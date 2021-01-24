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В велокоманде UAE Team Emirates планируют провести вакцинацию от Covid-19

Велогонщикам и персоналу команды UAE Team Emirates в январе предложат пройти вакцинацию от Covid-19  

 

 

В велокоманде UAE Team Emirates планируют провести вакцинацию от Covid-19   Велогонщикам и персоналу велокоманды UAE Team Emirates в январе во время первого тренировочного лагеря будет предложено пройти вакцинацию от Covid-19.

 

  Мауро Джанетти, генеральный менеджер команды,  сейчас в качестве добровольца участвует в третьей фазе испытания вакцины, произведённой китайской компанией Sinopharm Group. О предстоящей вакцинации всей команды он рассказал в интервью La Gazzetta dello Sport.

 

  Мауро Джанетти: «Я был одним из 30 000 добровольцев в Абу-Даби, тестирующих новую вакцину  Sinopharm.  Мне сделали две дозы, негативных побочных эффектов нет. Сейчас мы проходим третью фазу тестирования. Вакцина ещё не одобрена, но я знаю, что до этого осталось совсем чуть-чуть.  

 

  Вакцина полностью изменит наши взаимоотношения с внешним миром. Наша команда столкнулась с коронавирусом в феврале. Мы знаем, что это такое – проходить через кошмар из-за вируса.

 

  Наш тренировочный лагерь пройдёт в январе в Абу-Даби. Мы хотим вакцинировать всю команду, гонщиков и персонал. Мы уже скоординировали и спланировали всё с врачами команды. Готовы начать, как только вакцину сертифицируют. Кстати, вакцинация не навязывается. Это личный выбор».

 

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Теги к статье: UAE Team Emirates

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Комментарии

  • VeloVelo
    Паоло Тиралонго ушёл из велоко ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Логотип ужасен!
    Пусть напишут мне, я им бесплатно сделаю хороший лого.

  • Владимир__BLR
    Патрик Лефевр о приходе Марка ... (4)
    Владимир__BLR-Фото

    "А когда Якобсен вернётся..."

    Желаю скорее вернуться на уровень, но моего желания для этого не достаточно. Думаю, это помогло Кэву найти "место под солнцем"  + хороший спонсор (ему отдельное спасибо!).

  • Александра
    Патрик Лефевр о приходе Марка ... (4)
    Александра-Фото
    Это хорошие новости!
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Патрик Лефевр о приходе Марка ... (4)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Как хорошо)))
  • Adriano
    Патрик Лефевр о приходе Марка ... (4)
    Adriano-Фото

    Вот приятно читать очень пргматичный подход в интревью Лефера. А не все эти сюси-пуси от других пресс менеджеров команд "что они так рады видеть чемпиона,что он принесет опыт молодым гонщикам и сам еще заберет кучу подиумов и остальное бла-бла-бла" Тут все четко-ищи бабло для места в команде и не летай в облаках.

  • dafik
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (4)
    dafik-Фото
    Насколько известно в последние годы у Лефевра проблемы с финансированием. Алмейда гран-тур не выйграет, и если арабы предлагают хорошую сумму, то почему бы не подзаработать?
  • Evergreen
    Серхио Энао, Лассе Норман Ханс ... (2)
    Evergreen-Фото

    Энао был очень силен лет 5 назад в составе паровоза Скай, на недельках хорошо себя проявлял. Хороший добротный гонец был, но тот факт что его отпустили из Эмиратов, где именно такие горные тягачи под Погачара нужны, говорит о том, что Серхио закончился как значимая сила. В Кубеку скорее всего взяли дядькой за молодыми смотреть.

  • Earl57
    Саймон Йейтс о локдауне в Андо ... (7)
    Earl57-Фото
    Тэо с Карти и будут моторить. Два вождя - Томас и Саймон, и два "индейца".
  • AvA
    Саймон Йейтс о локдауне в Андо ... (7)
    AvA-Фото

    Я не видел профиль олимпийской трассы, но практически уверен, что четверых "чистых" горняков врядли возьмут. Моторить-то кто-то должен??

    А там, кто его знает....

  • velodoctor
    Марк Кэвендиш переходит в вело ... (18)
    velodoctor-Фото
    Ну когда молодые гонщики из не совсем велосипедных стран не находят контрактов, виноваты отчасти и такие медийные старички, Кэв не способен победить уже, я уверен. Польза только спонсорам.

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