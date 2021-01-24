В велокоманде UAE Team Emirates планируют провести вакцинацию от Covid-19

Велогонщикам и персоналу команды UAE Team Emirates в январе предложат пройти вакцинацию от Covid-19

Велогонщикам и персоналу велокоманды UAE Team Emirates в январе во время первого тренировочного лагеря будет предложено пройти вакцинацию от Covid-19.

Мауро Джанетти, генеральный менеджер команды, сейчас в качестве добровольца участвует в третьей фазе испытания вакцины, произведённой китайской компанией Sinopharm Group. О предстоящей вакцинации всей команды он рассказал в интервью La Gazzetta dello Sport.

Мауро Джанетти: «Я был одним из 30 000 добровольцев в Абу-Даби, тестирующих новую вакцину Sinopharm. Мне сделали две дозы, негативных побочных эффектов нет. Сейчас мы проходим третью фазу тестирования. Вакцина ещё не одобрена, но я знаю, что до этого осталось совсем чуть-чуть.

Вакцина полностью изменит наши взаимоотношения с внешним миром. Наша команда столкнулась с коронавирусом в феврале. Мы знаем, что это такое – проходить через кошмар из-за вируса.

Наш тренировочный лагерь пройдёт в январе в Абу-Даби. Мы хотим вакцинировать всю команду, гонщиков и персонал. Мы уже скоординировали и спланировали всё с врачами команды. Готовы начать, как только вакцину сертифицируют. Кстати, вакцинация не навязывается. Это личный выбор».