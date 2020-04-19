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Велокоманда EF Pro Cycling собирается урезать зарплаты велогонщиков и персонала

Американская велокоманда EF Pro Cycling  намерена снижает затраты во время пандемии коронавируса

 

 

  Американская велокоманда Мирового тура EF Pro Cycling вслед за командами Astana, Mitchelton-Scott, CCC, Lotto Soudal и Bahrain-McLaren собирается урезать зарплаты велогонщикам и персоналу команды. Пандемия коронавируса экономически сильно повлияла на титульного спонсора команды – компанию Education First, которая является международным образовательным центром по обучению языкам и специализируется  на языковых курсах, поездках для изучения языка и культурном обмене.

 

  Генеральный менеджер команды Джонатан Воутерс подтвердил в интервью VeloNews и Cyclingnews, что команда вынуждена приспосабливаться к ситуации, сокращая зарплаты и урезая штат.

 

Вопрос о сокращении заработной платы будет решаться индивидуально с каждым гонщиком на переговорах.  

 

  Джонатан Воутерс: «Мы обсуждаем ситуацию с каждым гонщиком на индивидуальной основе. Нам нужно их одобрение и желание.

 

  Пандемия коронавируса сильно повлияала на индустрию путешествий и образования. В результате нам придётся вводить меры по снижению затрат.

 

  Переговоры были очень продуктивными. Наши гонщики ставят интересы команды выше собственных, за что я им очень благодарен.

 

  В команде также сокращён персонал. Мы понимаем, что ситуация в мире, нашей экономике, будущее путешествий по миру и гонок может казаться неопределённым, но мы, как и все, надеемся, что сможем восстановиться после этого сложного периода, и стать сильнее, чем раньше».

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Теги к статье: EF Pro Cycling

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Комментарии

  • tds
    Петер Саган: «Я не виртуальный ... (2)
    tds-Фото
    Если вы что велостанок и шоссе одинаково, то вы очень заблуждаетесь. Попробуйте хотя бы час под нагрузкой!
  • Адриен
    Петер Саган: «Я не виртуальный ... (2)
    Адриен-Фото

    "Я настоящий велогонщик, а не виртуальный." - Браво ! Истинный спортсмен, а не геймер. Я не критикую, тех, кто принимает сейчас участие в виртуальных "соревнованиях" - таковы предлагаемые ПЕЧАЛЬНЫЕ обстоятельства. Но это может быть таким же ПЕЧАЛЬНЫМ прецедентом. А что ? К чему проводить эти дорогостоящие соревнования по шоссейному велоспорту, когда запросто можно иметь "то же самое", но намного удобнее, дешевле, экологичнее, травмобезопаснее ? Можно регулировать погоду, профили трасс, времена суток. Да и количество участников можно легко увеличить ... Что, не так ? Если запрет на массовые мероприятия и спортивные состязания продлится сравнительно долго, значит и виртуальных гонок будет много. И обязательно найдутся "активисты", которые которые будут это использовать для внедрения массовой виртуализации спорта. Скажут, смотрите, во время эпидемии проводились же виртуальные соревнования, в них участвовали именитые спортсмены, борьба была не шуточной и интересной... Почему бы это не внедрить в уже обычную, БЛАГОПОЛУЧНУЮ действительность ? Чем плохо ?

  • Student
    Команда Ineos оставляет за соб ... (8)
    Student-Фото
    Цитата: Earl57
    "...Если ситуация даёт ему небольшое преимущество, когда он может тренироваться больше, чем остальные..."
    Откуда Брейлсфорд или Фрум знают, сколько тренируются остальные гонщики? Тем более в условиях карантина, когда все сидят дома. Присутствовали на тренировках? То, что кто-то что-то не рассказывает, не означает что этого нет.
    Вон в биатлоне Йоханнес Бё рассказывает, что мало тренируется, больше с ребенком гуляет, однако это не помешало ему забрать Большой хрустальный глобус. Даже при том, что из-за декрета пропустил 2 этапа и дал фору Фуркаду, который, по его словам, тренировался просто гиперусердно...
    Так система подсчета очков очень интересная, так что сравнение не совсем уместное, я про биатлон.
  • SportSpirit
    Герант Томас собрал 325 000 фу ... (4)
    SportSpirit-Фото

    Браво, Герайнт!

    Удивил и порадовал) отработал за свою укороченную подготовку к сезону 2019) 

  • SportSpirit
    Матье ван дер Пул надеется деб ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Вот и Матье ожил! 

     

    А то по началу всей этой ситуации слегка рефлексировал, типа, зачем тренироваться, не понятно, к чему готовиться. Странно, что ни слова о велокроссовом осеннем сезоне. 

     

  • Николай Степаныч
    Герант Томас собрал 325 000 фу ... (4)
    Николай Степаныч-Фото

    Настоящий чемпион!

  • Владимир Корж
    Герант Томас собрал 325 000 фу ... (4)
    Владимир Корж-Фото
    Молодец. Сделал доброе и полезное дело. Ещё и выносливость подтянул
  • VeloVelo
    Герант Томас собрал 325 000 фу ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Браво, Герант!
    Хороший пример должен быть заразительным good 
    А не всякая чушь и болезнь )

  • Earl57
    Команда Ineos оставляет за соб ... (8)
    Earl57-Фото
    Ну, кроме Берналя и Дюмулана, есть, например, Нибали и Вальверде, которые старой школы и не сачкуют.
    Как-то видела видео тренировки Нино Шуртера. Это нечто! Неудивительно, что он за свою карьеру выиграл все что только можно. Офигенный мужик!!!
  • ТВлад
    Филипп Жильбер получил штраф з ... (11)
    ТВлад-Фото

    Цитата: Shalam s Urala
    (с)
    Сознаю свою вину.
    Меру. Степень. Глубину.
    И прошу меня направить
    На текущую войну.
    Нет войны — я все приму -
    Ссылку. Каторгу. Тюрьму.
    Но желательно — в июле,
    И желательно — в Крыму.
     

    Спасибо. Спасибо всем, кто поддержал. Ковирь отобрал у нас  много, но такой  добрый оффтоп впервые  за долгое время придал сил и настроения. 

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2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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