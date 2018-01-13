Дизайн веломайки чемпиона Италии Фабио Ару будет изменён к его первому старту

Дизайн веломайки чемпиона Италии гонщика UAE Team Emirates Фабио Ару вызвал волну критики

Чемпион Италии Фабио Ару, который с 2018 года является гонщиком команды UAE Team Emirates, принял участие в фотосессии, где показал свою новую майку. Однако её дизайн сразу же вызвал бурю критики, так как триколор итальянского флага почти не отличим от стандартных цветов майки команды UAE Emirates. Со спины майка не выделяет Ару среди гонщиков команды, в отличие от майки, созданной для ещё одного новобранца команды UAE Team Emirates, чемпиона Европы Александра Кристоффа.

Photo © UAE Team Emirates

Генеральный менеджер команды Джузеппе Саронни и сам Фабио Ару поспешили успокоить болельщиков, сообщив в интервью La Gazzetta dello Sport, что это лишь предварительная версия майки, и что ко времени первого старта итальянского гонщика дизайн майки изменится.

Ожидается, что первой гонкой Фабио Ару станет Тур Абу-Даби, которые стартует 21 февраля.

Джузеппе Саронни: «Базовые основы дизайна не изменятся, но полоса триколора станет шире, более заметной, она пройдёт полосой по всей окружности тела, появится на рукавах и носках. Мы отталкивались от дизайна майки Нибали, которую он носил в команде Astana, при этом приняв во внимание рекомендации федерации велоспорта Италии.

Таков сейчас мир велоспорта. Я могу понять тифози, но нам приходится подстраиваться под массу требований. Я не говорю, что люди должны просто принять это, но надеюсь на их понимание».

Президент Федерации велоспорта Италии Ренато Ди Рокко также заверил, что дизайн окончательного варианта майки Фабио Ару будет доработан: «В окончательной версии будет найден компромисс с дизайном UAE Team Emirates. Цвета станут заметнее, и не будут сливаться с цветами команды. Ценность триколора спортсмены ощущают внутри себя, вне зависимости от внешней видимости».

Фабио Ару: «Это только предварительная версия. Тифози могут успокоиться, цвета итальянского флага станут более яркими. «Настоящая» майка будет представлена позже, на официальной церемонии. Она элегантная и красивая, гарантирую вам это».