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Род Эллингворт - директор команды Bahrain-Merida с 1 октября 2019 года

Род Эллингворт - глава команды Bahrain-Merida с 1 октября 2019 года

 

 

 

  46-летний Род Эллингворт (Rod Ellingworth), ответственный в британской команде Ineos (Sky) за выступление гонщиков, главный спортивный директор, с 1 октября 2019 года станет директором команды Bahrain-Merida. Эллингворт сыграл ключевую роль в успешных выступлениях британской сборной по велоспорту на Олимпийских играх и успехах команды Sky.  

 

  Род Эллингворт был одним из основателей команды Sky в 2010 году. Помимо вклада в шесть побед команды Sky на Тур де Франс, Род Эллингворт работал тренером сборной Великобритании до марта 2018 года. Под руководством Рода Эллингворта Марк Кэвендиш одержал победу на чемпионате мира в Копенгагене в 2011 году

 

 

Род Эллингворт - директор команды Bahrain-Merida с 1 октября 2019 года

 

 

  В пресс-релизе команды Bahrain-Merida говорится: «Эллингворт официально начнёт работать в команде с октября. Но до этого времени он проведёт работу по составлению планов на 2020 год и далее. Брент Коупленд продолжит выполнять в команде свою текущую работу, а также будет сотрудничать с Родом Эллингвортом в работе по созданию самой эффективной структуры команды».

 

  Джон Аллерт, генеральный директор McLaren Pro Cycling: «Назначение Рода главой команды Bahrain-Merida подчёркивает нашу решимость достичь успехов на высшем уровне этого великолепного вида спорта. Его выдающиеся рекорды на треке, уважение, которое он завоевал в велосипедном сообществе, делают Рода лидером следующего этапа развития команды. Несмотря на огромный опыт, Род стремится к новым знанием, новаторскому подходу к выполнению традиционных задач, что идеально дополняет характер команды. Мы рады приветствовать Рода Эллингворта в Bahrain-Merida».

 

  Род Эллингворт: «Я рад присоединиться к команде Bahrain-Merida в качестве её директора. С прорывного сезона 2017 года я был впечатлён решимостью команды бороться за результаты. Сотрудничество с компанией McLaren теперь даёт команде уникальный шанс взглянуть на все стороны выступления гонщиков свежим взглядом. Я нахожу эту возможность необыкновенно интересной. Рад, что у меня есть шанс принести свои знания и идеи в команду».

 

 

  Как сообщает испанское издание Marca, Пельо Бильбао, 29-летний испанский гонщик, недавний победитель двух этапов Джиро д’Италия-2019, выступающий сейчас в команде Astana, а также 34-летний испанский гонщик Хосе-Хоакин Рохас, выступающий сейчас в Movistar, в будущем сезоне присоединятся к команде Bahrain-Merida.

 

 Cycling Weekly сообщает, ссылаясь на неназванный источник, что в команду Bahrain-Merida может перейти Микель Ланда, выступающий сейчас в команде Movistar.

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Теги к статье: Род Эллингворт Rod Ellingworth Bahrain-Merida

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  1. Бакеша

    Сегодня, 05:51 | Регистрация: 1.02.2018

    Все-таки Бильбао уходит. Раньше Тиньков переманивал лучших гонщиков Астаны в свою команду, нынче Бахрейн

  2. Имя: Андрей

    Student

    Сегодня, 09:33 | Регистрация: 1.10.2012

    Цитата: Бакеша
    Все-таки Бильбао уходит. Раньше Тиньков переманивал лучших гонщиков Астаны в свою команду, нынче Бахрейн
    Например, аж интересно стало)

  3. Бакеша

    Сегодня, 11:19 | Регистрация: 1.02.2018

    Цитата: Student
    Цитата: Бакеша
    Все-таки Бильбао уходит. Раньше Тиньков переманивал лучших гонщиков Астаны в свою команду, нынче Бахрейн
    Например, аж интересно стало)
    Например, Кантадор и Нибали

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Комментарии

  • Бакеша
    Род Эллингворт - директор кома ... (3)
    Бакеша-Фото
    Цитата: Student
    Цитата: Бакеша
    Все-таки Бильбао уходит. Раньше Тиньков переманивал лучших гонщиков Астаны в свою команду, нынче Бахрейн
    Например, аж интересно стало)
    Например, Кантадор и Нибали
  • uran
    Тадей Погачар – чемпион Словен ... (5)
    uran-Фото
    С его то данными может получится генеральщик типа Роглич. Либо новый супер-раздельщик. И кто там заявлял что элитные ІТТ от 190 см?
  • Taxa19
    Тадей Погачар – чемпион Словен ... (5)
    Taxa19-Фото
    V astanu ego
  • Sezar
    Тадей Погачар – чемпион Словен ... (5)
    Sezar-Фото

    Все время вверх. Команда не планирует его использовать на грантурах до 21 года. Насколько помню.

  • Sezar
    Наиро Кинтана: «Я лидер команд ... (39)
    Sezar-Фото
    Погачар-это совсем другое. Это очень крутой генеральщик. Года через 4. Не сейчас. Ару и Мартин с точки зрения достижения хотя бы подиума, да, их шансы мало отличимы от нуля. Без серьезной перезагрузки.. про остальных не буду повторяться.
  • Student
    Тадей Погачар – чемпион Словен ... (5)
    Student-Фото
    Результат впечатляет, средняя скорость тоже. То ли ещё будет...
  • Student
    Род Эллингворт - директор кома ... (3)
    Student-Фото
    Цитата: Бакеша
    Все-таки Бильбао уходит. Раньше Тиньков переманивал лучших гонщиков Астаны в свою команду, нынче Бахрейн
    Например, аж интересно стало)
  • Бакеша
    Род Эллингворт - директор кома ... (3)
    Бакеша-Фото
    Все-таки Бильбао уходит. Раньше Тиньков переманивал лучших гонщиков Астаны в свою команду, нынче Бахрейн
  • rude_rider
    Тадей Погачар – чемпион Словен ... (5)
    rude_rider-Фото

    Хорош..

    он едет тур?

  • Hammill
    Крис Фрум готов бороться за по ... (50)
    Hammill-Фото

    Фрумыч заслуживает уважения хотя бы тем, тем что затачивает себя под каждый маршрут Тура и постоянно развивается. Недавно мы вроде говорили, что он не умеет спускаться, а теперь... Я может тоже о нём не особо высокого мнения, но не могу не признать, что он вкалывает как не многие, и что прошлогодний Джировский этап стоит десяти Гранд-Туров, чтобы за всем этим ни стояло.

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6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
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