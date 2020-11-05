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Спортивный директор Айке Висбеек переходит работать в велокоманду Circus-Wanty Gobert

Айке Висбеек –   ответственный за выступление в велокоманде Circus-Wanty Gobert

 

 

  Нидерландский тренер по велоспорту Айке Висбеек (Aike Visbeek), с 2013 по 2019 год работавший спортивным директором в велокоманде Sunweb, а в этом году руководивший SEG Cycling Academy, станет ответственным за выступление велогонщиков бельгийской команды Circus-Wanty Gobert. Со следующего года Circus-Wanty Gobert войдёт в команды Мирового тура.  

 

Спортивный директор Айке Висбеек переходит работать в велокоманду Circus-Wanty Gobert

 

Айке Висбеек: «Не мог отказаться от возможности расти с командой  Circus-Wanty Gobert до команды Мирового тура. С нетерпением жду старта нового проекта, к тому, к знакомству с новыми людьми. Я работал с Яном Бакелантсом в Sunweb. Наивысшим достижением во время моей работы в команде была победа Тома Дюмулина на Джиро д’Италия в 2017 году. Я работал в команде Sunweb с её первого года в Мировом туре в 2013 до поздних успехов. Считаю, что мой опыт работы в Мировом туре и в Академии SEG Racing внесёт вклад в рост команды Circus-Wanty. Бельгийская команда обозначила цели, у неё огромный потенциал и страсть к велоспорту».

В интервью Cyclingnews Айке Висбеек сказал, что главным вызовом для команды при переходе от второго дивизиона в Мировой тур станет участие в трёх Гранд-турах: «Нам надо перейти от проконтинентального календаря к гораздо более длинному и трудному сезону Мирового тура. Собираюсь руководить планированием выступлений, чтобы мы могли добиваться результатов в гонках, и чтобы плавно перейти на уровень Мирового тура. Я буду посредником между гонщиками, тренерами, спортивными директорами и руководством команды.

Главная проблема – плотный график с тремя Гранд-турами. Сезон будет намного тяжелее, нам надо сделать так, чтобы велогонщики были свежими и готовыми выступать на важных гонках. Поэтому так важно распределить силы, потому что невозможно дать полный газ в феврале и удерживать до конца сезона.

С одной стороны, нам нужны гонщики, которые смогут расти в команде, с другой, хочется, чтобы в команде были проверенные гонщики Мирового тура. Сейчас наш приоритет – собрать гонщиков, которые справятся с выступлением на Гранд-турах, потому что нам надо усиливать состав. Мы ищем испытанных гонщиков Мирового тура, упор делаем на горняков.

Гонщики текущего состава команды успешны на проконтинентальном уровне. Следующая цель – повторить успех на уровне Мирового тура. Надеюсь, на классиках мы сможем добиться результатов в топ-10, потом будем нацеливаться на победу на этапе Гранд-тура».

Жан-Франсуа Бурла (Jean-François Bourlart), генеральный менеджер команды Circus-Wanty Gobert: «С Хилэром ван дер Схюреном, спортивным директором команды, мы обсуждали, как улучшить работу команды в спортивном плане, как проводить отбор гонщиков, как сделать это на более научной основе.  Уже три сезона с нами работает Фредерик Вёшелен (Frederik Veuchelen), а теперь Айке Висбеек принесёт в нашу команду ещё больше опыта. Он был важным действующим лицом в команде Sunweb, его работа стала одним из факторов успеха и победы Тома Дюмулина на Джиро д’Италия-2017. Он будет ценным сотрудником нашего руководящего состава. Жду, что он начнёт работать с нашими молодыми гонщиками. Айке Висбеек поведёт нас в Мировой тур».

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Теги к статье: Айке Висбеек Aike Visbeek Circus-Wanty Gobert

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Кто станет победителем Вуэльты Испании-2020?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    Вудс мне кажется пошёл не_до_конца, может решил после поворота додавить Велленса, а тут опа (нежданчик!) и финиш уже.

    Марк Солер - самый активный велогонщик этой Вуэльты. Гоняется по отрывах, берёт этап, поднимается, падает и снова поднимается по генералу)) Я бы ему отдал супер-комбатив этой Вуэльты) И что интересно МК ведь №3 в Мовистаре по ранжиру, но колесит этот испанский ГТ как "вольный художник"

  • dyneema
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (3)
    dyneema-Фото
    Если за 50 км отрыв не сформируется, дальше может быть интересно. 180 км по горам с таким набором высоты... Может и высодят под конец кого-то.
  • Astanaforever
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Опять отрыв выиграет?
  • Серафим
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (3)
    Серафим-Фото

      А ведь этап сложный, интересный, очень длинный для такого рельефа. Но подвигов мы не увидим, скорее всего. В генерале бури не будет.  

  • Николай Н.
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (4)
    Николай Н.-Фото

    Всё было предсказуемо, финиш разыграли в отрыве, а лидеры отдыхали.

  • velodoctor
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (4)
    velodoctor-Фото

    Не знаю че там Вудс ждал, по мне так Солер всех заблокировал. А Веленс молодец предвидел всё это и с первой позиции пошел. Ум победил. 

  • flugegeheimen
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (4)
    flugegeheimen-Фото

    Похоже, Вудс ждал финиш несколько позже, за поворотом видно не было. А Тим - молодец. 2 победы на этапах

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Четвёртая победа Приможа Рогли ... (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Неззабудьте Ганну и весь инеос
  • alexort
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (44)
    alexort-Фото
    Возможный провал Роглича - что вы этом нечестного! Или вы хотите сказать, что Роглич в нечестной борьбе проиграл Погачару? Вам самим не смешно? Признаю , что всегда был поотив гонщиков, которых тащат всей командой, особенно такой мощной как нынешняя Джамбо или предыдущая Скай. Отсюда и антипатия к Фруму и Рогличу. А вообще после ухода Конты, так и не могу определиться за кого болеть (а не возносить себе кумиров). Так, подтапливаю за соперников Джамбы, и очень жалею, что в эту команду перешёл Том.
  • EL-Fenomeno
    Четвёртая победа Приможа Рогли ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    У Погачара на Туре: 3 победы + жёлтая и белая, и гороховая майки  

    У Демара на Джиро: 4 победы + цикламеновая майка лучшего спринтера

    У Роглича на Вуэльте (уже): 4 победы + красная (?) и зелёная (?) майки.

     

    У каждого ГТ свои ГЕРОИ, которые брали (и берут) от соревнований по максимуму new_russian

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