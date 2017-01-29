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Протоколы UCI по проведению велогонок в условиях Covid-19

Велогонщикам будут делать два ПЦР-теста на Covid-19 перед каждым стартом

Протоколы UCI по проведению велогонок в условиях Covid-19

 

 Международный союз велосипедистов (UCI) перед рестартом сезона добавил дополнительные требования к медицинскому протоколу, введённому в связи с пандемией Covid-19. В случае появления положительного теста на коронавирус в пелотоне во время велогонки последнее слово остаётся за UCI, который будет решать, останавливать ли велогонку. Чёткого сценария действий в случае появления положительных тестов на Covid-19 нет.

 

  В последней версии протокола UCI говорится: «При возникновении подтверждённого заражения Covid-19  в команде (у гонщика или члена команды) будет создана группа, в которую войдут представители команд, гонщиков, организаторов, UCI, врачей команд, а также врача соревнования, отвечающего за соблюдение мер при Covid-19 (Covid-координатора). Эта группа будет собирать информацию, относящуюся к случаю, и передавать её UCI. После консультаций с организаторами и представителям властей UCI в соответствии с ситуацией будет принимать решение».

 

  На каждую гонку местным организационным комитетом будет назначаться «ковид-координатор», врач-инфекционист, который будет следить за соблюдением мер безопасности, принятых в стране (регионе) проведения гонки, а также координировать работу местных властей и организаторов. Он будет предоставлять организаторам протокол действий в случае появления подозрений на Covid-19 и критерии по определению контактов заболевшего, будь то «близкие контакты» или «контакты с низким риском заражения».

 

 

  Велогонка может продолжаться даже в случае появления положительного теста на Covid-19, если это будет признано безопасным.  

 

  Согласно протоколу, каждая велокоманда должна находиться в «пузыре», отдельно от других команд. Т.е. одной команде необходимо занимать один этаж (или крыло) отеля, зарезервировать отдельную столовую.

 

  Помимо соблюдения режима так называемого «пузыря», нахождение в одной группе гонщиков и персонала, перед каждой гонкой велогонщики должны пройти два ПЦР-теста (метод молекулярной диагностики, определяющий наличие возбудителя заболевания, даже если в пробе присутствует всего несколько молекул ДНК возбудителя). Первый ПЦР-тест должен быть взят за 6 дней до старта, второй – за 3 дня.


   При участии в однодневной велогонке гонщик должен пройти ещё один ПЦР-тест через 10 дней после последнего теста. Если между двумя однодневными велогонками 14 и более дней, то перед следующей велогонкой гонщик вновь проходит два теста ПЦР за 6 и за 3 дня до её старта.

 

  В случае многодневных велогонок участники всегда будут тестироваться дважды за 6 и 3 дня до старта, даже если в предыдущие две недели они получили разрешение на участие в соревнованиях.

 

  Помимо ПЦР-тестов все гонщики и персонал команд должны ежедневно в течение пяти дней до старта отвечать на вопросы о своём физическом состоянии. UCI выделяет 8 различных симптомов.

 

  Во время велогонок гонщики должны сообщать о симптомах утром перед стартом однодневных гонок, утром и вечером каждого дня многодневной гонки.

Тестирование на коронавирус во время соревнования будет проводиться только во время трёх Гранд-туров, особенно в дни отдыха. ПЦР-тест является желательным, но не обязательным. UCI заявляет, что ответственность за проведение тестов берут на себя организаторы гонок, которые должны создать мобильные лаборатории и гарантировать тестирование всех команд.

 

Протокол, применяемый UCI, разработан на основе рекомендаций ВОЗ.

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Теги к статье: Международный союз велосипедистов UCI

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  1. Camel

    Сегодня, 19:20 | Регистрация: 29.01.2017

    Судя по тому, что Кинтана приехал в двойном скафандре, приобретённом на складе списанных в утиль воздушно-космическими войсками тренировочных костюмов, велогонки будут проводиться в намордниках. А это, в свою очередь, добавляет интриги.

  2. Имя: Матвей

    paindoc

    Сегодня, 19:21 | Регистрация: 21.12.2019

    Мда, потусоваться с гонцами не получится скорее всего.

    Жаль.... Главное чтобы все были здоровы.

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Комментарии

  • Earl57
    Сириль Гимар и Мэтт Уайт о том ... (22)
    Earl57-Фото

    Цитата: Earl57
    Данбар у них есть из горняков. Еще испанец Родригес. Он совсем молодой, всего 19 лет.
    Вчера на виртуальном Мон-Ванту Данбар очень был заметен. Но до Вудса и Поццовиво не дотянулся.
    У Вудса в марте на ПН был перелом бедра. Думали, что в этом году он уже не вернется в гонки. А тут ему реальное сопротивление только Поццо смог оказать, который немного отстал только за З км до финиша. Какая страшная авария в прошлом году, живого места не было. А сейчас молодые его догнать не могли. Барде от стыда сгорал, просил убрать камеру. Алафилип бросил на середине дистанции. Впрочем, Мон-Ванту ему совсем не подходит, ни в каком виде.

    Слона то я и позабыла)) А тут фото с прошлогодней Вуэльты Бургоса увидела и вспомнила.

    Как чистый горняк Соса превосходит Берналя и Карапаса. Но разделка никакая, поэтому генеральщиком на ГТ он не станет.

  • paindoc
    Протоколы UCI по проведению ве ... (2)
    paindoc-Фото

    Мда, потусоваться с гонцами не получится скорее всего.

    Жаль.... Главное чтобы все были здоровы.

  • Camel
    Протоколы UCI по проведению ве ... (2)
    Camel-Фото

    Судя по тому, что Кинтана приехал в двойном скафандре, приобретённом на складе списанных в утиль воздушно-космическими войсками тренировочных костюмов, велогонки будут проводиться в намордниках. А это, в свою очередь, добавляет интриги.

  • EL-Fenomeno
    Колумбийские велогонщики верну ... (7)
    EL-Fenomeno-Фото

    Инэосовские эквадорцы (Карапаз + Наварез) тоже уже прилетели чартером из Кито в Мадрид и отправились в Андорру для "аклиматизации", так сказать, и горных подготовок к будущим гонкам.

  • Ice
    Колумбийские велогонщики верну ... (7)
    Ice-Фото

    Цитата: Yuriy 17
    Гран туры покажут - кто из южноамериканцев может заставить себя качественно тренироваться самостоятельно 

    Во-во, раньше с этим беда бедовая была. Как бы сейчас не оказалось, что языком они сильны, а по факту профилонили пару месяцев. Лично у меня не вызыват вопросов разве что Кинтана, этот индеец точно тренировался, форма, наверное, огонь, не зря пару масок и щиток надел - боится, что труды даром пропадут)

  • Ice
    Ники Терпстра вернулся на вело ... (2)
    Ice-Фото

    Безумец от велоспорта, в хорошем смысле этого слова. Таких сейчас очень мало, возвращайтся, Ники!

  • Ice
    Эган Берналь: «В велоспорте не ... (16)
    Ice-Фото

    Цитата: Earl57
    Цитата: Ice
    Вот интересно... Многие так уверенно заявляют, что Берналь сильнее Фрума в абсолюте, даже когда Крис был на пике. Откуда такие данные? Колумбиец слишком мало показал для таких выводов пока. По большому счету, все зависит от формы Фрума в конечном итоге, и если он ее таки набрал, то разобрать зеленого Берналя сможет без проблем за счет искушенности и огромного опыта. Да и Томаса, в принципе, есть должок перед шкипером))) А вот Берналю он ничего не должен, этот момент может оказаться основоопределяющим)))

    Логика у вас действительно интересная. Берналь мало что показал с начала сезона - это ему в минус. Фрум ничего не показал, хотя участвовал в нескольких гонках (как реальной на Туре ОАЭ, так в некоторых виртуальных) - это нормально и ничего не значит. Он же к Туру готовится. Так и Берналь к Туру готовится, почему он не может это делать так же, как делает Фрум?
    Если смотреть только реальные гонки, то у Фрума 5 гоночных дней, у Берналя 8. При этом Берналь занял 3-е место как на разделке, так и в групповой гонке чемпионата Колумбии. И 4-е место на Туре Колумбии в феврале. У Фрума же 71-е место в ГК Тура ОАЭ. Самый высокий результат на этапе - 59-е место. Его обгоняли все кому не лень...
     
    Отльга, тут где-то писали, что Берналь сильнее Фрума, если сравнивать кондиции Криса в его лучшие годы, что мне показалось странным. А что касается начала сезона - Я на него даже не смотрел, тогда шкипер еще не отошел от травмы точно. Вопрос в том, насколько он готов сейчас, но ответа, к сожалению, нет. Как и о готовности Берналя.

  • EL-Fenomeno
    Эган Берналь: «В велоспорте не ... (16)
    EL-Fenomeno-Фото

    все верно, осталось только узнать в августе/сентябре кто это 3-е "слабое звено" в команде))

    сДелаем ставки? wink

  • Yuriy 17
    Колумбийские велогонщики верну ... (7)
    Yuriy 17-Фото

    Гран туры покажут - кто из южноамериканцев может заставить себя качественно тренироваться самостоятельно 

  • Shalam s Urala
    Колумбийские велогонщики верну ... (7)
    Shalam s Urala-Фото

    молодцы, мощный десант

     

    ps

    только Сантьяго Ботеро уже давненько своё отгонял. вместо него Сантьяго Буитраго

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