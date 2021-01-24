Букуолтер, Грмай, Смит, Бауэр и Бьюли продлили контракты с велокомандой Mitchelton-SCOTT

Команда Mitchelton-SCOTT продлила контракты с Букуолтером, Грмаем, Смитом, Бауэром и Бьюли

Велокоманда Mitchelton-SCOTT объявила о продлении контрактов на 2021 год с 36-летним американским велогонщиком Брентом Букуолтером (Brent Bookwalter), 29-летним эфиопским велогонщиком Цгабу Грмаем (Tsgabu Grmay), а также о продлении контрактов на два года (2021-2022) с тремя новозеландскими велогонщиками – 35-летним Джеком Бауэром (Jack Bauer), 33-летним Сэмом Бьюли (Sam Bewley) и 27-летним Дайоном Смитом (Dion Smith).

Мэтт Уайт, главный спортивный директор команды: «Брент Букуолтер – опытный велогонщик, старший наставник для молодых, подающих надежды ребят. Какой бы ни была программа гонок Брента в следующем году, он будет важным гонщиком в составе. У него есть собственные цели, которых он хочет достичь, а также он будет помощником наших лидеров.

Цгабу предан работе, ему нравится его роль в команде, он настоящий командный боец, каждый раз, прикалывая гоночный номер, выкладывается на 110%.

Джек Бауэр очень надёжный, верный гонщик, прекрасно дополнял состав команды последние три года. У него великолепный характер. Такой парень всегда необходим команде. Джек – гонщик, который является примером и наставником для других. Ему нравятся классики, у него есть все способности для этого типа гонок. Он также хорош в разделке, в качестве развозящего, и как наш мотор на Гранд-турах. Таких ребят могут недооценивать в других командах, но точно не в нашей. Мы ценим их, потому что пусть они и не выиграют гонки, но их преданность лидерам и следование намеченным планам команды очень важны в достижении успеха.

У Сэма Бьюли последние полтора года были очень неудачными, с многочисленными травмами, поэтому мы не смогли увидеть, как он выступает на своём лучшем уровне. Положительная сторона в том, что он великолепный лидер вне велосипеда, отличный дорожный капитан. На него полагаются молодые ребята, он – связующее звено между руководством и выступающим составом. Хорошо, что Бьюли продлил с нами контракт. С долей удачи и при отсутствии травм он выйдет на свой пик формы, что дополнит всю его работу, которую он делает в команде вне велосипеда.

Ещё до того, как Дайон Смит присоединился к команде, мы видели, как стабильно он выступает. Поэтому мы хотели заполучить его в состав. Думаю, в этом году даже при очень урезанном календаре он показал отличные результаты, в том числе на Милан-Сан-Ремо (где финишировал 6-м) и одержав первую победу на европейской гонке (классике Coppa Sabatini - Gran Premio città di Peccioli). Не у всех прогресс идёт в одном темпе, а его развитие не теряет скорости. Главное, что он становится сильнее. Ожидаем, что в ближайшие пару лет он продолжит прогрессировать, посмотрим, насколько далеко он продвинется».

Брент Букуолтер: «Учитывая, что этот год был безумным и перевёрнутым ковидом, я извлёк из сезона много положительного. Это был ещё один год интеграции в команду, где всё больше чувствую себя как дома. С тренерами, спортивными директорами, товарищами по команде мы стали работать более слаженно. Думаю, это было видно в гонках.

Горжусь своим выступлением. Я помогал Джеку Хейгу на Рута дель Соль, а также внёс вклад в победу Саймона Йейтса на Тиррено-Адриатико-2020. Что касается моих личных результатов, большой плюс вижу в том, как проехал Страде Бьянке. Думаю, это мой лучший результат в однодневной гонке Мирового тура. А то, что так выступил сразу после локдауна, для меня особенно важно. В этом году я стал отцом, это был для меня новый вызов. Вдохновило и подбодрило, что у меня получилось совместить тренировки, домашние дела, выйти после перерыва и хорошо проехать Страде Бьянке.

В 2021 году хочу просто продолжить работу с того уровня, на котором закончил в этом году, вылечить травму спины, с которой завершил сезон на Джиро, вернуться к работе, помогать команде достигать больших целей, в частности, выиграть с командой ещё один Гранд-тур и одержать больше побед в целом».

Цгабу Грмай: «Счастлив продолжать работать в команде, где отлично себя чувствую, ещё год. Здесь потрясающая атмосфера, хорошие отношения с гонщиками и персоналом. Мне нравится выступать с моими товарищами по команде, хорошие отношения облегчают работу, которую люблю. Хочу поблагодарить команду за то, что дали мне ещё одну возможность выступать здесь. Я сделаю всё, что в моих силах, помогая ребятам, которые борются за генеральную классификацию, буду делать всё, что необходимо команде».

Джек Бауэр: «Mitchelton-SCOTT- высокопрофессиональная и организованная команда с чёткими целями, что отлично подходит мне как гонщику. Я знаю свои роли, цели на начало сезона, получаю великолепную поддержку от персонала команды. Поэтому так хорошо быть гонщиком этой команды, поэтому я так наслаждался работой здесь последние три года. Я очень ценю гонщиков и персонал команды, мы отлично работаем вместе, поэтому мне было легко продлить контракт».

Сэм Бьюли: «Трудно поверить, что в следующем году будет 10 лет, как выступаю в этой команде. Здесь я как дома, если честно, всегда так себя чувствовал в команде. Здесь можно быть самим собой, оставаться открытым и честным, что является опорой успеха. Я развивался.

Полагаю, с тех пор, как я здесь, изменился и как гонщик, и как личность. Я пришёл в команду как трековый гонщик, который никогда не ездил Гранд-туры, а сейчас я в составе команды, которая успешно выступала на этих гонках и постоянно ставит их целью. Развитие и обучение не прекращаются никогда. Эта команда добилась больших успехов, но мы продолжаем ставить новые цели. Хочу совершенствоваться, учиться в следующие два сезона. Я очень люблю помогать молодым гонщикам, надеюсь, смогу научить их тому, что знаю, но и сам буду продолжать учиться».

Дайон Смит: «Последние два года здесь работал с огромным удовольствием, чувствовал, как расту и совершенствуюсь. Хочу продолжать в этом направлении. Было потрясающе одержать в этом сезоне мою первую победу. Я много раз близко к ней подходил, но теперь добился её. Это даёт мне уверенность двигаться вперёд и нацеливаться ещё выше. Эта команда как семья».