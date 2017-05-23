Велокоманда Circus-Wanty Gobert переходит в Мировой тур

Велокоманда Circus-Wanty Gobert приобретает лицензию Мирового Тура у команды CCC

“Want You Cycling” – головная организация, под руководством которой находится профессиональная велокоманда Circus-Wanty Gobert-Tormans, с 2021 года становится владельцем “ Continuum Sports” и начинает переход на уровень Мирового тура.

Нынешние владельцы “ Continuum Sports” – Джим Очович, генеральный менеджер команды CCC (бывшей BMC) и Гэвин Чилкотт (Gavin Chilcott). Велокоманда Circus-Wanty Gobert под руководством генерального менеджера Жана-Франсуа Бурла (Jean-François Bourlart) приобретает лицензию команды Мирового тура (UCI WorldTour), которая принадлежит “Continuum Sports”, и начинает процесс регистрации в Международном союзе велосипедистов.

“Want You Cycling” – бельгийская организация, возглавляемая Жаном-Франсуа Бурла, который является менеджером профессиональной велокоманды Circus-Wanty Gobert и команды по велокроссу Tormans UCI Cyclo Cross Team. Этот проект, основанный в 2001 году, (тогда он назывался VC Ath Club), шаг за шагом поднимался в профессиональном велоспорте. В 2008 году команда вышла на континентальный уровень, в 2011 перешла на профессиональный континентальный уровень.

Благодаря верным партнёрам Wanty и Groupe Gobert команда продолжала расти. Кульминацией стала победа гонщика команды Энрико Гаспаротто на Амстел Голд Рэйс в 2016 году. Команда возглавляла рейтинг UCI Europe Tour в 2016, 2017 и 2018 годах, трижды принимала участие в Тур де Франс – 2017, 2018 и 2019.

После десяти сезонов во втором дивизионе “Want You Cycling” переходит на следующий уровень и в 2021 году присоединится к командам Мирового тура.

Жан-Франсуа Бурла, генеральный менеджер “Want You Cycling”: «Вместе с со-основателями “Want You Cycling” Бенуа Соэненом (Benoit Soenen), Кристофом Ванти (Christophe Wanty), Рональдом Гобертом (Ronald Gobert) и Давидом Соважем (David Sauvage) мы шаг за шагом строили наш проект с целью однажды перейти в Мировой тур. Момент настал. Структура готова, наши партнёры стремятся идти с нами. Мы очень гордимся, что вступили во владение проектом Джима Очовича и Гэвина Чилкотта, и Continuum Sports останется в Мировом туре.

Опираясь на большой опыт Джима Очовича и Гэвина Чилкотта, мы сделаем всё возможное, чтобы гарантировать устойчивое развитие нашего проекта в Мировом туре. Я не сомневаюсь, что наша команда добьётся успеха в Мировом туре, так же, как мы добивались успехов на уровне профессиональной континентальной команды, так же, как были успешны команды BMC и CCC».

Джим Очович, президент “Continuum Sports”: «Мы не ожидали того, что принёс 2020 год, но наша команда CCC мотивирована завершить сезон на высоком уровне. В 2021 году “Continuum Sports” пойдёт в новом направлении. Мы рады, что проложили путь в Мировой тур для команды Circus - Wanty Gobert. Это значительная веха для бельгийской команды и полностью заслуженное повышение уровня.

С момента основания “Continuum Sports” в 2007 году мы оставили след в велоспорте с командами BMC и CCC, а также помогли команде Circus - Wanty Gobert перейти в Мировой тур. У команды долгосрочные цели, мы разделяем их взгляды, верим, что под руководством Жана-Франсуа Бурла команда Circus - Wanty Gobert станет идеальным наследником Continuum Sports. Мы во всём их поддерживаем».