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Дизайн веломайки чемпиона Италии Фабио Ару будет изменён к его первому старту

Дизайн веломайки чемпиона Италии гонщика UAE Team Emirates Фабио Ару вызвал волну критики 

 

 

  Чемпион Италии Фабио Ару, который с 2018 года является гонщиком команды UAE Team Emirates, принял участие в фотосессии, где показал свою новую майку. Однако её дизайн сразу же вызвал бурю критики, так как триколор итальянского флага почти не отличим от стандартных цветов  майки команды UAE Emirates. Со спины майка не выделяет Ару среди гонщиков команды, в отличие от майки, созданной для ещё одного новобранца команды UAE Team Emirates, чемпиона Европы Александра Кристоффа.

 

Дизайн веломайки чемпиона Италии Фабио Ару будет изменён к его первому старту

Дизайн веломайки чемпиона Италии Фабио Ару будет изменён к его первому старту

 Photo © UAE Team Emirates

 

 Генеральный менеджер команды Джузеппе Саронни и сам Фабио Ару поспешили успокоить болельщиков, сообщив в интервью La Gazzetta dello Sport, что это лишь предварительная версия майки, и что ко времени первого старта  итальянского гонщика дизайн майки изменится.

 

Ожидается, что первой гонкой Фабио Ару станет Тур Абу-Даби, которые стартует 21 февраля.

 

 

  Джузеппе Саронни: «Базовые основы дизайна не изменятся, но полоса триколора станет шире, более заметной, она пройдёт полосой по всей окружности тела, появится на рукавах и носках. Мы отталкивались от дизайна майки Нибали, которую он носил в команде Astana, при этом приняв во внимание рекомендации федерации велоспорта Италии.

   Таков сейчас мир велоспорта. Я могу понять тифози, но нам приходится подстраиваться под массу требований. Я не говорю, что люди должны просто принять это, но надеюсь на их понимание».

 

  Президент Федерации велоспорта Италии Ренато Ди Рокко также заверил, что дизайн окончательного варианта майки Фабио Ару будет доработан: «В окончательной версии будет найден компромисс с дизайном UAE Team Emirates. Цвета станут заметнее, и не будут сливаться с цветами команды. Ценность триколора спортсмены ощущают внутри себя, вне зависимости от внешней видимости».

 

  Фабио Ару: «Это только предварительная версия. Тифози могут успокоиться, цвета итальянского флага станут более яркими. «Настоящая» майка будет представлена позже, на официальной церемонии. Она элегантная и красивая, гарантирую вам это».

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Теги к статье: Фабио Ару UAE Team Emirates

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Комментарии

  • Zhanzhak
    Команды Мирового Тура 2018: As ... (4)
    Zhanzhak-Фото

    Именно отсутствие явного лидера и делает состав интересным. Я думаю мотивация будет зашкаливать, все будут выкладываться. Будет смотрибельно! Удачи! 

  • ktilp-12
    Команды Мирового Тура 2018: As ... (4)
    ktilp-12-Фото

     Из-за отсутствия сильного лидера, многие гонщики будут стараться пробовать и показывать себя, поэтому надеюсь, что у Астаны будет хороший сезон. Ждем больших и малых побед, успехов и удач. 

  • AvA
    Команды Мирового Тура 2018: AG ... (2)
    AvA-Фото

    Уго Уль вроде как канадец же, а не француз?

  • Astanaforever
    Команды Мирового Тура 2018: As ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Явного лидера нет, но есть команда, да еще какая! Лопес должен подрасти к концу сезона, окрепнуть на роль генеральщика. Вот и будет вам второй Контадор, Нибали, Ару.А модет даже еще покруче.Поглядим. Да и Леше пришло время стать добытчиком побед для команды. Не забываем про Бильбао, большой потенциал у этого горняка. Минали,все вокруг подиума ходит.Тоже выстрелит. Ну, а Якоб будет намного раскрепощен без Ару . Ждем побед и подиум Гран тура.
  • RVL
    Команды Мирового Тура 2018: As ... (4)
    RVL-Фото

    отличный пример развития вело в стране. 

    10 казахстанцев в составе

    зы. Луценко обязан феерить..."а на меньшее я не согласен", Леша сам планку вздернул!

  • RVL
    Команды Мирового Тура 2018: AG ... (2)
    RVL-Фото

    пара риторических вопросов всплыло в голове

    наверное пришло время раскрыться Латуру?

    и будет ли этот год для Барде лучше, чем предыдущий?



    ну и как по мне-наилучшее сочетание цветов экипировки в пелотоне

  • ktilp-12
    С Новым 2018 годом! (17)
    ktilp-12-Фото

     С Новым годом! Желаю всем интересного велосезона, велогонщикам замечательных, красивых побед, а администрации успехов. Не знаю как вам, но мне не хватает Тинькова, с его высказываниями, красными волосами, с ним  не было скучно. Пора ему вернуться с новой командой (например ГазпромРусвело) создать очередное велошоу.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Фабио Ару примет участие в Джи ... (18)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Утром увидел новую майку ,чемпиона Италии , очень не выразительная , uae повторяют ту же ошибку что Астана с ниббали ,когда основной цвет командный и только три полоски чемпиона поперёк. Uae расстроили. Надеюсь к Джиро подменяют.
  • Sezar
    Фабио Ару примет участие в Джи ... (18)
    Sezar-Фото
    Согласен, биологический возаст-штука хитрая, но принцип "раньше зашел-раньше вышел" действует. И на Нибали и на Авермата, на первого раньше, на второго-позже. А Вальверде-вообще вне возраста и статистики, из той же серии, что и Жанни Лонго. У него и спадов и пиков Формы не бывает. Может он робот?
  • Zhanzhak
    С Новым 2018 годом! (17)
    Zhanzhak-Фото

    Всех, всех, всех с Новым годом! Администрации сайта здоровья, сил и терпения (особенно в разгар сезона...) , возможностей для отличного материала, который мы все с удовольствием поглощаем, интересных собеседников для интервью, ну и увеличение числа посетителей! Всем завсегдатаям данного ресурса отличного настроения, успехов любимым командам, стальных нервов, денег, что бы была возможность увидеть воочию феерию шоссейного велоспорта! Нашим фаворитам хочу пожелать провести отличный сезон (без травм), быть на высоте, долгосрочных контрактов, вооплощения задуманных планов! Удачи!

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Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 3582
2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
9 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
10 Контадор А. (Esp) (TFS) 1987

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