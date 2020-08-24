Танел Кангерт подписал контракт с командой Mitchelton-SCOTT

Танел Кангерт переходит в команду Mitchelton-SCOTT

33-летний эстонский велогонщик Танел Кангерт (Tanel Kangert) подписал двухлетний контракт с австралийской командой Mitchelton-SCOTT, куда переходит после двух лет в команде EF Pro Cycling.

Танел Кангерт начинал карьеру в команде AG2R, затем с 2011 по 2018 годы был гонщиком команды Astana. На счету Танела Кангерта 11 побед, в том числе первое место в общем зачёте Тура Абу-Даби, этап Тура Швейцарии, два этапа Джиро дел’Трентино. Также Танел Кангерт является четырёхкратным чемпионом Эстонии в разделке.

Выступая в команде Astana, Кангерт был одним из ключевых помощников Винченцо Нибали во время побед итальянского гонщика на Гранд-турах – Тур де Франс-2014 и Джиро д’Италия в 2013 и 2016 годах.

Танел Кангерт: «Я разговаривал с этой командой несколько лет назад, но тогда что-то не получилось, хотя мне всегда был интересен этот проект. Это одна из команд, которая больше всех радуются выступлению в гонках. Они профессионалы, но в то же время испытывают удовольствие от работы, что помогает лучше концентрироваться и достигать высоких целей.

Я вижу себя в той же роли, в какой выступаю много лет – помощника на Гранд-турах, и, почему бы нет, могу побороться за свой результат на недельных гонках.

Мне очень нравятся Гранд-туры. Я не лучший горняк или раздельщик, но могу делать всё это. Мне бы снова хотелось стать членом команды, которая выиграет Гранд-тур.

Чтобы быть хорошим доместиком, нужно быть настоящим командным игроком, видеть картину в целом. Лично мне никогда не было интересно финишировать шестым, пятым или четвёртым, если я знаю, что выиграть может капитан команды. Я знаю, что гонщик становится лидером команды, потому что он сильнее, я всегда готов работать для него».

Мэтт Уайт, спортивный директор команды Mitchelton-Scott: «У Танела огромный опыт. Мы искали такого опытного гонщика, который будет помогать Саймону в гонках, на которые мы нацелимся в следующем году и в будущем.

Он выступал в команде, побеждавшей на Тур де Франс и Джиро д’Италия. Он работал на Винченцо Нибали, когда они обошли нас на последнем этапе Джиро в 2016 году. Он был впереди и ждал Нибали, а потом пару километров вёз его, помогая выиграть у Эстебана (Чавеса) драгоценные секунды.

Когда стартуешь на любом Гранд-туре, нацелившись на победу, необходим баланс опыта и молодости в составе команды. Танел далеко не старый гонщик, но, конечно, обладает огромным опытом.

Он – парень «без выкрутасов», который просто делает свою работу, очень надёжный, когда команда находится под давлением. В этом спорте очень трудно скрыть свою сущность. Он хороший человек, и отлично впишется в нашу команду».