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Адам Блайт подписал контракт с командой Lotto Soudal

Адам Блайт переходит в команду Lotto Soudal

 

 

  28-летний британский гонщик Адам Блайт (Adam Blythe) 8 лет назад начал свою карьеру в команде Soudal, и теперь вновь возвращается в неё. Два последних сезона он выступал в команде Aqua Blue Sport, а до этого в 2015 выступал в  Orica GreenEDGE, где работал с Калебом Юэном, который также со следующего года будет гонщиком Lotto Soudal.

 

Адам Блайт подписал контракт с командой Lotto Soudal

 

  Адам Блайт: «В 20 лет я начал карьеру в качестве стажёра Lotto Soudal, которая тогда называлась Omega Pharma – Lotto, после чего заключил с командой контракт и стал гонщиком Мирового тура. Я очень рад вернуться в эту бельгийскую команду, для меня  честь снова выступать в ней.

 

С нетерпением жду, когда начну помогать Калебу Юэну побеждать как можно больше. На ближайший сезон моей главной задачей будет вывозить Калеба на идеальную позицию в спринте. Мы уже выступали вместе в OricaGreenEDGE, так что я хорошо его знаю. Надеюсь, что с ним мы добьёмся больших успехов, считаю, что для этого у нас есть сильный состав. Помимо моей роли развозящего в поезде Юэна команда будет рассчитывать на меня на классиках. Хотя последние два года я не смог полностью проехать сезон весенних классик, до этого я много раз выступал на этих гонках. В следующем году начнётся мой девятый сезон в качестве профессионального велогонщика, за эти годы я накопил немало опыта, в том числе и на классиках.

 

Пока что моим самым большим достижением является победа на гонке Prudential RideLondon Classic. Если бы в тот день перед стартом кто-то сказал, что я выиграю, этому бы никто не поверил. Нас было пятеро в решающем отрыве дня, в том числе Филипп Жильбер, Бен Свифт и Жулиан Алафилипп. В спринте я сумел обойти Свифта. Я выиграл с минимальным преимуществом, но это была победа. Конечно, моя победа в 2016 году на чемпионате Великобритании, где я обошёл Марка Кэвендиша, тоже одна из тех, которыми горжусь.

 

Мне трудно сказать, к какому типу гонщика я себя отношу. Скорее я хороший универсал. Считаю, что умею правильно распределять силы, поэтому могу выдать мощность, когда это необходимо, будь это работа на команду или на себя. Конечно, если мне дадут возможность воспользоваться своими шансами в гонке, ухвачусь за это обеими руками. Но главной целью будет находиться рядом с Юэном, помогать ему и лидерам команды достичь как можно больше побед.

 

Мне нравится, что бельгийцы очень страстно любят велоспорт. Можно сравнить это с любовью к футболу в Великобритании. Хотя в последние годы в Великобритании и велоспорт стал более популярен благодаря успехам на треке и выступлением на шоссе таких гонщиков как Герант Томас. И каждый год новые британские гонки добавляются в календарь. Есть Тур Британии, Тур Йоркшира, Prudential RideLondon Classic. В следующем году Великобритания сделает ещё один огромный шаг вперёд в качестве велосипедной страны, принимая чемпионат мира по велоспорту. Надеюсь, однажды велоспорт станет в Британии настолько же популярен, как сегодня в Бельгии.

 

 Я наслаждаюсь атмосферой бельгийских гонок, тем, как зрители приветствуют гонщиков с обочин дорог. Очень рад вернуться в Lotto Soudal, конечно, для меня это следующий шаг в моей карьере. В прошлом я выступал за разные команды, но, думаю, Lotto Soudal подходит мне лучше всего».

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Теги к статье: Адам Блайт Adam Blythe Lotto Soudal

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Комментарии

  • VeloVelo
    Мэттью Хейман объявил о заверш ... (7)
    VeloVelo-Фото

    Он доказал, что никогда не поздно сделать то, к чему ты стремился всю жизнь.
    И Спасибо ему за это.
    Удачи Мэтту во всех его Хороших делах!

  • Starch27
    Николас Роч и Роберт Пауэр под ... (1)
    Starch27-Фото

    Радует, что усиливают горный состав для Димули. Пауэр так вообще отличное подписание.

  • M-07
    Саймон Йейтс – победитель Вуэл ... (14)
    M-07-Фото

    Опять про допинг запели, да все употребляют, мне Йейтс не нравится, но у него по карьере ничего такого нет, в отличие от Фрума, который из лузера, ничего и нигде не выигрываюзего даже на второсортных гонках, даже на подиум нигде не попадавший к 26 годам, вдруг чуть не выиграл Вуэльту и дальше начал всех деклассировать, что продолжается до сих пор. Вот к этому очень много вопросов, что ему такое дали. Если бы это длилось недолго, после Вуэльты той исчез бы, как Кобо, то вопросов бы не было, у любого может быть гонка всей жизни. К Томасу и Уиггинсу тоже особо вопросов нет, у них наблюдалось постепенное развитие по ходу карьеры, у Фрума такого нет.

  • Александра
    Мэттью Хейман объявил о заверш ... (7)
    Александра-Фото

    Это была прекрасная гонка - Рубе 2016!

    Есть гонщики разных классов и разных специализаций, но бывает так, что кто-то из них стоит в стронке, чьи победы просто не хочется сравнивать и сопоставлять с другими. Таков для меня Метью Хейман. Гонщик и чемпион.

  • Sm1T
    Мэттью Хейман объявил о заверш ... (7)
    Sm1T-Фото

    Фан Зуммерен И ХЭЙМАН! красавчики. я до сих пор на плеере слушаю запись видеоролика, который Орика сделала после его победы.
    лушчий



    давайте еще раз вспомним как это было:

    https://www.youtube.com/watch?v=8zxnA4asj44

  • Hammill
    Мэттью Хейман объявил о заверш ... (7)
    Hammill-Фото

    Надо признать, что велоспорт отнюдь не часто награждает трудолюбивых и целеустремлённых просто обычных парней. Гораздо больше примеров, когда за долю секунды рушится вся подготовка, весь сезон. В этом плане вело - настоящий Ад в мире спорта.

     

    Но то Рубэ будет навсегда отпечатано в моей памяти, и как бы я ни болел за Бонена, победа Мэттью - круче.

  • Hammill
    Ваут ван Арт разорвал контракт ... (3)
    Hammill-Фото

    Нашёл повод)))

  • Серафим
    Ваут ван Арт разорвал контракт ... (3)
    Серафим-Фото

      С такими способностями нечего ему делать в отстойной конюшне. Просто заездят, ему надо себя показывать, а где? Нужны перспективы.

  • Серафим
    Мэттью Хейман объявил о заверш ... (7)
    Серафим-Фото

      Настоящий профессионал, с большой буквы. С таким отношением к своему делу он найдет себя в любой деятельности, какую-бы для себя ни выбрал в будущем. Удачи ему во всем.

  • kimi
    Трульс Корсет завершает профес ... (1)
    kimi-Фото

    в целом хорошее было впечателение от него

    трудно сказать жаль что его не будет в команде. немного жаль что и правда очень еще молодой парень заканчивает карьеру едва ее начав. немного тревожно это потому что уходит из шоссе от астаны. как бы завтра что-нибудь не прилетело, хотя с виду все чинно и благородно

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5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
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8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
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