Велогонщики команды Lotto Soudal проходят тесты на антитела к Covid-19

UCI до старта велогонок проведёт гонщикам тесты на коронавирус и наличие к нему антител

Перед тем, как велогонщики вернутся к стандартным нагрузкам тренировок и велогонок, руководство команды Lotto Soudal решило проверить спортсменов на наличие антител к коронавирусу.

Как сообщает издание Het Nieuwsblad, в лаборатории Гента в присутствии врача команды Lotto Soudal Йенса Де Декера нескольким гонщикам тест уже был сделан, и он показал, что антитела отсутствуют.

Йенс Де Декер, врач команды Lotto Soudal: «Если у велогонщиков уже был коронавирус и появились антитела, мы обязательно должны об этом знать. Есть предположение, хотя оно научно не доказано на сто процентов, что коронавирус может влиять на работу сердца.

В качестве меры предосторожности мы хотим выявить каждого гонщика с антителами на коронавирус, чтобы дополнительно обследовать их сердечно-сосудистую систему.

Тест проводится только в нашей команде, но врачи других команд придерживаются такого же мнения. Гонщики – спортсмены высшего уровня. Мы хотим избежать всех рисков».

Международный союз велосипедистов и другие заинтересованные лица создали рабочую группу, которая занимается созданием медицинского протокола для защиты здоровья гонщиков. Группа под руководством директора медицинского отдела UCI, профессора Ксавье Бигара (Xavier Bigard), составит правила, которым будут следовать команды после возобновления велогонок и во время тренировочных сборов.

Гаэтано Даниэле, врач команды Trek-Segafredo, в интервью Tuttobiciweb рассказал: «У плана две цели: сократить риски во время возвращения к тренировкам после длительного перерыва, а также уменьшить риск распространения коронавируса между гонщиками и персоналом.

Перед организацией тренировочных лагерей предлагается провести тесты на Covid-19 и тест на антитела к нему, чтобы понять, переболели ли гонщики или персонал. Если мы посчитаем, что из-за вируса появляются дополнительные риски здоровью гонщиков, они пройдут более детальное обследование лёгких и сердца. Это должно быть сделано до 31 июля, до возвращения в велогонки».