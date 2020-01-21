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Ян Бакелантс подписал контракт с командой Circus-Wanty Gobert-Tormans

Ян Бакелантс подписал контракт на 2020 год с командой Circus-Wanty Gobert-Tormans

 

 

  33-летний бельгийский гонщик Ян Бакелантс (Jan Bakelants) стал 26-м гонщиком в составе проконтинентальной командой Circus-Wanty Gobert-Tormans на 2020 год, подписав контракт на следующий сезон. Он перешёл в бельгийскую команду после года работы в команде Sunweb.

 

  За карьеру, которую начал в 2009 году, Ян Бакелантс одержал 6 побед, в том числе выиграл этап Тур де Франс-2013, тогда же примерил жёлтую майку. В числе его достижений победа на этапе Критериума Дофине, Гран-при Валлонии, Джиро Пьемонта и Джиро делл’Эмилии. Он принимал участие в 13 Гранд-турах, все их проехал до конца. В новой команде Ян Бакелантс надеется войти в состав на Тур де Франс-2020.

 

 

Photo © Team Circus - Wanty Gobert - Tormans

 

  Ян Бакелантс: «Команда Circus - Wanty Gobert – Tormans идеальна для меня. Я хочу вернуться к тому типу гонщика, каким был раньше, выступать в команде, где предпочитают атакующий стиль ведения гонки. Интересный календарь гонок с большой программой гонок Мирового тура мне очень нравится. С нетерпением жду, когда начну делиться опытом с новыми товарищами по команде, жду старта на Вуэльте Каталонии и Арденнских классиках. Я очень мотивирован начать работать и внести вклад в успехи команды».

 

  Хилэр ван дер Схюрен (Hilaire Van Der Schueren), спортивный директор команды: «Во время переговоров, которые мы вели с октября, я увидел огромную мотивацию Яна. Мы считаем, что он ценный гонщик для нашей команды. Он покажет нашим нео-про, как работает профессиональный пелотон. Также он будем помогать нашим лидерам на классиках, и, надеюсь, на Тур де Франс».

 

  Жан-Франсуа Бурла (Jean-François Bourlart), генеральный менеджер команды: «Мы долго обдумывали подписание контракта с Яном Бакелантсом, но в итоге не смогли оставить победителя этапа Тур де Франс, примерявшего жёлтую майку лидера, без команды. После тяжёлого падения он вернулся на достойный уровень. С командой Circus - Wanty Gobert он сможет принять участие во многих гонках, которые ему подходят. Он – важный гонщик для гонок Мирового тура и в нашей борьбе за очки UCI».

  

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Теги к статье: Ян Бакелантс Jan Bakelants Circus-Wanty Gobert-Tormans

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Santos Tour Down Under

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • rude_rider
    Дэйв Брэйлсфорд: «Не надо недо ... (4)
    rude_rider-Фото

    если учесть все что с ним случилось в прошлом сезоне то да..нужно только пожелать ему удачи

    это не просто внезапная старость и типа как в песне ну не шмогла я ..

    тут серьезное что то по здоровью

     

     

  • Sozircatel
    Дэйв Брэйлсфорд: «Не надо недо ... (4)
    Sozircatel-Фото
    Я не фанат Криса Фрума , но не надо его "тролить" , он Гонщик и своё заслужил уважение в Пелетона, поймают - будет разбор , а пока ...? Много всего негативного есть в спорте, к сожалению ?
  • red
    Дэйв Брэйлсфорд: «Не надо недо ... (4)
    red-Фото
    сортирный юмор тоже не делает чести
  • RVL
    Дэйв Брэйлсфорд: «Не надо недо ... (4)
    RVL-Фото

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    Внимание! У Вас нет прав для просмотра скрытого текста.
    Ха. ха. ха. Даже не смешно.

    Следующая новость - Фрум подхватил кишечный вирус.лечился.покинул сбор.

    Ответ Фрума- дайте объясню...- просто засиделся на унитазе дольше всех.не успел на самолёт.не надо меня недооценивать.

    Ну и риторика)))

  • Александра
    Команда Arkea-Samsic представи ... (1)
    Александра-Фото

    Кинтана в красном... Так непривычно!

  • Mima
    Алехандро Вальверде о Тур де Ф ... (1)
    Mima-Фото
    Удачи, Маэстро!!
  • Адриен
    Крис Фрум досрочно покинул тре ... (8)
    Адриен-Фото

    C такой тяжелейшей травмой торопиться вообще не следовало. Ясно , что все эти восторженные бюллетени о каком-то необыкновенно быстром волшебном выздоровлении - скорее ЖЕЛАЕМОЕ, чем действительное. Надо было восстанавливаться пусть медленно, но ВЕРНО. Слишком многое - для самого Фрума - стоит на кону, уже не молод - по спортивным меркам. Понятно и естественно его стремление побыстрее возвратиться в большие гонки. Но вот тут надо включать здоровый прагматизм, холодную голову и трезвый расчет, а всё это у Фрума есть, показывал на гонках.  Спокойно , планомерно ЛЕЧИТСЯ до полного восстановления. И ВЫИГРАТЬ ЭТОТ "ТУР".

  • Александра
    Винченцо Нибали о мотивации, в ... (9)
    Александра-Фото

    Я стар, я стар... я суперстар!! (с)

    Пусть катается как можно дольше и радует болельщиков.

  • Astanaforever
    Команды Мирового Тура 2020: As ... (2)
    Astanaforever-Фото
    9 казахстанцев. 6 испанцев. 4 колумбийцев.3 итальяца. 2 датчанина. 1 бельгиец. 1 россиянин. 1 эритриец.1 канадец. Акцент сместился в сторону испаноязычных. Экспансия датчан и итальянцев закончилась. Теперь бы найти второго Контадора для грантуров.
  • Mima
    Винченцо Нибали о мотивации, в ... (9)
    Mima-Фото
    Цитата: Rokka
    Неужели старику Ченцо не могли выделить ещё один разделочник в Бахрейне?)
    Точно такой же вопрос у меня

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4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
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8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
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10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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