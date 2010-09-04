КОМАНДА "АСТАНА ПРО ТИМ" ПРЕДСТАВИЛА СВОЙ СОСТАВ 2020 ГОДА

В субботу, 14 декабря в городе Кальп (Испания) прошла официальная презентация казахстанской команды Мирового Тура «Астана Про Тим».

В присутствии спонсоров и партнеров проекта, а также представителей национальных и международных масс-медиа были представлены 27 из 28 гонщиков состава, так как казахстанский спортсмен Артем Захаров в эти дни принимает участие в Кубке мира на треке в Брисбене, Австралия.

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В 2020 году цвета казахстанской команды «Астана Про Тим» будут представлять 28 спортсменов:

Алекс Аранбуру (Испания), Жандос Бижигитов (Казахстан), Мануэле Боаро (Италия), Эрнандо Бооркес (Колумбия), Родриго Контрерас (Колумбия), Лауренс Де Вриз (Бельгия), Фабио Феллине (Италия), Даниил Фоминых (Казахстан), Омар Фраиле (Испания), Якоб Фульсанг (Дания), Евгений Гидич (Казахстан), Йонас Грегаард Вилсли (Дания), Дмитрий Груздев (Казахстан), Уго Уль (Канада), Йон Исагирре (Испания), Горка Исагирре (Испания), Мигель Анхель Лопес (Колумбия), Алексей Луценко (Казахстан), Давиде Мартинелли (Италия), Мерхави Кудус (Эритрея), Юрий Натаров (Казахстан), Вадим Пронский (Казахстан), Оскар Родригес (Испания), Луис Леон Санчес (Испания), Никита Стальнов (Казахстан), Харольд Техада (Колумбия), Александр Власов (Россия) и Артем Захаров (Казахстан).

- Сегодня, мы начинаем наш 15-й сезон. Долгий путь был пройден и многие весомые цели уже были достигнуты. Но, я уверен, что много всего замечательного и важного еще впереди. Мы начинаем новый сезон полностью готовыми и мотивированными добиться чего-то большего. Я хотел бы поздравить всю команду «Астана Про Тим» с очень красивым и успешным сезоном, который мы провели в 2019 году, и я желаю ребятам достичь новых высот и еще больших успехов в наступающем году. Я благодарю наших спонсоров за то, что они остаются вместе с нами в новом сезоне, и что продолжают поддерживать и верить в наш амбициозный спортивный проект, - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер «Астана Про Тим».

После показа самых ярких моментов последних 14-ти сезонов, проведенных командой, Александр Винокуров объявил о продлении соглашения с компанией Premiere Tech еще на три года. С нового сезона компания Premiere Tech будет играть более весомую роль, и на обновленной велоформе «Астана Про Тим» логотип Premiere Tech будет рядом с названием команды и логотипом главного партнера «Самрук-Казына».

В дизайн новой майки команды было добавлено еще несколько элементов, приуроченных к 15-летию «Астана Про Тим». На воротнике помещена цифра 15, а на спине отмечены самые большие победы: Олимпийские Игры, «Джиро д’Италия», «Тур де Франс» и «Вуэльта Испании».

Новый велосипед Wilier 0 SLR, первый ультра-легкий шоссейный велосипед на дисковых тормозах с полностью интегрированными кабелями, раскрашенный в цвета казахстанской команды, был представлен гостям презентации.

Во время общения с представителями средств массовой информации сразу после завершения официальной части презентации, лидеры команды «Астана Про Тим», поделились своими основными целями на 2020 год. Так, Якоб Фульсанг возьмет на себя лидерскую роль в команде на «Джиро д’Италия», а Мигель Анхель Лопес готовится дебютировать на «Тур де Франс». Чемпион Казахстана Алексей Луценко главной целью первой половины сезона наметил «Тур Фландрии», а также серию Арденнских классических гонок. На «Тур де Франс» он присоединится к Мигелю Анхелю Лопесу, после чего выступит на Олимпийских Играх.

- Я рад сказать о том, что готовлюсь принять участие в следующем «Тур де Франс». Это будет моим дебютом на такой невероятной гонке, и я счастлив стать лидером команды во Франции. Для меня это большой вызов, но я постараюсь подойти к гонке в отличной форме и проявить себя наилучшим образом. Также, я уверен, что вокруг меня будет сильная и мотивированная команда. Конечно, до «Тура» будет много других гонок, и у меня есть несколько других целей до «Большой Петли». Я серьезно настраиваюсь начать сезон как можно лучше для того, чтобы добиться нескольких хороших результатов до «Тур де Франс», - сказал Мигель Анхель Лопес.

- В этом году я планирую выступить на «Джиро д’Италия», и для меня вернуться вновь на итальянский Гранд-тур – великолепный и ответственный момент. Это одна из самых красивых гонок в календаре, и у меня сохранились самые замечательные воспоминания после нашего командного успеха в 2016 году. На самом деле, впервые на этой гонке я буду в роли лидера, и для меня это большая честь и, в то же самое время, серьезный вызов. Также, после «Джиро» я планирую принять участие в «Тур де Франс» для того, чтобы помочь Мигелю Анхелю Лопесу достойно дебютировать. После этого меня ждет другая большая цель этого сезона – Олимпийские Игры в Токио, - сказал Якоб Фульсанг.

- В этом сезоне я хотел бы сосредоточиться на Арденнских классиках, потому что эти гонки прекрасно мне подходят. Но, до этого, я планирую проехать «Тур Фландрии», так как мне очень нравится эта гонка. На «Тур де Франс» я буду помогать Мигелю Анхель Лопесу, но, также, попробую побороться за победу на одном из этапов. И, конечно, моя главная цель сезона – Олимпийские Игры в Токио. Я хочу подойти к этим соревнованиям в наилучшей форме и сделать все возможное для хорошего результата, - сказал Алексей Луценко.

Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM