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Велокоманда Circus-Wanty Gobert переходит в Мировой тур

Велокоманда Circus-Wanty Gobert приобретает лицензию Мирового Тура у команды CCC

 

 

 “Want You Cycling” – головная организация, под руководством которой находится профессиональная велокоманда Circus-Wanty Gobert-Tormans, с 2021 года становится владельцем “ Continuum Sports” и  начинает переход на уровень Мирового тура.   

 

  Нынешние владельцы “ Continuum Sports” – Джим Очович, генеральный менеджер команды CCC (бывшей BMC) и Гэвин Чилкотт (Gavin Chilcott).  Велокоманда Circus-Wanty Gobert под руководством генерального менеджера Жана-Франсуа Бурла (Jean-François Bourlart) приобретает лицензию команды Мирового тура (UCI WorldTour), которая принадлежит  “Continuum Sports”, и начинает процесс регистрации в Международном союзе велосипедистов.

 

  “Want You Cycling” – бельгийская организация, возглавляемая Жаном-Франсуа Бурла, который является менеджером профессиональной велокоманды Circus-Wanty Gobert и команды по велокроссу Tormans UCI Cyclo Cross Team. Этот проект, основанный в 2001 году, (тогда он назывался VC Ath Club), шаг за шагом поднимался в профессиональном велоспорте. В 2008 году команда вышла на континентальный уровень, в 2011 перешла на профессиональный континентальный уровень.

 

  Благодаря верным партнёрам Wanty и Groupe Gobert команда продолжала расти. Кульминацией стала победа гонщика команды Энрико Гаспаротто на Амстел Голд Рэйс в 2016 году. Команда возглавляла рейтинг UCI Europe Tour в 2016, 2017 и 2018  годах, трижды принимала участие в Тур де Франс – 2017, 2018 и 2019.

 

  После десяти сезонов во втором дивизионе “Want You Cycling” переходит на следующий уровень и в 2021 году присоединится к командам Мирового тура.

 

 

  Жан-Франсуа Бурла, генеральный менеджер  “Want You Cycling”: «Вместе с со-основателями “Want You Cycling” Бенуа Соэненом (Benoit Soenen), Кристофом Ванти (Christophe Wanty), Рональдом Гобертом (Ronald Gobert) и Давидом Соважем (David Sauvage) мы шаг за шагом строили наш проект с целью однажды перейти в Мировой тур. Момент настал. Структура готова, наши партнёры стремятся идти с нами. Мы очень гордимся, что вступили во владение проектом Джима Очовича и Гэвина Чилкотта, и Continuum Sports останется в Мировом туре.

 

  Опираясь на большой опыт Джима Очовича и Гэвина Чилкотта, мы сделаем всё возможное, чтобы гарантировать устойчивое развитие нашего проекта в Мировом туре. Я не сомневаюсь, что наша команда добьётся успеха в Мировом туре, так же, как мы добивались успехов на уровне профессиональной континентальной команды, так же, как были успешны команды BMC и CCC».

 

  Джим Очович, президент “Continuum Sports”: «Мы не ожидали того, что принёс 2020 год, но наша команда CCC мотивирована завершить сезон на высоком уровне. В 2021 году “Continuum Sports” пойдёт в новом направлении. Мы рады, что проложили путь в Мировой тур  для команды Circus - Wanty Gobert. Это значительная веха для бельгийской команды и полностью заслуженное повышение уровня.

 

  С момента основания “Continuum Sports” в 2007 году мы оставили след в велоспорте с командами BMC и CCC, а также помогли команде Circus - Wanty Gobert перейти в Мировой тур. У команды долгосрочные цели, мы разделяем их взгляды, верим, что под руководством Жана-Франсуа Бурла команда Circus - Wanty Gobert станет идеальным наследником  Continuum Sports. Мы во всём их поддерживаем».

 

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Теги к статье: Circus-Wanty Gobert

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 19:02 | Регистрация: 30.06.2017

    Боливар не выдержит двоих. (С)

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Олег

    levonardo

    Сегодня, 19:26 | Регистрация: 23.05.2017

    Интересно, что будет С действующими контактами гонщиков. По идее подписаны они с Континум Спортс, нет? Может знает кто?

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