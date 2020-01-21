Гарри Танфилд подписал контракт с командой AG2R La Mondiale

Гарри Танфилд - новый гонщик команды AG2R La Mondiale

24-летний британский велогонщик Гарри Танфилд (Harry Tanfield) подписал контракт с французской командой AG2R La Mondiale. В 2019 году он начал карьеру профессионального велогонщика, но дебют оказался омрачён травмой сухожилия колена. Главным успехом сезона для Гарри Танфилда стала бронзовая медаль на чемпионате мира-2019 в командной гонке на время в смешанной эстафете.

Photo (c) AG2R La Mondiale

Гарри Танфилд: «Я очень счастлив, что получил эту возможность. Встречусь с новыми товарищами по команде, познакомлюсь с новой структурой, оборудованием. Всё это очень мотивирует! А ещё я выучу французский! Всё это меня невероятно мотивирует. Хочу продолжать прогрессировать в разделке. Я ещё молод, мне многому предстоит научиться, особенно, выступая в группе со специалистами фламандских классик. Не могу дождаться начала сезона».

Венсан Лавеню, генеральный менеджер команды AG2R La Mondiale: «Мы два года следили за Гарри, а в этом году, наконец, появился шанс его подписать. Мы рады, что в команде будет такой талантливый гонщик, который усилит нас в гонках на время. Конечно, мы рассчитываем на него и на других гонках. Он также сыграет важную роль в группе, сфокусированной на классиках».