Абнер Гонсалес – новый велогонщик команды Movistar

Абнер Гонсалес - первый пуэрториканец в мировом пелотоне

С 2021 года в профессиональном пелотоне появится первый велогонщик из Пуэрто-Рико. Им станет 20-летний Абнер Гонсалес (Abner Gonzalez Rivera), с которым велокоманда Movistar подписала трёхлетний контракт (до конца 2023 года).

Сейчас Абнер Гонсалес является велогонщиком любительской испанской команды Telco,m – On Clima – Osés. Пуэрториканский велогонщик появился в испанском пелотоне в 2017 году, когда начал выступать юниором в команде Bathco, с которой выиграл этап и поднялся на подиум “Vuelta al Besaya”, самой престижной испанской велогонки для гонщиков до 19 лет. В 2019 году Абнер Гонсалес выступал в американских командах SoCal Cycling и Inteja и стал чемпионом Пуэрто-Рико по велоспорту в групповой гонке и серебряным призёром в разделке.

Абнер Гонсалес совершил прорыв во второй части сезона 2020 года, после перерыва, вызванного пандемией. Он проявил свои способности, выиграв гонку в Торредонхимено (Torredonjimeno), входящую в серию велогонок Кубка Испании, где атаковал более чем за 40 км до финиша вместе с товарищем по команде. Также пуэрториканский гонщик выиграл горную разделку на Вуэльте Аликанте (Vuelta a Alicante) и финишировал 3-м на крупнейшей испанской велогонки для андеров - Memorial Valenciaga.

В пресс-релизе велокоманды Movistar говорится: «Результаты Абнера Гонсалеса дают лишь беглое представление о его талантах. Он великолепный универсал, не боящийся атаковать, обладающий большим потенциалом».

Абнер Гонсалес – третий гонщик, о подписании контракта велокоманда Movistar объявила после заключения контрактов с Иваном Гарсией Кортиной, который перейдёт из команды Bahrain-McLaren, и Грегором Мюльбергером, выступавшим в команде Bora-hansgrohe.

Абнер Гонсалес: «Сбылась мечта. До сих пор не могу поверить, что я так закончу этот трудный сезон. Очень благодарен команде Movistar за шанс, который мне дали, и всем, кто поддерживал меня на протяжении всей карьеры до этого момента. Я так горжусь, узнав, что стану первым пуэрториканским велогонщиком в профессиональном пелотоне. Надеюсь многому научиться в команде в ближайшие годы и в будущем стать важным для команды и для пелотона гонщиком».

Эусебио Унсуэ, генеральный менеджер команды Movistar: «В этом году мы смогли лучше узнать о талантах Абнера благодаря его блестящим выступлениям в испанских любительских велогонках. Он доказал, что является сильным универсалом, который может хорошо выступать на самых сложных гонках. Подтверждение этому мы увидели в Торредонхимено, где он выиграл из долгого отрыва, а также по его усилиям в Валенсьяге, где он близко подошёл к победе.

Он сильно выступает на разных рельефах. Мы считаем, что у него в таком молодом возрасте есть большой потенциал, чтобы добиться успеха в Европе. Он будет ещё одной нашей ставкой в будущем».