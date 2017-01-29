Протоколы UCI по проведению велогонок в условиях Covid-19

- Категория:
- VeloTEAM |
- Дата:
- Сегодня, 18:52
Велогонщикам будут делать два ПЦР-теста на Covid-19 перед каждым стартом
Международный союз велосипедистов (UCI) перед рестартом сезона добавил дополнительные требования к медицинскому протоколу, введённому в связи с пандемией Covid-19. В случае появления положительного теста на коронавирус в пелотоне во время велогонки последнее слово остаётся за UCI, который будет решать, останавливать ли велогонку. Чёткого сценария действий в случае появления положительных тестов на Covid-19 нет.
В последней версии протокола UCI говорится: «При возникновении подтверждённого заражения Covid-19 в команде (у гонщика или члена команды) будет создана группа, в которую войдут представители команд, гонщиков, организаторов, UCI, врачей команд, а также врача соревнования, отвечающего за соблюдение мер при Covid-19 (Covid-координатора). Эта группа будет собирать информацию, относящуюся к случаю, и передавать её UCI. После консультаций с организаторами и представителям властей UCI в соответствии с ситуацией будет принимать решение».
На каждую гонку местным организационным комитетом будет назначаться «ковид-координатор», врач-инфекционист, который будет следить за соблюдением мер безопасности, принятых в стране (регионе) проведения гонки, а также координировать работу местных властей и организаторов. Он будет предоставлять организаторам протокол действий в случае появления подозрений на Covid-19 и критерии по определению контактов заболевшего, будь то «близкие контакты» или «контакты с низким риском заражения».
Велогонка может продолжаться даже в случае появления положительного теста на Covid-19, если это будет признано безопасным.
Согласно протоколу, каждая велокоманда должна находиться в «пузыре», отдельно от других команд. Т.е. одной команде необходимо занимать один этаж (или крыло) отеля, зарезервировать отдельную столовую.
Помимо соблюдения режима так называемого «пузыря», нахождение в одной группе гонщиков и персонала, перед каждой гонкой велогонщики должны пройти два ПЦР-теста (метод молекулярной диагностики, определяющий наличие возбудителя заболевания, даже если в пробе присутствует всего несколько молекул ДНК возбудителя). Первый ПЦР-тест должен быть взят за 6 дней до старта, второй – за 3 дня.
При участии в однодневной велогонке гонщик должен пройти ещё один ПЦР-тест через 10 дней после последнего теста. Если между двумя однодневными велогонками 14 и более дней, то перед следующей велогонкой гонщик вновь проходит два теста ПЦР за 6 и за 3 дня до её старта.
В случае многодневных велогонок участники всегда будут тестироваться дважды за 6 и 3 дня до старта, даже если в предыдущие две недели они получили разрешение на участие в соревнованиях.
Помимо ПЦР-тестов все гонщики и персонал команд должны ежедневно в течение пяти дней до старта отвечать на вопросы о своём физическом состоянии. UCI выделяет 8 различных симптомов.
Во время велогонок гонщики должны сообщать о симптомах утром перед стартом однодневных гонок, утром и вечером каждого дня многодневной гонки.
Тестирование на коронавирус во время соревнования будет проводиться только во время трёх Гранд-туров, особенно в дни отдыха. ПЦР-тест является желательным, но не обязательным. UCI заявляет, что ответственность за проведение тестов берут на себя организаторы гонок, которые должны создать мобильные лаборатории и гарантировать тестирование всех команд.
Протокол, применяемый UCI, разработан на основе рекомендаций ВОЗ.
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