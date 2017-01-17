Состав команды Wanty-Groupe Gobert на 2017 год

Бельгийская проконтинентальная команда Wanty-Groupe Gobert объявила состав на 2017 год. В команде будут выступать 22 гонщика из пяти разных стран. Среди 9 новых гонщиков, призванных усилить состав, Лиуве Вестра, перешедший из команды Astana, Гийом Ван Кейрсбулк, выступавший ранее в Etixx-Quick Step и Йоанн Оффредо, пришедший из FDJ.

С 9 по 21 января пройдёт первый тренировочный лагерь команды, а первой гонкой сезона для Wanty-Groupe Gobert станет GP La Marseillaise, которая состоится 29 января.

Состав команды Wanty-Groupe Gobert на 2017 год:

Simone Antonini, (Италия)

Frederik Backaert, (Бельгия)

Jerome Baugnies, (Бельгия)

Kenny De Нaes, (Бельгия)

Thomas Degand, (Бельгия)

Tom Devriendt, (Бельгия)

Fabien Doubey, (Франция)

Wesley Kreder, (Голландия)

Guillaume Levarlet, (Франция)

Guillaume Martin, (Франция)

Mark Mcnally, (Великобритания)

Xandro Meurisse, (Франция)

Marco Minnaard, (Голландия)

Danilo Napolitano, (Италия)

Yoann Offredo, (Франция)

Andrea Pasqualon, (Италия)

Robin Stenuit, (Бельгия)

Guillaume Van Keirsbulck, (Бельгия)

Kevin Van Melsen, (Бельгия)

Pieter Van Speybroeck, (Бельгия)

Frederik Veuchelen, (Бельгия)

Lieuwe Westra, (Голландия)