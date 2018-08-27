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Дани Наварро и Гарри Танфилд подписали контракт с командой Katusha-Alpecin

Дани Наварро и Гарри Танфилд – гонщики команды Katusha-Alpecin с 2019 года

 

 

  35-летний испанский гонщик Даниэль Наварро (Daniel Navarro ) и 23-летний британский гонщик Гарри Танфилд (Harry Tanfield) будут выступать в команде Katusha-Alpecin с 2019 года.

 

 

  Дани Наварро переходит в Katusha-Alpecin после 6 лет выступления в проконтинентальной французской команде Cofidis.  До перехода в Cofidis в 2013 году уроженец Астурии Дани Наварро был помощником Альберто Контадора, работая на него в командах Astana (2006-2010) и Saxo Bank (2011-2012). Наварро является победителем этапа Вуэльты Испании, в 2013 году вошёл в топ-10 общего зачёта Тур де Франс. В этом году Дани Наварро стал призёром гонки La Route d'Occitanie, а в генеральной классификации Критериума Дофине-2018 занял 9-е место.

 

Дани Наварро и Гарри Танфилд подписали контракт с командой Katusha-Alpecin

 

   Дани Наварро: «Пришло время дать себе новый импульс, перейти в другую команду. Команда Katusha-Alpecin мной интересовалась, к тому же я знаю в ней многих людей, что  стало причиной моего перехода сюда. Я не победитель, но доказал свою ценность в предыдущих командах.

 

  С удовольствием буду работать на Ильнура Закарина. Я также знаю, что время от времени мне будут давать шанс бороться за свой результат. В этом сезоне я показал, что не слишком для этого стар.

 

  За свою карьеру я проехал уже много Гран-туров (17), но не слишком часто выступал на нескольких в один сезон. Поэтому я уверен, что я ещё несколько лет смогу выступать на самом высоком уровне в велоспорте. Психологически чувствую себя свежим. С нетерпением жду сезона 2019 года».

 

  Жозе Азеведу, генеральный менеджер команды Katusha-Alpecin: «Дани – очень опытный гонщик, большую часть карьеры он был помощником Альберто Контадора, а в нашей команде он  поможет усилить группу Ильнура Закарина. Уровень Дани Наварро всё ещё высок, в этом году он финишировал в топ-10 на Критериуме Дофине и в гонке La Route d'Occitanie, где занял 2-е место. Он хороший горняк, который, как мы считаем, сможет быть вместе с Ильнуром.

 

  Но он не будет только 100% помощником Ильнура. На некоторых гонках, особенно горных, Дани Наварро получит возможность работать на себя. Я знаю Дани более 10 лет. Он один из первых гонщиков, чьё имя приходит на ум, когда думаешь о том, кто может помогать Ильнуру».

 

 

 

  Гарри Танфилд переходит в Katusha-Alpecin  из континентальной команды Canyon Eisberg. В этом сезоне он одержал первую профессиональную победу, выиграв этап Тура Йоркшира. 23-летний британец специализируется на однодневных гонках и разделке. На чемпионате Великобритании в этом году он стал серебряным призёром в индивидуальной гонке на время, проиграв лишь Геранту Томасу.

 

 

  Гарри Танфилд: «Мировой тур всегда был вершиной моих стремлений. Теперь передо мной открылась дверь, за два года я должен проявить себя. Мне предстоит много работать. Я принимаю этот вызов, чтобы доказать, что могу прогрессировать как гонщик. Хочу оправдать доверие Canyon, Тима Элверсона и Ника Аллена».

 

  Жозе Азеведу, генеральный менеджер команды Katusha-Alpecin: «Какое-то время мы вместе с нашим партнёром Canyon наблюдали за Гарри. Он не только талантливый раздельщик. В этом году на Туре Йоркшира он показал, на что способен в крупных гонках. Наша команда  предоставит ему  наилучшую поддержку, чтобы он мог продолжать развиваться».

 

  Тим Элверсон, спортивный директор команды  Canyon Eisberg: «Я очень счастлив. Великолепно, что работа Гарри получила признание, он действительно заслужил это. Его переход выражает нашу заинтересованность в сотрудничестве, а также показывает, что мы работаем на уровне, который позволяет гонщикам переходить на уровень Мирового тура. Надеюсь, Katusha-Alpecin поможет ему прогрессировать на новом этапе его карьеры. Не сомневаюсь, что Гарри сможет стать заслуживающим доверия гонщиком Мирового тура. Мы желаем ему удачи в новой команде».

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Теги к статье: Дани Наварро Гарри Танфилд Dani Navarro Harry Tanfield Katusha-Alpecin

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Комментарии

  • Адриен
    Йон и Горка Исагирре переходят ... (10)
    Адриен-Фото
    Для некоторых завсегдатаев сайта Астане всегда за все должно быть стыдно... Марина Викторовна, поясните пожалуйста - что такого Астана сделала плохого Ланде, что ей за его уход должно быть стыдно? ТОЛЬКО КОНКРЕТНО И НА ФАКТАХ ! Каждый год ИЗ ВСЕХ велокоманд уходят гонщики. По вашему все команды должны заливаться краской от непрекращающегося стыда, или только такая участь у Астаны ? Тут одного из комментаторов ПОСТОЯННО упрекают в троллинге в пользу Астаны. А сколько здесь таких троллей, пишущих ПРОТИВ нее ? В ДЕСЯТЬ РАЗ БОЛЬШЕ. Их даже Курдюков бесит за пару-тройку теплых слов в адрес команды. Оказывается, комментатор РУССКОЯЗЫЧНОГО сегмента Евроспорта НЕ ИМЕЕТ ПРАВА особо отметить ЕДИНСТВЕННУЮ команду протура, представляющую одну ИЗ НЕМНОГИХ РУССКОГОВОРЯЩИХ стран !.. Так может о СТЫДЕ надо напоминать КОЕ-КОМУ другому ?
  • AAA
    Йон и Горка Исагирре переходят ... (10)
    AAA-Фото

    Даешь Ланду?!!!!!

  • veloster
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (7)
    veloster-Фото
    А зачем? У Порта и Денниса контракты на будущий год уже подписаны и лежат в кармане. Если будет возможность, Порт поедет в какой-нибудь отрыв на горном этапе. А Деннису достаточно спокойно доехать до разделки.
  • ironharley
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (7)
    ironharley-Фото
    и Хруневеген
  • LLL
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (7)
    LLL-Фото

    Я что-то пропустила. Почему Ричи Порт в общем зачете занимает 167 место с огромным отставанием? Сегодня поймал 9 минут. Что произошло?

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (7)
    VeloVelo-Фото

    А вот Gorka правильно произносить "Горка".

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (7)
    VeloVelo-Фото

    Да потому что так правильно произносить.
    Послушайте на  forvo.
    https://ru.forvo.com/search/Thomas%20de%20Gendt/

  • ktilp-12
    Йон и Горка Исагирре переходят ... (10)
    ktilp-12-Фото

     Для приема Ланды готовы, Винокуров говорит, что если в этом 2019г не получится, будет ждать 2020г.

    В Астану 6 гонщиков пришли, пока трое официально уходят, а кто остальные?

  • Rokka
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (7)
    Rokka-Фото
    У Курдюкова пропадает буква Г из его диалекта. Хорка Изагирре, Томас де Хендт! Улыбнуло)
  • Серафим
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (7)
    Серафим-Фото

      Коллективный разум пелотона сказал - нет, упираться не будем ни при каких вводных. Все рассосется само, ну и с помощью Кв-Ст.        Саган 3-й, не ожидал от него и третьего места сейчас. Набирает потихоньку. Посмотрел - в первой половине гонки под него этапов немало.

     Слава богу, без завалов и почти без падений сегодня. Так бы всегда.

     

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