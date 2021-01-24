VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Букуолтер, Грмай, Смит, Бауэр и Бьюли продлили контракты с велокомандой Mitchelton-SCOTT

Команда Mitchelton-SCOTT продлила контракты с Букуолтером, Грмаем, Смитом, Бауэром и Бьюли

 

 

  Велокоманда Mitchelton-SCOTT объявила о продлении контрактов на 2021 год с 36-летним  американским велогонщиком Брентом Букуолтером (Brent Bookwalter), 29-летним эфиопским велогонщиком Цгабу Грмаем (Tsgabu Grmay), а также о продлении контрактов на два года (2021-2022) с тремя новозеландскими велогонщиками – 35-летним Джеком Бауэром (Jack Bauer), 33-летним Сэмом Бьюли (Sam Bewley) и 27-летним Дайоном Смитом (Dion Smith).

 

Букуолтер, Грмай, Смит, Бауэр и Бьюли продлили контракты с велокомандой Mitchelton-SCOTT

 

  Мэтт Уайт, главный спортивный директор команды: «Брент Букуолтер – опытный велогонщик, старший наставник для молодых, подающих надежды ребят. Какой бы ни была программа гонок Брента в следующем году, он будет важным гонщиком в составе. У него есть собственные цели, которых он хочет достичь, а также он будет помощником наших лидеров.

 

  Цгабу предан работе, ему нравится его роль в команде, он настоящий командный боец, каждый раз, прикалывая гоночный номер, выкладывается на 110%.

 

  Джек Бауэр очень надёжный, верный гонщик, прекрасно дополнял состав команды последние три года. У него великолепный характер. Такой парень всегда необходим команде. Джек – гонщик, который является примером и наставником для других. Ему нравятся классики, у него есть все способности для этого типа гонок. Он также хорош в разделке, в качестве развозящего, и как наш мотор на Гранд-турах. Таких ребят могут недооценивать в других командах, но точно не в нашей. Мы ценим их, потому что пусть они и не выиграют гонки, но их преданность  лидерам и следование намеченным планам команды очень важны в достижении успеха.

 

  У Сэма Бьюли последние полтора года были очень неудачными, с многочисленными травмами, поэтому мы не смогли увидеть, как он выступает на своём лучшем уровне. Положительная сторона в том, что он великолепный лидер вне велосипеда, отличный дорожный капитан. На него полагаются молодые ребята, он – связующее звено между руководством и выступающим составом. Хорошо, что Бьюли продлил с нами контракт. С долей удачи и при отсутствии травм он выйдет на свой пик формы, что дополнит всю его работу, которую он делает в команде  вне велосипеда.

 

  Ещё до того, как Дайон Смит присоединился к команде, мы видели, как стабильно он выступает. Поэтому мы хотели заполучить его в состав. Думаю, в этом году даже при очень урезанном календаре он показал отличные результаты, в том числе на Милан-Сан-Ремо (где финишировал 6-м) и одержав первую победу на европейской гонке (классике Coppa Sabatini - Gran Premio città di Peccioli). Не у всех прогресс идёт в одном темпе, а его развитие не теряет скорости. Главное, что он становится сильнее. Ожидаем, что в ближайшие пару лет он продолжит прогрессировать, посмотрим, насколько далеко он продвинется».

 

  Брент Букуолтер: «Учитывая, что этот год был безумным и перевёрнутым ковидом, я извлёк из сезона много положительного. Это был ещё один год интеграции в команду, где всё больше чувствую себя как дома. С тренерами, спортивными директорами, товарищами по команде мы стали работать более слаженно. Думаю, это было видно в гонках.

 

  Горжусь своим выступлением. Я помогал Джеку Хейгу на Рута дель Соль, а также внёс вклад в победу Саймона Йейтса на Тиррено-Адриатико-2020. Что касается моих личных результатов, большой плюс вижу в том, как проехал Страде Бьянке. Думаю, это мой лучший результат в однодневной гонке Мирового тура. А то, что так выступил сразу после локдауна, для меня особенно важно. В этом году я стал отцом, это был для меня новый вызов. Вдохновило и подбодрило,  что у меня получилось совместить тренировки, домашние дела, выйти после перерыва и хорошо проехать Страде Бьянке.

 

  В 2021 году хочу просто продолжить работу с того уровня, на котором закончил в этом году, вылечить травму спины, с которой завершил сезон на Джиро, вернуться к работе, помогать команде достигать больших целей, в частности, выиграть с командой ещё один Гранд-тур и одержать больше побед в целом».

 

  Цгабу Грмай: «Счастлив продолжать работать в команде, где отлично себя чувствую, ещё год. Здесь потрясающая атмосфера, хорошие отношения с гонщиками и персоналом. Мне нравится выступать с моими товарищами по команде, хорошие отношения облегчают работу, которую люблю. Хочу поблагодарить команду за то, что дали мне ещё одну возможность выступать здесь. Я сделаю всё, что в моих силах, помогая  ребятам, которые борются за генеральную классификацию, буду делать всё, что необходимо команде».

 

  Джек Бауэр: «Mitchelton-SCOTT- высокопрофессиональная и организованная команда с чёткими целями, что отлично подходит мне как гонщику. Я знаю свои роли, цели на начало сезона, получаю великолепную поддержку от персонала команды. Поэтому так хорошо быть гонщиком этой команды, поэтому я так наслаждался работой здесь последние три года. Я очень ценю гонщиков и персонал команды, мы отлично работаем вместе, поэтому мне было легко продлить контракт».

 

  Сэм Бьюли: «Трудно поверить, что в следующем году будет 10 лет, как выступаю в этой команде. Здесь я как дома, если честно, всегда так себя чувствовал в команде. Здесь можно быть самим собой, оставаться открытым и честным, что является опорой успеха. Я развивался.

 

  Полагаю,  с тех пор, как я здесь, изменился и как гонщик, и как личность. Я пришёл в команду как трековый гонщик, который никогда не ездил Гранд-туры, а сейчас я в составе команды, которая успешно выступала на этих гонках и постоянно ставит их целью. Развитие и обучение не прекращаются никогда. Эта  команда добилась больших успехов, но мы продолжаем ставить новые цели. Хочу совершенствоваться, учиться в следующие два сезона. Я очень люблю помогать молодым гонщикам, надеюсь, смогу научить их тому, что знаю, но и сам буду продолжать учиться».

 

  Дайон Смит: «Последние два года здесь работал с огромным удовольствием, чувствовал, как расту и совершенствуюсь. Хочу продолжать в этом направлении. Было потрясающе одержать в этом сезоне мою первую победу. Я много раз близко к ней подходил, но теперь добился её. Это даёт мне уверенность двигаться вперёд и нацеливаться ещё выше. Эта команда как семья».

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Mitchelton-SCOTT

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2020: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2021-2022

Ближайшие старты

24 января 2021

Classica Comunitat Valenciana 1969

28 - 31 января 2021

Challenge Ciclista Mallorca

31 января 2021

Grand Prix Cycliste la Marseillaise

3 - 7 февраля 2021

Volta a la Comunitat Valenciana

3 - 7 февраля 2021

Etoile de Besseges

9 - 14 февраля 2021

Tour Colombia

11 - 14 февраля 2021

Tour de la Provence

21 - 27 февраля 2021

UAE Tour

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • дрокер
    Трансферные новости пелотона-2 ... (109)
    дрокер-Фото

    Как сообщили в пресс-службе команды, в состав на сезон-2021 вошли 20 велогонщиков.
    В следующем сезоне за "Газпром-Русвело" будут выступать Игорь Боев, Марко Канола, Николай Черкасов, Сергей Чернецкий, Имерио Чима, Павел Кочетков, Роман Кройцигер, Антон Кузьмин, Вячеслав Кузнецов, Денис Некрасов, Артем Ныч, Петр Рикунов, Иван Ровный, Кристиан Скарони, Евгений Шалунов, Дмитрий Страхов, Матиас Вачек, Симоне Веласко, Ильнур Закарин, Дамиано Чима.

  • Sm1T
    Эган Берналь о проблемах со сп ... (2)
    Sm1T-Фото
    O У меня такая же болячка. Причем если просто кататься то ничего не мешает. А если начинаешь 300+ ватт, то потом правую ногу перестаешь чувствовать.
  • Shalam s Urala
    Эган Берналь о проблемах со сп ... (2)
    Shalam s Urala-Фото

    ну слава богу, в больничке себе объяснение нашёл

    вот у Мансебо был сколиоз - и никаких слов не нужно было. а тут красивый ладный парень.. в любом случае, это рабочий момент, масса методик на глубокие стабилизаторы столба. в общем - в зале всё это решается, а не нытьём на весь белый свет

  • uran
    Евгений Федоров и Глеб Брусенс ... (24)
    uran-Фото
    Чем вам Груздев не угодил? Незаметный не значит бесполезный. Середнячок, не всем же быть звёздными грегори. С Роаном конечно забавное сравнение.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Велокоманда NTT продолжит выст ... (13)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Мугиша Моисей в первую очередь ну и Самуэля можно подтянуть,
  • s75
    Велокоманда NTT продолжит выст ... (13)
    s75-Фото
    И догадаться бы не смог, что вышеизложенное имелось ввиду в каком-то Другом смысле)).
    Ну мы все в этой жизни немного эксперты и аналитики. Тут недавно на одном нерусскоязычном форуме посоветовали др.Фримену заказать скотч-ленту для Ш.Саттона. В общем - да, дельный совет, хорошая терапия в случае, когда объемы и качество экспертиз и анализов выходят за рамки;))
    Если Рони имеется ввиду снукерный - так у них там предводитель хейтеров один известный некогда хоккейный, а ныне снукерный комментатор из Латвии, силы явно не равны))
  • Earl57
    Велокоманда NTT продолжит выст ... (13)
    Earl57-Фото
    Я вообще про другое. Про комментарии "экспертов" в интернете, которые точно знают, кто что и как должен делать. Комментарии в русскоязычном интернете - это вообще особый жанр)) Вон давеча один болельщик возмущался, что Ронни посмел выйти в финал турнира, хотя его там быть не должно и делать ему там нечего. На другом сайте фанаты Джоковича закатили истерику по поводу его проигрыша. Обвиняют не Джоковича, а болельщиков Надаля и Федерера...
  • s75
    Велокоманда NTT продолжит выст ... (13)
    s75-Фото

    Еще как хотят, например, вот буквально на днях Астана хорошенько так, аппетитно откусила от Энтэтэшного пирога. Так что все в порядке, Кубеку обгрызли и обглодали, остались ветеран Поццо, и Витя, который наговорил в адрес других команд столько, что от него теперь все шарахаются;)) Ну и вообще так всегда было и будет, грызть, пожирать, жестокий мир и звериный оскал капитализьма. Сегодня они, завтра их. Другое дело, что иногда кусают сами себя, когда приходят эффективные менеджеры, задвигают одних заслуженных людей и избавляются от других.

  • Earl57
    Велокоманда NTT продолжит выст ... (13)
    Earl57-Фото
    Не, то что что наберут, нет сомнений. Речь о другом. Почему команды вроде Астаны и Мовистара, обгрызают и обгладывают, а эту не не хотят? У нее то ситуация куда хуже чем у Астаны и Мовистара. А статус одинаковый.
  • s75
    Велокоманда NTT продолжит выст ... (13)
    s75-Фото
    Есть обязательное количество сотрудников команды, работающих на постоянной основе. Наберут, есть немного времени и немалое количество нетрудоустроенных гонщиков. Или таких, как Танфилд, которые "трудоустроились".

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

23 ноября

Jens Keukeleire (EF Pro Cycling)

Chris Harper (Team Jumbo - Visma)

Norman Vahtra (Israel Start-Up Nation)

24 ноября

Jasper De Buyst (Lotto Soudal)

Luis Leon Sanchez (Astana Pro Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4237
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Ноябрь 2020 (89)
Октябрь 2020 (234)
Сентябрь 2020 (201)
Август 2020 (226)
Июль 2020 (114)
Июнь 2020 (79)