VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Танел Кангерт подписал контракт с командой Mitchelton-SCOTT

Танел Кангерт переходит в команду Mitchelton-SCOTT

 

 

  33-летний эстонский велогонщик Танел Кангерт (Tanel Kangert) подписал двухлетний контракт с австралийской командой Mitchelton-SCOTT, куда переходит после двух лет в команде EF Pro Cycling.

 

 Танел Кангерт начинал карьеру в команде AG2R, затем с 2011 по 2018 годы был гонщиком команды Astana. На счету Танела Кангерта 11 побед, в том числе первое место в общем зачёте Тура Абу-Даби, этап Тура Швейцарии, два этапа Джиро дел’Трентино. Также Танел Кангерт является четырёхкратным чемпионом Эстонии в разделке.

Танел Кангерт подписал контракт с командой Mitchelton-SCOTT

 

  Выступая в команде Astana, Кангерт был одним из ключевых помощников Винченцо Нибали во время побед итальянского гонщика на Гранд-турах – Тур де Франс-2014 и Джиро д’Италия в 2013 и 2016 годах.

 

  Танел Кангерт: «Я разговаривал с этой командой несколько лет назад, но тогда что-то не получилось, хотя мне всегда был интересен этот проект. Это одна из команд, которая больше всех радуются выступлению в гонках. Они профессионалы, но в то же время испытывают удовольствие от работы, что помогает лучше концентрироваться и достигать высоких целей.

 

  Я вижу себя в той же роли, в какой выступаю много лет – помощника на Гранд-турах, и, почему бы нет, могу побороться за свой результат на недельных гонках.

 

  Мне очень нравятся Гранд-туры. Я не лучший горняк или раздельщик, но могу делать всё это. Мне бы снова хотелось стать членом команды, которая выиграет Гранд-тур.

 

  Чтобы быть хорошим доместиком, нужно быть настоящим командным игроком, видеть картину в целом. Лично мне никогда не было интересно финишировать шестым, пятым или четвёртым, если я знаю, что выиграть может капитан команды. Я знаю, что гонщик становится лидером команды, потому что он сильнее, я всегда готов работать для него».

 

  Мэтт Уайт, спортивный директор команды Mitchelton-Scott: «У Танела огромный опыт. Мы искали такого опытного гонщика, который будет помогать Саймону в гонках, на которые мы нацелимся в следующем году и в будущем.

 

  Он выступал в команде, побеждавшей на Тур де Франс и Джиро д’Италия. Он работал на Винченцо Нибали, когда они обошли нас на последнем этапе Джиро в 2016 году. Он был впереди и ждал Нибали, а потом пару километров вёз его, помогая выиграть у Эстебана (Чавеса)  драгоценные секунды.

Когда стартуешь на любом Гранд-туре, нацелившись на победу, необходим баланс опыта и молодости в составе команды. Танел далеко не старый гонщик, но, конечно, обладает огромным опытом.

 

  Он – парень «без выкрутасов», который просто делает свою работу, очень надёжный, когда команда находится под давлением. В этом спорте очень трудно скрыть свою сущность. Он хороший человек, и отлично впишется в нашу команду».

 

 

Трансферные новости пелотона-2020

  

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Танел Кангерт Tanel Kangert Mitchelton-SCOTT

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2020: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2021-2022

Ближайшие старты

25 августа 2020

Bretagne Classic - Ouest-France

24 - 28 августа 2020

UEC Road European Championships

29 августа - 20 сентября 2020

Tour de France

29 августа - 5 сентября 2020

Giro Ciclistico d'Italia

7 - 14 сентября 2020

Tirreno-Adriatico

29 сентября - 3 октября 2020

BinckBank Tour

3 - 25 октября 2020

Giro d'Italia

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Александра
    Тур де Франс без «подиумных де ... (25)
    Александра-Фото

    Какие прекрасные комментарии!

    Традиции - это необходимая ценность развития общества, в них наша сила и наша слабость. Традиции нужны как часть системы сдержек и противовесов, их наличие с одной стороны препятствует желанию нестись поперек дороги под флагами свободы, а с другой -  большинство традиций со временем отмирают, позволяя развитию общества все же не прекращаться и выходить на другой качественный уровень. Поэтому я рада, что времена меняются, что в женщинах наконец-то перестают видеть красивую иллюстрацию для важного мероприятия. Подиум - для достойных, красота при этом совершенно вторична, она может быть, а может и не быть.

    Но, конечно, удобнее думать про заговор злых, страшных, толстых, прыщавых и одиноких феминисток. Это гораздо проще понять и принять.))

  • Ice
    Адам Йейтс переходит в велоком ... (2)
    Ice-Фото

    Естественно) В британской команде должен быть британский чемпион, разговоры о том, что разницы нет, мягко говоря, не совсем соотвествуют правде. Тем более, с новым спонсором, который британец до мозга костей) 

  • SVS
    Тур де Франс без «подиумных де ... (25)
    SVS-Фото

    Считаю, что пока рожать будут только женщины - сексисзм нам не победить. Полумеры не помогут.

  • litxaa
    Предварительные составы команд ... (58)
    litxaa-Фото
    Здравствуйте, а в чем разочарование? Разочарование обычно наступает после не оправдавшихся надежд. Увы, к моему глубокому сожалению, никакие надежд на этот сезон у Мувистара не было изначально. Состав команды уже давно был известен и уход всех генеральщиков это не неожиданная новость. А где нет высоких притязаний, не может быть и разочарований(((
  • ЧОРНЫЙ
    Адам Йейтс переходит в велоком ... (2)
    ЧОРНЫЙ-Фото

    Британцы, остаются британцами...

  • Sezar
    Ремко Эвенепул сделал первые ш ... (5)
    Sezar-Фото
    Но вело это ж не инвестиции. Здесь можно:). То есть поспешать нужно медленно. Но нужно:).
  • aksbor
    Микель Ланда – капитан команды ... (5)
    aksbor-Фото

    За пятерку Ланда может побороться. Вряд ли выше. Все-таки частенько у него бывают джорнато но, да и разделка слабовата.

  • veloster
    Микель Ланда – капитан команды ... (5)
    veloster-Фото

    Зачем Кольбрелли быть мотором? Его задача просто попробовать зацепить этап там, где это может получиться.

  • veloster
    Велокоманда Mitchelton-SCOTT н ... (14)
    veloster-Фото

    Так Зейц самый большой спец по Джиро, чему удивляться.

  • rude_rider
    Микель Ланда – капитан команды ... (5)
    rude_rider-Фото
    Не верю в ланду На этап да

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

21 августа

Stijn Steels (Deceuninck - Quick Step)

Mikel Bizkarra (Equipo Euskadi - Orbea)

22 августа

Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo)

Reto Hollenstein (Israel Start-Up Nation)

23 августа

Morten Hulgaard (Uno-X Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Август 2020 (144)
Июль 2020 (114)
Июнь 2020 (79)
Май 2020 (76)
Апрель 2020 (76)
Март 2020 (118)