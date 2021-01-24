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Абнер Гонсалес – новый велогонщик команды Movistar

Абнер Гонсалес - первый пуэрториканец в мировом пелотоне

 

 

  С 2021 года в профессиональном пелотоне появится первый велогонщик из Пуэрто-Рико. Им станет 20-летний Абнер Гонсалес (Abner Gonzalez Rivera), с которым велокоманда Movistar подписала трёхлетний контракт (до конца 2023 года).

 

Абнер Гонсалес – новый велогонщик команды Movistar

 

 

  Сейчас Абнер Гонсалес является велогонщиком любительской испанской команды Telco,m – On Clima – Osés. Пуэрториканский велогонщик появился в испанском пелотоне в 2017 году, когда начал выступать юниором в команде Bathco, с которой выиграл этап и поднялся на подиум “Vuelta al Besaya”, самой престижной испанской велогонки для гонщиков до 19 лет. В 2019 году Абнер Гонсалес выступал в американских командах SoCal Cycling и Inteja и стал чемпионом Пуэрто-Рико по велоспорту в групповой гонке и серебряным призёром в разделке.

 

 

  Абнер Гонсалес совершил прорыв во второй части сезона 2020 года, после перерыва, вызванного пандемией. Он проявил свои способности, выиграв гонку в Торредонхимено (Torredonjimeno), входящую в серию велогонок Кубка Испании, где атаковал более чем за 40 км до финиша вместе с товарищем по команде. Также пуэрториканский гонщик выиграл горную разделку на Вуэльте Аликанте (Vuelta a Alicante) и финишировал 3-м на крупнейшей испанской велогонки для андеров - Memorial Valenciaga.

 

  В пресс-релизе велокоманды Movistar говорится: «Результаты Абнера Гонсалеса дают лишь беглое представление о его талантах. Он великолепный универсал, не боящийся атаковать, обладающий большим потенциалом».

 

  Абнер Гонсалес – третий гонщик, о подписании контракта велокоманда Movistar объявила после заключения контрактов с Иваном Гарсией Кортиной, который перейдёт из команды Bahrain-McLaren, и Грегором Мюльбергером, выступавшим в команде Bora-hansgrohe.

 

  Абнер Гонсалес: «Сбылась мечта. До сих пор не могу поверить, что я так закончу этот трудный сезон. Очень благодарен команде Movistar за шанс, который мне дали, и всем, кто поддерживал меня на протяжении всей карьеры до этого момента. Я так горжусь, узнав, что стану первым пуэрториканским велогонщиком в профессиональном пелотоне. Надеюсь многому научиться в команде в ближайшие годы и в будущем стать важным для команды и для пелотона гонщиком».

 

  Эусебио Унсуэ, генеральный менеджер команды Movistar: «В этом году мы смогли лучше узнать о талантах Абнера благодаря его блестящим выступлениям в испанских любительских велогонках. Он доказал, что является сильным универсалом, который может хорошо выступать на самых сложных гонках. Подтверждение этому мы увидели в Торредонхимено, где он выиграл из долгого отрыва, а также по его усилиям в Валенсьяге, где он близко подошёл к победе.

 

  Он сильно выступает на разных рельефах. Мы считаем, что у него в таком молодом возрасте есть большой потенциал, чтобы добиться успеха в Европе. Он будет ещё одной нашей ставкой в будущем».

 

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Теги к статье: Абнер Гонсалес Abner Gonzalez Movistar

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Комментарии

  • velodoctor
    Ричард Карапас и Хью Карти - п ... (5)
    velodoctor-Фото
    В Инеос у эквадорца сейчас 10ая зп в пелотоне. Видимо он выбрал деньги, как и Порт и много кто еще.
  • litxaa
    Ричард Карапас и Хью Карти - п ... (5)
    litxaa-Фото
    Всю Вуэльту задавался вопросом, как выступил бы Карапас, если бы остался в Мувистар. Было видно, что команда очень старается на домашней гонке, но у нее нет Капитана. Может быть и смогли бы одолеть Роглича не упусти они Карапаса так легко.
  • Yuriy 17
    Александр Власов – 11-й на сво ... (23)
    Yuriy 17-Фото

    Разделки, разделки нет у А. Власова. 

     

    Значит на гран-турах борьба только за этапы, или за 3-е место генерала при незвёздном составе соперников на Джиро или ли Вуэльты

  • Yuriy 17
    Савва Новиков подписал контрак ... (4)
    Yuriy 17-Фото

    А что же Газпром-Русвело его упустил? 

  • Yuriy 17
    Дилан Груневеген отстранён от ... (2)
    Yuriy 17-Фото

    Главное, чтобы Дилан не был опустошен материально и физически

  • ROSt
    Крис Фрум проехал последнюю го ... (13)
    ROSt-Фото

    Удаление комментариев (((

    Б Р А В О (((((((((((((((((((((((

    ДЕМОКРАТЫ ХУ@ВЫ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    good

    Скрин сделан...удаляйте((((((((((((((((((((((((((((((

  • Arciv
    Дилан Груневеген отстранён от ... (2)
    Arciv-Фото
    Видно,что Дилан опустошён морально!
  • velodoctor
    Александр Власов – 11-й на сво ... (23)
    velodoctor-Фото

    Он говорил, что за Россию выступает в т.ч. из-за олимпиады, при этом пропустил чм в этом году. В твиттере французы каждый год обсуждают то, какбы он сменил граждансво поскорее. Прямо сотни комметариев, я как-то что-то искал о Павле, только их и находил.

  • Freejazz
    Александр Власов – 11-й на сво ... (23)
    Freejazz-Фото
    Я без иллюзий. У нас нет гонщиков мирового уровня полностью местных. Все по факту - Кипр, Италия, Испания... далее по списку. Для симпатии нужно чтобы хоть что-то связывало - кому подходит просто название команды, кому фамилия на -ов, -ко.
  • Серафим
    Александр Власов – 11-й на сво ... (23)
    Серафим-Фото

    Цитата: Freejazz
    На международных сайтах о Власове пишут с надеждой, но в комментариях сомневаются, сравнивая его с другими молодыми (Эвенпул, Погачар). По мне - он пока самая большая "русскоговорящая" надежда, ну может быть вместе с Сиваковым. Да, они не "топ-топ", но "топ" уж точно. Можно переживать с надежной, а не с безнадегой.

      Ну, на Власова можно еще надеяться, а на Сивакова я бы особенных надежд не возлагал. Не только (и не столько) со спортивной точки зрения. Он может и может разговаривать по-русски, но по сути он француз. Он думает по-французски, у него менталитет француза. И даже участие в сборной России - далеко не факт.  А если учесть международные санкции в отношении всей олимпийской сборной и не только олимпийской...

       Если он хочет участвовать в Олимпиадах, зачем ему эти проблемы с чужой по сути сборной? 

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