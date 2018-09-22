Адам Блайт подписал контракт с командой Lotto Soudal

Адам Блайт переходит в команду Lotto Soudal

28-летний британский гонщик Адам Блайт (Adam Blythe) 8 лет назад начал свою карьеру в команде Soudal, и теперь вновь возвращается в неё. Два последних сезона он выступал в команде Aqua Blue Sport, а до этого в 2015 выступал в Orica GreenEDGE, где работал с Калебом Юэном, который также со следующего года будет гонщиком Lotto Soudal.

Адам Блайт: «В 20 лет я начал карьеру в качестве стажёра Lotto Soudal, которая тогда называлась Omega Pharma – Lotto, после чего заключил с командой контракт и стал гонщиком Мирового тура. Я очень рад вернуться в эту бельгийскую команду, для меня честь снова выступать в ней.

С нетерпением жду, когда начну помогать Калебу Юэну побеждать как можно больше. На ближайший сезон моей главной задачей будет вывозить Калеба на идеальную позицию в спринте. Мы уже выступали вместе в OricaGreenEDGE, так что я хорошо его знаю. Надеюсь, что с ним мы добьёмся больших успехов, считаю, что для этого у нас есть сильный состав. Помимо моей роли развозящего в поезде Юэна команда будет рассчитывать на меня на классиках. Хотя последние два года я не смог полностью проехать сезон весенних классик, до этого я много раз выступал на этих гонках. В следующем году начнётся мой девятый сезон в качестве профессионального велогонщика, за эти годы я накопил немало опыта, в том числе и на классиках.

Пока что моим самым большим достижением является победа на гонке Prudential RideLondon Classic. Если бы в тот день перед стартом кто-то сказал, что я выиграю, этому бы никто не поверил. Нас было пятеро в решающем отрыве дня, в том числе Филипп Жильбер, Бен Свифт и Жулиан Алафилипп. В спринте я сумел обойти Свифта. Я выиграл с минимальным преимуществом, но это была победа. Конечно, моя победа в 2016 году на чемпионате Великобритании, где я обошёл Марка Кэвендиша, тоже одна из тех, которыми горжусь.

Мне трудно сказать, к какому типу гонщика я себя отношу. Скорее я хороший универсал. Считаю, что умею правильно распределять силы, поэтому могу выдать мощность, когда это необходимо, будь это работа на команду или на себя. Конечно, если мне дадут возможность воспользоваться своими шансами в гонке, ухвачусь за это обеими руками. Но главной целью будет находиться рядом с Юэном, помогать ему и лидерам команды достичь как можно больше побед.

Мне нравится, что бельгийцы очень страстно любят велоспорт. Можно сравнить это с любовью к футболу в Великобритании. Хотя в последние годы в Великобритании и велоспорт стал более популярен благодаря успехам на треке и выступлением на шоссе таких гонщиков как Герант Томас. И каждый год новые британские гонки добавляются в календарь. Есть Тур Британии, Тур Йоркшира, Prudential RideLondon Classic. В следующем году Великобритания сделает ещё один огромный шаг вперёд в качестве велосипедной страны, принимая чемпионат мира по велоспорту. Надеюсь, однажды велоспорт станет в Британии настолько же популярен, как сегодня в Бельгии.

Я наслаждаюсь атмосферой бельгийских гонок, тем, как зрители приветствуют гонщиков с обочин дорог. Очень рад вернуться в Lotto Soudal, конечно, для меня это следующий шаг в моей карьере. В прошлом я выступал за разные команды, но, думаю, Lotto Soudal подходит мне лучше всего».