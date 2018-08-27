Дани Наварро и Гарри Танфилд подписали контракт с командой Katusha-Alpecin

Дани Наварро и Гарри Танфилд – гонщики команды Katusha-Alpecin с 2019 года

35-летний испанский гонщик Даниэль Наварро (Daniel Navarro ) и 23-летний британский гонщик Гарри Танфилд (Harry Tanfield) будут выступать в команде Katusha-Alpecin с 2019 года.

Дани Наварро переходит в Katusha-Alpecin после 6 лет выступления в проконтинентальной французской команде Cofidis. До перехода в Cofidis в 2013 году уроженец Астурии Дани Наварро был помощником Альберто Контадора, работая на него в командах Astana (2006-2010) и Saxo Bank (2011-2012). Наварро является победителем этапа Вуэльты Испании, в 2013 году вошёл в топ-10 общего зачёта Тур де Франс. В этом году Дани Наварро стал призёром гонки La Route d'Occitanie, а в генеральной классификации Критериума Дофине-2018 занял 9-е место.

Дани Наварро: «Пришло время дать себе новый импульс, перейти в другую команду. Команда Katusha-Alpecin мной интересовалась, к тому же я знаю в ней многих людей, что стало причиной моего перехода сюда. Я не победитель, но доказал свою ценность в предыдущих командах.

С удовольствием буду работать на Ильнура Закарина. Я также знаю, что время от времени мне будут давать шанс бороться за свой результат. В этом сезоне я показал, что не слишком для этого стар.

За свою карьеру я проехал уже много Гран-туров (17), но не слишком часто выступал на нескольких в один сезон. Поэтому я уверен, что я ещё несколько лет смогу выступать на самом высоком уровне в велоспорте. Психологически чувствую себя свежим. С нетерпением жду сезона 2019 года».

Жозе Азеведу, генеральный менеджер команды Katusha-Alpecin: «Дани – очень опытный гонщик, большую часть карьеры он был помощником Альберто Контадора, а в нашей команде он поможет усилить группу Ильнура Закарина. Уровень Дани Наварро всё ещё высок, в этом году он финишировал в топ-10 на Критериуме Дофине и в гонке La Route d'Occitanie, где занял 2-е место. Он хороший горняк, который, как мы считаем, сможет быть вместе с Ильнуром.

Но он не будет только 100% помощником Ильнура. На некоторых гонках, особенно горных, Дани Наварро получит возможность работать на себя. Я знаю Дани более 10 лет. Он один из первых гонщиков, чьё имя приходит на ум, когда думаешь о том, кто может помогать Ильнуру».

Гарри Танфилд переходит в Katusha-Alpecin из континентальной команды Canyon Eisberg. В этом сезоне он одержал первую профессиональную победу, выиграв этап Тура Йоркшира. 23-летний британец специализируется на однодневных гонках и разделке. На чемпионате Великобритании в этом году он стал серебряным призёром в индивидуальной гонке на время, проиграв лишь Геранту Томасу.

Гарри Танфилд: «Мировой тур всегда был вершиной моих стремлений. Теперь передо мной открылась дверь, за два года я должен проявить себя. Мне предстоит много работать. Я принимаю этот вызов, чтобы доказать, что могу прогрессировать как гонщик. Хочу оправдать доверие Canyon, Тима Элверсона и Ника Аллена».

Жозе Азеведу, генеральный менеджер команды Katusha-Alpecin: «Какое-то время мы вместе с нашим партнёром Canyon наблюдали за Гарри. Он не только талантливый раздельщик. В этом году на Туре Йоркшира он показал, на что способен в крупных гонках. Наша команда предоставит ему наилучшую поддержку, чтобы он мог продолжать развиваться».

Тим Элверсон, спортивный директор команды Canyon Eisberg: «Я очень счастлив. Великолепно, что работа Гарри получила признание, он действительно заслужил это. Его переход выражает нашу заинтересованность в сотрудничестве, а также показывает, что мы работаем на уровне, который позволяет гонщикам переходить на уровень Мирового тура. Надеюсь, Katusha-Alpecin поможет ему прогрессировать на новом этапе его карьеры. Не сомневаюсь, что Гарри сможет стать заслуживающим доверия гонщиком Мирового тура. Мы желаем ему удачи в новой команде».