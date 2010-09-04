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Команда «Астана Про Тим» представила свой состав 2020 года

КОМАНДА "АСТАНА ПРО ТИМ" ПРЕДСТАВИЛА СВОЙ СОСТАВ 2020 ГОДА

 

 

В субботу, 14 декабря в городе Кальп (Испания) прошла официальная презентация казахстанской команды Мирового Тура «Астана Про Тим».

 

В присутствии спонсоров и партнеров проекта, а также представителей национальных и международных масс-медиа были представлены 27 из 28 гонщиков состава, так как казахстанский спортсмен Артем Захаров в эти дни принимает участие в Кубке мира на треке в Брисбене, Австралия.

 

 

Команда «Астана Про Тим» представила свой состав 2020 года

 

Photo credit: © Getty Images

 

В 2020 году цвета казахстанской команды «Астана Про Тим» будут представлять 28 спортсменов:

 

Алекс Аранбуру (Испания), Жандос Бижигитов (Казахстан), Мануэле Боаро (Италия), Эрнандо Бооркес (Колумбия), Родриго Контрерас (Колумбия), Лауренс Де Вриз (Бельгия), Фабио Феллине (Италия), Даниил Фоминых (Казахстан), Омар Фраиле (Испания), Якоб Фульсанг (Дания), Евгений Гидич (Казахстан), Йонас Грегаард Вилсли (Дания), Дмитрий Груздев (Казахстан), Уго Уль (Канада), Йон Исагирре (Испания), Горка Исагирре (Испания), Мигель Анхель Лопес (Колумбия), Алексей Луценко (Казахстан), Давиде Мартинелли (Италия), Мерхави Кудус (Эритрея), Юрий Натаров (Казахстан), Вадим Пронский (Казахстан), Оскар Родригес (Испания), Луис Леон Санчес (Испания), Никита Стальнов (Казахстан), Харольд Техада (Колумбия), Александр Власов (Россия) и Артем Захаров (Казахстан).

 

- Сегодня, мы начинаем наш 15-й сезон. Долгий путь был пройден и многие весомые цели уже были достигнуты. Но, я уверен, что много всего замечательного и важного еще впереди. Мы начинаем новый сезон полностью готовыми и мотивированными добиться чего-то большего. Я хотел бы поздравить всю команду «Астана Про Тим» с очень красивым и успешным сезоном, который мы провели в 2019 году, и я желаю ребятам достичь новых высот и еще больших успехов в наступающем году. Я благодарю наших спонсоров за то, что они остаются вместе с нами в новом сезоне, и что продолжают поддерживать и верить в наш амбициозный спортивный проект, - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер «Астана Про Тим».

 

После показа самых ярких моментов последних 14-ти сезонов, проведенных командой, Александр Винокуров объявил о продлении соглашения с компанией Premiere Tech еще на три года. С нового сезона компания Premiere Tech будет играть более весомую роль, и на обновленной велоформе «Астана Про Тим» логотип Premiere Tech будет рядом с названием команды и логотипом главного партнера «Самрук-Казына».

 

В дизайн новой майки команды было добавлено еще несколько элементов, приуроченных к 15-летию «Астана Про Тим». На воротнике помещена цифра 15, а на спине отмечены самые большие победы: Олимпийские Игры, «Джиро д’Италия», «Тур де Франс» и «Вуэльта Испании».

 

Новый велосипед Wilier 0 SLR, первый ультра-легкий шоссейный велосипед на дисковых тормозах с полностью интегрированными кабелями, раскрашенный в цвета казахстанской команды, был представлен гостям презентации.

 

Во время общения с представителями средств массовой информации сразу после завершения официальной части презентации, лидеры команды «Астана Про Тим», поделились своими основными целями на 2020 год. Так, Якоб Фульсанг возьмет на себя лидерскую роль в команде на «Джиро д’Италия», а Мигель Анхель Лопес готовится дебютировать на «Тур де Франс». Чемпион Казахстана Алексей Луценко главной целью первой половины сезона наметил «Тур Фландрии», а также серию Арденнских классических гонок. На «Тур де Франс» он присоединится к Мигелю Анхелю Лопесу, после чего выступит на Олимпийских Играх.

 

- Я рад сказать о том, что готовлюсь принять участие в следующем «Тур де Франс». Это будет моим дебютом на такой невероятной гонке, и я счастлив стать лидером команды во Франции. Для меня это большой вызов, но я постараюсь подойти к гонке в отличной форме и проявить себя наилучшим образом. Также, я уверен, что вокруг меня будет сильная и мотивированная команда. Конечно, до «Тура» будет много других гонок, и у меня есть несколько других целей до «Большой Петли». Я серьезно настраиваюсь начать сезон как можно лучше для того, чтобы добиться нескольких хороших результатов до «Тур де Франс», - сказал Мигель Анхель Лопес.

 

- В этом году я планирую выступить на «Джиро д’Италия», и для меня вернуться вновь на итальянский Гранд-тур – великолепный и ответственный момент. Это одна из самых красивых гонок в календаре, и у меня сохранились самые замечательные воспоминания после нашего командного успеха в 2016 году. На самом деле, впервые на этой гонке я буду в роли лидера, и для меня это большая честь и, в то же самое время, серьезный вызов. Также, после «Джиро» я планирую принять участие в «Тур де Франс» для того, чтобы помочь Мигелю Анхелю Лопесу достойно дебютировать. После этого меня ждет другая большая цель этого сезона – Олимпийские Игры в Токио, - сказал Якоб Фульсанг.

 

- В этом сезоне я хотел бы сосредоточиться на Арденнских классиках, потому что эти гонки прекрасно мне подходят. Но, до этого, я планирую проехать «Тур Фландрии», так как мне очень нравится эта гонка. На «Тур де Франс» я буду помогать Мигелю Анхель Лопесу, но, также, попробую побороться за победу на одном из этапов. И, конечно, моя главная цель сезона – Олимпийские Игры в Токио. Я хочу подойти к этим соревнованиям в наилучшей форме и сделать все возможное для хорошего результата, - сказал Алексей Луценко.

 

 

Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM

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Теги к статье: Astana

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 08:36 | Регистрация: 30.06.2017

    Эх..непривычно видеть состав без Андрюши Зейца..^^^^^^^^ Одно утешение. Хоть на Власове мы будем видеть россииский флаг в мировом пелотоне...флаг былых побед.

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Shalam

    Shalam s Urala

    Сегодня, 08:39 | Регистрация: 4.09.2010

    вот отчего всегда скушно как на расстрел строятся? м?

    построили-б сидячую композицию и, такие-б, присели на дорожку, перед длинным сезоном то ))

    чертячего фарта, ласковых погод и чумовых финишей! и Астане и Власову - персонально, как на-груди-носителю почтизапрещённого флага!

    с богом!

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Какой Гранд-тур понравился больше в 2019 году?

Комментарии

  • Shalam s Urala
    Команда «Астана Про Тим» предс ... (2)
    Shalam s Urala-Фото

    вот отчего всегда скушно как на расстрел строятся? м?

    построили-б сидячую композицию и, такие-б, присели на дорожку, перед длинным сезоном то ))

    чертячего фарта, ласковых погод и чумовых финишей! и Астане и Власову - персонально, как на-груди-носителю почтизапрещённого флага!

    с богом!

  • Astanaforever
    Команда «Астана Про Тим» предс ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Эх..непривычно видеть состав без Андрюши Зейца..^^^^^^^^ Одно утешение. Хоть на Власове мы будем видеть россииский флаг в мировом пелотоне...флаг былых побед.
  • Sm1T
    Андре Грайпель: «Хочу вернутьс ... (8)
    Sm1T-Фото
    Цитата: VeloVelo
    Помощь Нильсу на классиках - это лучшее, что может выдать Андрюш весной. 
    Он это сказал, он это может, посмотрим как получится. Удачи Уточкину желаю! 

    (Утка - любимая еда Андре, если что)
    Ну ну. Вот только он веган
  • rude_rider
    Альберто Контадор о перспектив ... (9)
    rude_rider-Фото
    вот вот
    что бы не было там с ленсом но их доминанту я видел от начала до конца,как раз в принципе с тех времен я и начал смотреть вело
    так что в памяти останутся эти ковбои навсегда.
    Лендис еще,Большой Джордж ..
    а где теперь американцы?

    в основном даже я бы сказал не экономическая состовляющая как главная причина развала команд и конец доминирования а крупные доп скандалы .
    после этого уходят спонсоры и бегут врачи да директора с гонцами.
  • VeloVelo
    Андре Грайпель: «Хочу вернутьс ... (8)
    VeloVelo-Фото

    Помощь Нильсу на классиках - это лучшее, что может выдать Андрюш весной. 
    Он это сказал, он это может, посмотрим как получится. Удачи Уточкину желаю! 

    (Утка - любимая еда Андре, если что)

  • VeloVelo
    Велоформа команды Deceuninck-Q ... (13)
    VeloVelo-Фото

    Болеешь за ирисок? )

  • VeloVelo
    Велоформа команды Deceuninck-Q ... (13)
    VeloVelo-Фото

    Ден, а для меня удивительно то, что это можно не заметить! )

    Мы все очень разные, у каждого есть свои плюсы и минусы и это Хорошо! )

  • RVL
    Альберто Контадор о перспектив ... (9)
    RVL-Фото

    Лэнс американцев отодвинул от вело. Мы же помним как хайпово было) 

    Фини лейфаймер хамильтон хорнер....из ниоткуда люди

  • Astanaforever
    Велоформа команды Deceuninck-Q ... (13)
    Astanaforever-Фото
    [quote=AAA]Удивительно, но на новой форме у Атсаны на груди не так лакони..... Сегодня презентация Астаны была. Смотрел прямой эфир. Новая форма. Все строго выдержано. Просто и богато.
  • дрокер
    Состоялась презентация состава ... (20)
    дрокер-Фото

    Недавно посмотрел сюжет бельгийцев о Андрее Чмиле, там показали как все начиналось с Катюшей: Чмиль, Макаров, Путин рукопожатия в Кремле...

     

    Если кому интересно:

     

    https://www.youtube.com/watch?v=j_Gfmyjk62Q

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2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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