью соответствовало нуждам гонщиков. Мы также будем собирать информацию во время тренировок. Качество тренировок на высоте. Мы готовы к первому сезону в Мировом туре, который начнётся для нас на следующей неделе с велогонки Grand Prix Cycliste la Marseillaise».

 

 

Состав велокоманды Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux на 2021 год:

 

 

Jan Bakelants, (Бельгия)

Jérémy Bellicaud, (Франция)

Aime De Gendt, (Бельгия)

Jasper De Plus, (Бельгия)

Ludwig De Winter, (Бельгия)

Théo Delacroix, (Франция)

Tom Devriendt, (Бельгия)

Odd Christian Eiking, (Норвегия)

Alexander Evans, (Австралия)

Quinten Hermans, (Бельгия)

Jan Hirt, (Чехия)

Jonas Koch, (Германия)

Wesley Kreder, (Нидерланды)

Maurits Lammertink, (Нидерланды)

Louis Meintjes, (ЮАР)

Riccardo Minali, (Италия)

Andrea Pasqualon, (Италия)

Simone Petilli, (Италия)

Baptiste Planckaert, (Бельгия)

Lorenzo Rota, (Италия)

Rein Taaramae, (Эстония)

Taco Van Der Hoorn, (Нидерланды)

Corné Van Kessel, (Нидерланды)

Kevin Van Melsen, (Бельгия)

Boy Van Poppel, (Нидерланды)

Danny Van Poppel, (Нидерланды)

Pieter Van Speybroeck, (Бельгия)

Loïc Vliegen, (Бельгия)

Georg Zimmermann, (Германия)

 

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Теги к статье: Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux

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Tour de la Provence

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UAE Tour

28 февраля 2021

Kuurne - Bruxelles - Kuurne

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • drevgen
    Classica Comunitat Valenciana ... (4)
    drevgen-Фото
    С почином ! Пусть будет все хорошо, три раза тьфу.
  • reforg34
    Том Дюмулин временно уходит из ... (31)
    reforg34-Фото

    Как же на фоне других, отличаются такие ЛИЧНОСТИ как Вальверде или Ребеллин. Вот что означает страсть, огонь. Можно сказать что полностью отдали себя этому делу, даже несмотря на сомнительную дисквалификацию.Именно благодаря таким ребятам держится велоспорт, а не благодаря нынешним "проффесионалам". Одни говорят этап слишком длинный, другие дождь сильный, давайте отменим этап, третий говорит мне надо отдохнуть, не знаю потом скорее всего вернусь. Невозможно даже представить что кто-то из них скажет подобное.

  • Earl57
    Том Дюмулин временно уходит из ... (31)
    Earl57-Фото

    Цитата: Josh
    Смотря сколько времени продлится пауза, может отдохнет и так понравится что махнет рукой, и решит виноград выращивать, вино делать.

    А где он будет выращивать виноград и делать вино? В Лимбурге?

  • Ернат
    Том Дюмулин временно уходит из ... (31)
    Ернат-Фото

    Я все таки думаю, как никак ему уже 30 лет, все таки уход связан с не согласием быть сокапитаном, все таки он хочет быть еденоличным лидером на ТДФ и что бы команда на него работала! это все таки не Мовистар где могут на одном гранд туре три лидера ужится)))



    было ло бы супер если его Астана перехватила бы, все равно на ТДф нету у нас лидера ((((((((((

  • close2you
    Classica Comunitat Valenciana ... (4)
    close2you-Фото
    обычно в турции вкатывались, а тут европа, уровень повыше, так что все нормально.
  • RVL
    Classica Comunitat Valenciana ... (4)
    RVL-Фото

    Вино-Астана по плану все проехали?

  • close2you
    Classica Comunitat Valenciana ... (4)
    close2you-Фото

    НУ УРА )) ПЕРВАЯ ОДНОДНЕВКА ПРОШЛА УСПЕШНО !) И ТОЛЛЕРАНТНО ))

  • Josh
    Том Дюмулин временно уходит из ... (31)
    Josh-Фото
    Смотря сколько времени продлится пауза, может отдохнет и так понравится что махнет рукой, и решит виноград выращивать, вино делать.. А может сезон начнется, он посмотрит несколько гонок по телеку и так сердце затоскует, что позвонит в штаб команды и попросится на сборы :)
  • Николай Степаныч
    Том Дюмулин временно уходит из ... (31)
    Николай Степаныч-Фото
    Ощущение, что у Тома ментальные проблемы. Возможно, депрессия или какое-то другое расстройство. Надеюсь, получится, разберётся в себе, научится с этим справляться – и вернётся. И возможно, триггером решения стало то, что команда снова ему отвела роль запасного варианта, поставив его на весенние гонки с Ван Артом, а на Тур – с Рогличем. Что бы Том ни говорил в интервью, очень может быть, что роли, помимо капитаеюнства, его очень тяготят и убивают мотивацию ездить. Жду возвращения в других цветах в 2022. Команд, в которых Том мог бы быть лидером, как минимум на Джиро и Вуэльту, полно. Не удивлюсь возвращения в Санвеб.
  • Адриен
    Том Дюмулин временно уходит из ... (31)
    Адриен-Фото

    Во многом согласен с Аликом. Все наши рассуждения о причинах ухода Дюмулена - это так, верхушка айсберга. А что там в глубине ... Помните, какое было раньше самое распространенное объяснение разводов - Не сошлись характерами - и всё. А что за этим НА ДЕЛЕ ? Насилие, бессилие, равнодушие, измена - кто знает ? Так и здесь - "Я стал несчастным". Когда такое произносит представитель индивидуального вида спорта - ещё туда-сюда, можно объяснить личными причинами, неудовлетворенностью, переосмыслением. Но ведь велоспорт - это команда, коллектив. И как спортсмен в нем себя чувствует, ОЩУЩАЕТ - во многом определяет его настроение, настрой, причины его удач и поражений, и в конечном итоге - его кардинальные решения...

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