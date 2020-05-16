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Велогонщики команды Lotto Soudal проходят тесты на антитела к Covid-19

UCI до старта велогонок проведёт гонщикам тесты на коронавирус и наличие к нему антител

 

  Перед тем, как велогонщики вернутся к стандартным нагрузкам тренировок и велогонок, руководство команды Lotto Soudal решило проверить спортсменов на наличие антител к коронавирусу.

 

 

  Как сообщает издание Het Nieuwsblad, в лаборатории Гента в присутствии врача команды Lotto Soudal Йенса Де Декера нескольким гонщикам тест уже был сделан, и он показал, что антитела отсутствуют.

 

  Йенс Де Декер, врач команды Lotto Soudal: «Если у велогонщиков уже был коронавирус и появились антитела, мы обязательно должны об этом знать. Есть предположение, хотя оно научно не доказано на сто процентов, что коронавирус может влиять на работу сердца.

 

  В качестве меры предосторожности мы хотим выявить каждого гонщика с антителами на коронавирус, чтобы дополнительно обследовать их сердечно-сосудистую систему.

 

  Тест проводится только в нашей команде, но врачи других команд придерживаются такого же мнения. Гонщики – спортсмены высшего уровня. Мы хотим избежать всех рисков».

 

 Международный союз велосипедистов и другие заинтересованные лица создали рабочую группу, которая занимается созданием медицинского протокола для защиты здоровья гонщиков. Группа под руководством директора медицинского отдела UCI, профессора Ксавье Бигара (Xavier Bigard), составит правила, которым будут следовать команды после возобновления велогонок и во время тренировочных сборов.

 

  Гаэтано Даниэле, врач команды Trek-Segafredo, в интервью Tuttobiciweb рассказал: «У плана две цели: сократить риски во время возвращения к тренировкам после длительного перерыва, а также уменьшить риск распространения коронавируса между гонщиками и персоналом.

 

  Перед организацией тренировочных лагерей предлагается провести тесты на Covid-19 и тест на антитела к нему, чтобы понять, переболели ли гонщики или персонал. Если мы посчитаем, что из-за вируса появляются дополнительные риски здоровью гонщиков, они пройдут более детальное обследование лёгких и сердца. Это должно быть сделано до 31 июля, до возвращения в велогонки».

 

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Теги к статье: Lotto Soudal

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Комментарии

  • Camel
    Крис Фрум может уйти из велоко ... (22)
    Camel-Фото

    Берналь высказался слишком смело, на мой взгляд. Победив на одном ТДФ, где не было Фрума, он возомнил себя звездой мирового масштаба. Когда Фрум в 2012-м году был готов лучше Виггинса, ему не позволили взять ТДФ, поскольку были на то основания. Его тормознули и скомандовали "МЕСТО!".

    Берналю если не позволили, то, во всяком случае, упустили его интервью (болтовню) насчёт своих амбиций на ТДФ. Он, видите ли, уважает Фрума и Томаса, но у него есть свои планы. Планы, вообще-то, нужно согласовывать с руководством команды. Но если он трындел с позволения руководства, значит ИНЕОС не верит в Криса и ему нужно уходить, конечно.

    А вот если со стороны Берналя это был экспромт, то он рано зазвездился и может плохо кончить.

    Возможно у Фрума с командой что-то не срослось в связи с его восстановлением или карантином (зарплата, например), то да, нужно уходить в стан врага. ))

    Мне почему-то кажется, что ИНЕОСу всё же нужна 5-я победа на ТДФ, поскольку прдыдущие 4 состоялись под флагом именно этой команды. Нужен рекорд в составе ОДНОЙ команды. Причём британца в британской команде.

    Хотя... это же бизнес.

  • Александра
    Крис Фрум может уйти из велоко ... (22)
    Александра-Фото

    Думаю, уход Фрума, а, возможно, и Томаса - дело времени.

    Инеос не та команда, которая будет делать ставку на отыт и регалии, ее интересуют только победы. В современном велоспотре побеждают молодые, Берналь уже показал, что может не просто примерить желтую майку.

    И ссылка на  Вальверде здесь не прокатит, он при всем своем несомненном великолепии и всенародной любви уже никогда не выиграет гранд тур. Инеос в первую очередь заточена именно на главный Тур сезона, все остальные победы, разумеется, важные, но не первоочередные.

  • RVL
    Крис Фрум может уйти из велоко ... (22)
    RVL-Фото
    Не слуха, а персонажа
  • RVL
    Крис Фрум может уйти из велоко ... (22)
    RVL-Фото
    Смысл думаю не в среднем возрасте. А в том ,что весь трек ничего не стОит в плане побед. А Конты и Канчеллары приходили туда уже с сервантами трофеев и оттуда уходили на пенсию.
  • Серафим
    Крис Фрум может уйти из велоко ... (22)
    Серафим-Фото

     Удивительно, сколько комментариев вокруг одного невнятного слуха. Вот и еще один.

  • RustamA86
    Матье ван дер Пул: «Я продолжу ... (4)
    RustamA86-Фото

    Как мне нравится, когда он Нино в мтб уделывает. До этого я считал, что такое никому ни по плечу

  • Адриен
    Крис Фрум может уйти из велоко ... (22)
    Адриен-Фото

    Ineos*у надо рискнуть и сделать ставку на Фрума, дать ему шанс, учитывая количество успехов и побед, одержанных им в составе команды. Просто проявить порядочность. К тому же пятый титул останется в команде - это тоже немаловажно для имиджа... А вообще, когда сезон будет открыт, это будет время котов в мешке, сплошных вопросов и СЕНСАЦИЙ. Кто как поедет, кто удивит, кто разочарует - ИНТРИГА. Тому же Берналю надо одержать еще пару громких побед для того, чтобы считаться действительно СИСТЕМНЫМ фаворитом, было навалом случаев, когда "звезда" ярко вспыхивала и ... быстро угасала. Фрум после травмы и перерыва может рвануть по новой, но - может и скиснуть... То же самое касается и остальных.

  • Earl57
    Крис Фрум может уйти из велоко ... (22)
    Earl57-Фото

    Цитата: rude_rider
    Трэк отличный вариант для фрума.там одни грегари собрались .тем более там его пожизненый грег Порт еще катает

    О да! Команда с итальянским титульным спонсором и итальянскими деньгами соответственно, с итальянским генеральным менеджером задвинет итальянского капитана ради англичанина. Кому как не российским болельщикам знать, что лучше для итальянцев. 

  • s75
    Крис Фрум может уйти из велоко ... (22)
    s75-Фото

    Наверное, да, время уходить. Команда за последние годы очень сильно изменилась и больше никогда не будет тем прежним "скаем". И самое последнее изменение было очень трагичным и дало ускорение процессу, который мы сейчас наблюдаем. С другой стороны Дог из тех людей, которые могут любую неблагоприятную ситуацию согнуть в бараний рог под себя. Если идти, то в "Бахрейн" (не "куда" а "к кому"), но "Мовистар" весьма и весьма вероятен.

  • motte
    Крис Фрум может уйти из велоко ... (22)
    motte-Фото

    В треке нибали же со своими итальянцами

    А Томаса как то на тдф в генерале уже поезд ушел 

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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