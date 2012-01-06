Проконтинентальная велокоманда Roompot – Charles объявила о закрытии

Нидерландская проконтинентальная велокоманда Roompot – Charles закрывается в конце 2019 года

Единственная нидерландская профессиональная континентальная велокоманда Roompot – Charles закрывается в конце 2019 года. В пресс-релизе команды говорится, что команды не будет в велоспорте и под другим именем. После того, как титульный спонсор, компания Roompot Vakanties, объявил о прекращении поддержки, руководство команды безуспешно пыталось найти новых спонсоров.

Команда Roompot появилась в 2015 году, за это время в общей сложности гонщики команды одержали 16 побед, из них две – на этапах гонок Мирового тура Binck Bank Tour и Тура Швейцарии. В этом году у команды три победы – на этапах Тура Йоркшира, Тура Люксембурга и Тура Бельгии.

В этом году в составе команды Roompot – Charles выступают 18 велогонищков, в том числе Ларс Боом и Питер Веенинг.

Майкл Зейлаард (Michael Zijlaard), менеджер команды: «Мы ждали так долго, как могли. Всегда продолжаешь надеяться, что найдётся решение, но с каждым днём надежда таяла. К сожалению, сейчас, уже точно, что после пяти захватывающих лет наша команда прощается с профессиональным велоспортом».

Ник Нёйенс (Nick Nuyens), менеджер команды: «За прошлые несколько лет многие гонщики смогли показать свои способности в цветах нашей команды. Мы гордимся, что многие перешли в команды Мирового тура или другие профессиональные команды. На данный момент несколько гонщиков и персонала уже нашли работу на следующий год. Мы надеемся, что каждый сможет устроиться, мы поможем им в поиске нового места работы».

Последними гонками команды Roompot – Charles будут классики Tacx Pro Classic, Париж – Тур, Sluitingsprijs Putte-Kapellen.