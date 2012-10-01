Род Эллингворт - директор команды Bahrain-Merida с 1 октября 2019 года

Род Эллингворт - глава команды Bahrain-Merida с 1 октября 2019 года

46-летний Род Эллингворт (Rod Ellingworth), ответственный в британской команде Ineos (Sky) за выступление гонщиков, главный спортивный директор, с 1 октября 2019 года станет директором команды Bahrain-Merida. Эллингворт сыграл ключевую роль в успешных выступлениях британской сборной по велоспорту на Олимпийских играх и успехах команды Sky.

Род Эллингворт был одним из основателей команды Sky в 2010 году. Помимо вклада в шесть побед команды Sky на Тур де Франс, Род Эллингворт работал тренером сборной Великобритании до марта 2018 года. Под руководством Рода Эллингворта Марк Кэвендиш одержал победу на чемпионате мира в Копенгагене в 2011 году

В пресс-релизе команды Bahrain-Merida говорится: «Эллингворт официально начнёт работать в команде с октября. Но до этого времени он проведёт работу по составлению планов на 2020 год и далее. Брент Коупленд продолжит выполнять в команде свою текущую работу, а также будет сотрудничать с Родом Эллингвортом в работе по созданию самой эффективной структуры команды».

Джон Аллерт, генеральный директор McLaren Pro Cycling: «Назначение Рода главой команды Bahrain-Merida подчёркивает нашу решимость достичь успехов на высшем уровне этого великолепного вида спорта. Его выдающиеся рекорды на треке, уважение, которое он завоевал в велосипедном сообществе, делают Рода лидером следующего этапа развития команды. Несмотря на огромный опыт, Род стремится к новым знанием, новаторскому подходу к выполнению традиционных задач, что идеально дополняет характер команды. Мы рады приветствовать Рода Эллингворта в Bahrain-Merida».

Род Эллингворт: «Я рад присоединиться к команде Bahrain-Merida в качестве её директора. С прорывного сезона 2017 года я был впечатлён решимостью команды бороться за результаты. Сотрудничество с компанией McLaren теперь даёт команде уникальный шанс взглянуть на все стороны выступления гонщиков свежим взглядом. Я нахожу эту возможность необыкновенно интересной. Рад, что у меня есть шанс принести свои знания и идеи в команду».

Как сообщает испанское издание Marca, Пельо Бильбао, 29-летний испанский гонщик, недавний победитель двух этапов Джиро д’Италия-2019, выступающий сейчас в команде Astana, а также 34-летний испанский гонщик Хосе-Хоакин Рохас, выступающий сейчас в Movistar, в будущем сезоне присоединятся к команде Bahrain-Merida.

Cycling Weekly сообщает, ссылаясь на неназванный источник, что в команду Bahrain-Merida может перейти Микель Ланда, выступающий сейчас в команде Movistar.