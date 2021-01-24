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Луис Мейнтьес, Баптист Планкарт,Лоренцо Рота переходят в велокоманду Circus-Wanty Gobert

Луис Мейнтьес, Баптист Планкарт, Лоренцо Рота, Ян Хирт, Йонас Кох и Георг Циммерман подписали контракты с командой Circus-Wanty Gobert

 

  Велокоманда Circus-Wanty Gobert, которая с 2021 года становится командой Мирового тура, продолжает формирование состава. В команду придут  28-летний южноафриканский велогонщик Луис Мейнтьес (Louis Meintjes), выступавший в велокоманде NTT, 32-летний бельгийский велогонщик Баптист Планкарт (Baptiste Planckaert), выступавший последние два года в проконтинентальной велокоманде Bingoal - Wallonie Bruxelles, 25-летний итальянский велогонщик Лоренцо Рота (Lorenzo Rota), выступавший в проконтинентальной велокоманде Vini Zabù – KTM.

 

Луис Мейнтьес, Баптист Планкарт,Лоренцо Рота переходят в велокоманду Circus-Wanty Gobert

 

Луис Мейнтьес, Баптист Планкарт,Лоренцо Рота переходят в велокоманду Circus-Wanty Gobert

 

Луис Мейнтьес, Баптист Планкарт, Лоренцо Рота, Ян Хирт, Йонас Кох и Георг Циммерман подписали контракты с командой Circus-Wanty Gobert

 

 

  Также в команде будут выступать велогонщики команды CCC 29-летний чешский гонщик Ян Хирт (Jan Hirt), 27-летний немецкий велогонщик Йонас Кох (Jonas Koch) и 23-летний немецкий велогонщик Георг Циммерман (Georg Zimmermann). Контракт с командой Circus-Wanty Gobert также подписал 33-летний эстонский велогонщик Рейн Таарамяэ.

 

  Контракты с командой продлили бельгийские велогонщики 34-летний Ян Бакелантс (Jan Bakelants) и 29-летний Том Девриндт (Tom Devriendt).

 

 

  Луис Мейнтьес: «Переход в команду Circus-Wanty Gobert – новый вызов в моей карьере. Но я прекрасно знаком с бельгийской атмосферой. До того, как перешёл в профессионалы, я начинал в Бельгии. Не могу дождаться возвращения в бельгийскую велосипедную культуру. Это даёт мне новые перспективы. В следующем году хочу сфокусироваться на Гранд-турах. Также хочу показать, что могу выступать на своём лучшем уровне на недельных велогонках Мирового тура, таких, как Тур Каталонии или Критериум Дофине».

 

  Айке Висбеек, менеджер по выступлению велокоманды Circus-Wanty Gobert: «Подписав Луиса Мейнтьеса, мы усилим наш состав для горных гонок Мирового тура. Он уже проявил свои способности, дважды финишировав в топ-10 на Тур де Франс. Мы убеждены, что его карьера может достичь пика с Circus-Wanty Gobert. Луис достиг зрелости. Новые цели в новой команде будут мотивировать его расти и  подняться на более высокий уровень. Мы подберём программу, которая ему подойдёт. Он сфокусируется на горных многодневных велогонках Мирового тура, таких, как Тур Романдии, Критериум Дофине или Тур де Франс».

 

 

  Хилэр ван дер Схюрен (Hilaire Van Der Schueren), спортивный директор команды: «Ян Бакеландс за короткое время стал одним из ключевых гонщиков нашей команды. Его подготовка к сезону 2020 года проходила нелегко, а сезон был прерван из-за локдауна. Поэтому я ожидаю, что его процесс интеграции в команду продолжится.

 

  Я верю в Тома Девриндта. Он способен фантастически выступать, когда находится в хорошей форме. Надеюсь, переход в Мировой тур стимулирует его и он оправдает наши ожидания.

 

  Я видел победу Яна Хирта на Туре Австрии в 2016, когда ему было всего 25 лет. И он не остановился на этом. Он стал отличным велогонщиком. Мы ждали несколько лет, и, наконец, подписали его в нашу команду.

 

  С Йонасом Кохом и Георгом Циммерманом в нашем составе прибавится два гонщика, способных атаковать в гонках самого высокого уровня. Я увидел несколько положительных моментов в выступлении Циммермана в его дебютном сезоне в профессионалах. Это не только его участие в отрывах на этой Вуэльте Испании, но и его боевой характер, который он проявил после падения на Льеж-Бастонь-Льеж. Это хорошие знаки для молодого гонщика.

 

  Мы следили за выступлением Баптиста Планкарта, а теперь он, наконец, к нам присоединился. Мы выберем программу, которая ему подходит. Есть много гонок, где он сможет сыграть важную роль. Баптист всегда мотивирован. Его положительный настрой – огромная ценность для команды.

 

  Мы всегда в поисках молодых горняков. Поэтому следили за выступлениями Лоренцо Роты. Нам хочется собрать больше гонщиков подобного профиля. Я считаю, что он выбрал правильный момент, чтобы присоединиться к нашей структуре, потому что сможет вместе с нами перейти в Мировой тур. Он достиг необходимого для этого уровня».

 

  Жан-Франсуа Бурла, генеральный менеджер команды Circus-Wanty Gobert: «После первых обсуждения с Джимом Очовичем мы постарались интегрировать в нашу команду как можно больше велогонщиков команды CCC. У Яна Хирта и Георга Циммермана профили гонщиков, которых не хватало в нашем составе. Они способны хорошо финишировать в горах и на многодневных велогонках. Хирт уже показал свои способности, Циммерман – многообещающий молодой гонщик. Их переход вместе с Йонасом Кохом очень важен для нас. Кох – опытный универсал. Он станет важным гонщиком на классиках и в спринтерском поезде.

 

  Я очень рад, что теперь у нас впервые будут выступать гонщики из Германии и Чехии. Хирт, Кох и Циммерман будут настоящими послами нашего немецкого поставщика велосипедов CUBE, который базируется в Вальдерсхофе, расположенном на границе с Чехией.

 

  Мы очень довольны уровнем, которого Ян Бакелантс достиг после трудной зимы. Наш переход в Мировой тур пойдёт ему на пользу. Участие во всех крупных велогонках даст ему возможность вернуться на свой уровень. В ближайшие два года он будет важным гонщиком команды, потому что станет связующим звеном между гонщиками и спортивными директорами.

 

  Для Тома Девриндта наша команда – его дом. Он может быть очень результативным гонщиком, особенно на классиках.  Он также быстрый, может бороться за победы. Он заслужил продолжать выступать в нашем проекте».

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Теги к статье: Circus-Wanty Gobert

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Комментарии

  • Earl57
    Велокоманда NTT продолжит выст ... (9)
    Earl57-Фото
    Не, то что что наберут, нет сомнений. Речь о другом. Почему команды вроде Астаны и Мовистара, обгрызают и обгладывают, а эту не не хотят? У нее то ситуация куда хуже чем у Астаны и Мовистара. А статус одинаковый.
  • s75
    Велокоманда NTT продолжит выст ... (9)
    s75-Фото
    Есть обязательное количество сотрудников команды, работающих на постоянной основе. Наберут, есть немного времени и немалое количество нетрудоустроенных гонщиков. Или таких, как Танфилд, которые "трудоустроились".
  • Rokka
    Велокоманда NTT продолжит выст ... (9)
    Rokka-Фото
    Продлят африканских гонцов, поговаривают про Ару. Надеюсь команда сможет выжить
  • Ернат
    Баттистелла, Де Бод, Пикколо, ... (15)
    Ернат-Фото

    в основном на класикки и однодневки, на ГТ, только Власов, лученко не потянет

  • N.Pollit
    Рамунас Навардаускас завершил ... (9)
    N.Pollit-Фото
    Кроме побед на этапах ГТ и бронзы ЧМ-2015,
    Навардаускас стал первым литовцем, завоевавшим розовую майку. В качестве лидера общего зачёта Навардаускас провел два этапа Джиро д’Италия в 2012.
  • N.Pollit
    Рамунас Навардаускас завершил ... (9)
    N.Pollit-Фото

    Цитата: Shalam s Urala
    для человека, который "не думал становиться профессионалом", Рамунас покатался сверхуспешно. уж жалеть то ему точно не о чём. половина про-пелотона такому пальмаресу позавидует.
    здоровье важнее. и главное!!! - чтоб это у него это получилось - "кататься на велосипеде ради удовольствия". не у всех экс-про этот фокус проходит

  • Earl57
    Велокоманда NTT продолжит выст ... (9)
    Earl57-Фото
    Количество стаффа для подтверждения лицензии команды не регламентированно, в отличие от количества гонщиков. Им немного отодвинули дедлайн (за дополнительную плату), войдя в положение. Подписать гонщиков в конце ноября - начале декабря можно без проблем, но какие это будут гонщики - вот в чем вопрос... Несложно предположить, что это будут гонщики, от которых отказались другие волдтуровские команды, либо гонщики из проконтинентальных команд.
  • Arciv
    39-летний Питер Веенинг заверш ... (1)
    Arciv-Фото
    Почти 20 лет в велоспорте,16 гранд туров и только 13 побед ! Сугубо командный боец! Удачи ему,хотелось бы увидеть его в Джамбо через время
  • AvA
    Велокоманда NTT продолжит выст ... (9)
    AvA-Фото

    а в команде только гонщики?? а стафф?

  • Marat_AST
    Баттистелла, Де Бод, Пикколо, ... (15)
    Marat_AST-Фото
    Так понимаю, упор будет сделан на классики и недельные туры... Потому что кроме Власова и не вижу никого. Или Луца выставят на ГТ? )

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