Спортивный директор Айке Висбеек переходит работать в велокоманду Circus-Wanty Gobert

Айке Висбеек – ответственный за выступление в велокоманде Circus-Wanty Gobert

Нидерландский тренер по велоспорту Айке Висбеек (Aike Visbeek), с 2013 по 2019 год работавший спортивным директором в велокоманде Sunweb, а в этом году руководивший SEG Cycling Academy, станет ответственным за выступление велогонщиков бельгийской команды Circus-Wanty Gobert. Со следующего года Circus-Wanty Gobert войдёт в команды Мирового тура.

Айке Висбеек: «Не мог отказаться от возможности расти с командой Circus-Wanty Gobert до команды Мирового тура. С нетерпением жду старта нового проекта, к тому, к знакомству с новыми людьми. Я работал с Яном Бакелантсом в Sunweb. Наивысшим достижением во время моей работы в команде была победа Тома Дюмулина на Джиро д’Италия в 2017 году. Я работал в команде Sunweb с её первого года в Мировом туре в 2013 до поздних успехов. Считаю, что мой опыт работы в Мировом туре и в Академии SEG Racing внесёт вклад в рост команды Circus-Wanty. Бельгийская команда обозначила цели, у неё огромный потенциал и страсть к велоспорту».

В интервью Cyclingnews Айке Висбеек сказал, что главным вызовом для команды при переходе от второго дивизиона в Мировой тур станет участие в трёх Гранд-турах: «Нам надо перейти от проконтинентального календаря к гораздо более длинному и трудному сезону Мирового тура. Собираюсь руководить планированием выступлений, чтобы мы могли добиваться результатов в гонках, и чтобы плавно перейти на уровень Мирового тура. Я буду посредником между гонщиками, тренерами, спортивными директорами и руководством команды.

Главная проблема – плотный график с тремя Гранд-турами. Сезон будет намного тяжелее, нам надо сделать так, чтобы велогонщики были свежими и готовыми выступать на важных гонках. Поэтому так важно распределить силы, потому что невозможно дать полный газ в феврале и удерживать до конца сезона.

С одной стороны, нам нужны гонщики, которые смогут расти в команде, с другой, хочется, чтобы в команде были проверенные гонщики Мирового тура. Сейчас наш приоритет – собрать гонщиков, которые справятся с выступлением на Гранд-турах, потому что нам надо усиливать состав. Мы ищем испытанных гонщиков Мирового тура, упор делаем на горняков.

Гонщики текущего состава команды успешны на проконтинентальном уровне. Следующая цель – повторить успех на уровне Мирового тура. Надеюсь, на классиках мы сможем добиться результатов в топ-10, потом будем нацеливаться на победу на этапе Гранд-тура».

Жан-Франсуа Бурла (Jean-François Bourlart), генеральный менеджер команды Circus-Wanty Gobert: «С Хилэром ван дер Схюреном, спортивным директором команды, мы обсуждали, как улучшить работу команды в спортивном плане, как проводить отбор гонщиков, как сделать это на более научной основе. Уже три сезона с нами работает Фредерик Вёшелен (Frederik Veuchelen), а теперь Айке Висбеек принесёт в нашу команду ещё больше опыта. Он был важным действующим лицом в команде Sunweb, его работа стала одним из факторов успеха и победы Тома Дюмулина на Джиро д’Италия-2017. Он будет ценным сотрудником нашего руководящего состава. Жду, что он начнёт работать с нашими молодыми гонщиками. Айке Висбеек поведёт нас в Мировой тур».