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Проконтинентальная велокоманда Roompot – Charles объявила о закрытии

Нидерландская проконтинентальная велокоманда Roompot – Charles закрывается в конце 2019 года

 

 

  Единственная нидерландская профессиональная континентальная велокоманда Roompot – Charles   закрывается в конце 2019 года. В пресс-релизе команды говорится, что команды не будет в велоспорте и под другим именем. После того, как титульный спонсор, компания  Roompot Vakanties, объявил о прекращении поддержки, руководство команды безуспешно пыталось найти новых спонсоров.

 

Команда Roompot появилась в 2015 году, за это время в общей сложности гонщики команды одержали 16 побед, из них две – на этапах гонок Мирового тура Binck Bank Tour и Тура Швейцарии. В этом году у команды три победы – на этапах Тура Йоркшира, Тура Люксембурга и Тура Бельгии.

 

В этом году в составе команды Roompot – Charles выступают 18 велогонищков, в том числе Ларс Боом и Питер Веенинг.

 

 

  Майкл Зейлаард (Michael Zijlaard), менеджер команды: «Мы ждали так долго, как могли. Всегда продолжаешь надеяться, что найдётся решение, но с каждым днём надежда таяла. К сожалению, сейчас, уже точно, что после пяти захватывающих лет наша команда прощается с профессиональным велоспортом».

 

  Ник Нёйенс (Nick Nuyens), менеджер команды: «За прошлые несколько лет многие гонщики смогли показать свои способности в цветах нашей команды. Мы гордимся, что многие перешли в команды Мирового тура или другие профессиональные команды. На данный момент несколько гонщиков и персонала уже нашли работу на следующий год. Мы надеемся, что каждый сможет устроиться, мы поможем им в поиске нового места работы».

 

Последними гонками команды Roompot – Charles будут классики Tacx Pro Classic, Париж – Тур, Sluitingsprijs Putte-Kapellen.

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Теги к статье: Roompot – Charles

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  1. Сейтмеметов сейтхалил

    Вчера, 18:25 | Регистрация: 24.12.2017

    Румпот слился с санвебом , и санвеб посчитал что две команды это много.

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 18:47 | Регистрация: 30.06.2017

    Классный гонщик был Ларс Бум. Именно под классики и брусчатку.

    Вся жизнь это гонка.

  3. Rokka

    Вчера, 19:30 | Регистрация: 23.01.2016

    Цитата: Astanaforever
    Классный гонщик был Ларс Бум. Именно под классики и брусчатку.
    Он им и остался, теперь будет выступать за сх команду

    1. Имя: Юрий

      jerzyk

      Вчера, 21:04 | Регистрация: 6.01.2012

      сх - это сельскохозяйственная? :)

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Комментарии

  • uran
    Том Дюмулин: «Надеюсь, с ноябр ... (2)
    uran-Фото
    Давай Том комбэк. Сейчас в ГТ эра раздельщиков-горняков, нужно брать ТДФ.
  • close2you
    Альваро Ходж – победитель Muns ... (6)
    close2you-Фото
    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Молодых ему откапывал , Мачин , он отвечал за работу с андерами. Он же его привёз из Колумбии в испанский квикстеп ,где он подрос на европейских гонках.Сейчас Мачин главный вUAE , Когда то он владел саньер -дювалем там тоже молодёжи выстрелило не мало , но как пришлось закрыть команду ,Лефевр дал ему работу. А до этого ,Патрик поступал так же как и остальные, покупал молодых чемпионов а не растил их, Канчелары да Поцаты ))))Мапей помним )))) Ну а недавно почивший Скуинци поощрял такие траты.
    Очень приятно, что есть люди как вы, которые могут рассказать это. Я эту эпоху не застал, очень интересно узнавать такие тонкости :) Спасибо!
  • close2you
    Tour of Iran (Azarbaijan)-2019 ... (4)
    close2you-Фото
    Тур Ирана, отличная гонка, но...по пустыни))
  • Astanaforever
    Том Дюмулин: «Надеюсь, с ноябр ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Свежая голова не от колена..а от свежей команды.)))
  • DIM
    Israel Cycling Academy - новы ... (36)
    DIM-Фото

    Цитата: Skato
    когда Тиньков уходил, то говорил что вернется

    Тиньков сейчас обхаживает теннисиста Медведева, ему не до велоспорта))

     

  • jerzyk
    Проконтинентальная велокоманда ... (4)
    jerzyk-Фото
    сх - это сельскохозяйственная? :)
  • Rokka
    Проконтинентальная велокоманда ... (4)
    Rokka-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Классный гонщик был Ларс Бум. Именно под классики и брусчатку.
    Он им и остался, теперь будет выступать за сх команду
  • дрокер
    Tour of Iran (Azarbaijan)-2019 ... (4)
    дрокер-Фото

    Вторая победа Локо! Молодцы!

  • Earl57
    Джанни Москон: "После Тур де ... (10)
    Earl57-Фото

    Цитата: Sezar
    Весь Скай фигово выступал весь год. Потому предъявлять тренерам-это нормально и объективно. 

    Так начальник тренеров в Бахрейн свалил. И есть вероятность, что перетащит за собой некоторых из бывших подчиненных. Так что им уже не до Инеос... 

    Плюс болезнь Брейсфорда, который пытается совмещать лечение и руководство командой. Когда он после Тура лег в больницу на операцию, стало совсем плохо

  • Astanaforever
    Тур Хорватии-2019. Этап 4 (2)
    Astanaforever-Фото
    Гидич завтра майку видимо потеряет в горах. А Йейтс видимо ее оденет до конца тура.

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