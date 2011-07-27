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Планы команды Orica-Scott на Гран-туры на 2018 год

Эстебан Чавес и Саймон Йейтс – лидеры Orica-Scott на Джиро д’Италия-2018, Адам Йейтс и Калеб Юэн – на Тур де Франс-2018

 

 

  Австралийская команда Orica-Scott, которая в следующем сезоне будет называться Michelton-SCOTT, объявила о планах на Гран-туры на 2018 год. 25-летний британский гонщик Адам Йейтс (Adam Yates) будет капитаном команды на Тур де Франс-2018. Его лучшим результатом на французском Гран-туре было 4-е место в 2016 году, в прошедшем сезоне Адам Йейтс пропускал Тур де Франс и проехал два Гран-тура – Джиро д’Италия и Вуэльту Испании.

 

  На Джиро д’Италия-2018 команда Michelton-SCOTT поедет с двумя капитанами,  – 27-летним колумбийским гонщиком Эстебаном Чавесом (Esteban Chaves) и Саймоном Йейтсом (Simon Yates). Саймон Йейтс впервые примет участие в итальянском Гран-туре.

 

  Эстебан Чавес в этом году проехал Тур де Франс и Вуэльту Испании, заняв на испанском Гран-туре 11-е место. Саймон Йейтс также в этом сезоне участвовал в Тур де Франс и Вуэльте Испании, на Тур де Франс-2017 занял 7-е место и выиграл классификацию лучшего молодого гонщика. Второй целью Эстебана Чавеса и Саймона Йейтса будет Вуэльта Испании-2018.

 

 Photo (с) TDWsport

 

  Главный спринтер команды, 23-летний австралиец Калеб Юэн (Caleb Ewan) в следующем сезоне дебютирует на Тур де Франс-2018. В этом сезоне Юэн выиграл этап Джиро д’Италия, победу на этапе Вуэльты Испании он одержал в 2015 году, и теперь у него будет шанс стать победителем этапов на всех трёх Гран-турах.

 

 

  Мэтт Уайт, спортивный директор команды: «Мы не делаем секрета, что следующий шаг в прогрессе для нашей команды – это победа на Гран-туре. Поэтому мы ставим цели на все три Гран-тура, как в плане побед на этапах, так и в борьбе за генеральную классификацию.

 

  Пропустив Тур де Франс в этом году, Адам Йейтс рад вернуться на эту гонку после сезона, когда впервые в карьере он проехал два Гран-тура. Конечно, на Тур де Франс-2016 он сделал прорыв, заняв 4-е место и выиграв белую майку. Теперь он возвратится на французский Гран-тур после успешного сезона, с большим опытом в качестве  лидера команды, борющегося за общий зачёт.

 

  Мы будем не единственной командой, которая стартует на Тур де Франс со спринтером мирового уровня и лидером на генеральную классификацию. Я уверен, что у нас сильная команда, которая сможет помочь и Калебу Юэну и Адаму.

 

 Photo (с) TDWsport

 

  Мы знаем, что Калеб готов к Тур де Франс. Мы поддержим его на 100%, он получит важный опыт. Он уже выиграл этапы Джиро д’Италия и Вуэльты Испании, Тур де Франс – это естественный шаг в его дальнейшем прогрессе.

 

  Он жаждал принять участие в Туре последние пару лет, три года развития вывели его на необходимый для этого уровень. Ему 23 года, у него уже есть опыт борьбы и побед на Гран-турах, он также приобрёл уверенность, стабильно одерживая победы на гонках Мирового тура. Программа его сезона 2018 года будет подводить его к старту Тур де Франс, где потенциально в первые девять дней гонки будет шесть этапов, которые могут завершиться групповым спринтом.

 

  На Тур де Франс будет огромная борьба за каждый этап, но Калеб готов к ней, к тому же мы за последние пару сезонов усилили наш спринтерский поезд.

 

  Маршрут Джиро д’Италия-2018 очень подходит Эстебану Чавесу. Ему нравятся длинные подъёмы, а так как он вырос на высоте, то чем выше взбирается дорога, тем комфортнее ему становится. В следующем выпуске итальянского Гран-тура не так много километров разделки, как в прошлые годы, это тоже на руку Эстебану.

 

  Саймон Йейтс в этом году отлично справился с давлением, борясь за генеральную классификацию на Тур де Франс, сразу после которого проехал второй Гран-тур в сезоне – Вуэльту Испании-2017. Думаю, он много приобрёл для себя, участвуя в двух Гран-турах, будет интересно посмотреть на него на Джиро д’Италия, где он стартует впервые.

 

  С такой программой у Эстебана и Саймона будет достаточно времени на восстановление между Джиро и Вуэльтой. Подобный календарь мы уже пробовали с Эстебаном в 2016, и во второй части сезона он был сильнее, чем в первой (Прим. - Эстебан Чавес в 2016 году занял 2-е место на Джиро д'Италия и стал 3-м на Вуэльте Испании-2016). Поэтому не важно, каким будет маршрут Вуэльты Испании-2018, мы уверены в этих ребятах, считаем, что они будут готовы выполнить задачу».

 

 

  Адам Йейтс: «Я рад вернуться на Тур де Франс, в восторге от того, что принесёт этот вызов. Тур всегда был особенной для меня гонкой, потому что я смотрел её с детства, и получил возможность впервые проехать её в 2015 году. Как гонщик я всё ещё развиваюсь, и не чувствую давления после моего результата, показанного в 2016 году. Я буду стараться изо всех сил, посмотрим, как пойдёт. Мне понравилось, что в этом сезоне у меня была другая программа, но это не отменяет того, что я с нетерпением жду старта Тур де Франс-2018 в следующем июле».

 

  Саймон Йейтс: «Чтобы продолжать прогрессировать, необходимо ставить перед собой разные задачи, одна из них – проехать Джиро д’Италия вместо Тур де Франс. Гонка будет экстремально сложной, с нетерпением жду нового вызова».

 

  Эстебан Чавес: «Мне нравится выступать в Италии. Хотя там я пережил самые тяжёлые моменты моей карьеры, но там же были и самые прекрасные, поэтому я счастлив, что вернусь в Италию. На Джиро д’Италия-2018 будет всего 44 км разделки, это одна из причин, по которой команда и я выбрали участие в этом Гран-туре. Я многому научился за этот сезон, и я сам, и команда с нетерпением ждём старта нового сезона».

 

  Калеб Юэн: «Тур де Франс – гонка, которую жаждешь проехать, когда растёшь как молодой гонщик. Мне не терпелось на ней стартовать с тех пор, как стал профессионалом. Думаю, в следующем году я, действительно, для этого готов. Это будет четвёртый Гран-тур, на котором я стартую, и после того, как выиграл этапы на Джиро д’Италия и Вуэльте Испании, мне хочется попытаться взять этап и на Тур де Франс».

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Теги к статье: Саймон Йейтс Simon Yates Orica-Scott Эстебан Чавес Esteban Chaves Адам Йейтс Гран-тур Калеб Юэн Caleb Ewan

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  1. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 08:32 | Регистрация: 27.07.2011

    считаю Чавесу лучше ездить отдельно от братцев вообще

     

    нужно Чавеса на джиро и братьев на тур

     

    все равно команда будет тащить саймона на джиро

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Комментарии

  • RVL
    Заявление организаторов Вуэльт ... (19)
    RVL-Фото
    норм адвокат. стабильный.
    может взял бы другого, чтобы отмазал...?)
  • rude_rider
    Планы команды Orica-Scott на Г ... (1)
    rude_rider-Фото

    считаю Чавесу лучше ездить отдельно от братцев вообще

     

    нужно Чавеса на джиро и братьев на тур

     

    все равно команда будет тащить саймона на джиро

  • Earl57
    Хуан-Хосе Лобато, Антван Толху ... (5)
    Earl57-Фото

    Цитата: Адриен
    Вот интересно, а КАК обнаружили ? 

    Пишут, что заметили неладное, когда Энкхорн появился в фойе гостиницы в неадекватном состоянии и странно себя вел. Потом спортивный директор навестил Толхука и нашел его состояние "пугающим". Лобато не смогли разбудить и пришлось вызывать скорую помощь.

  • sstasuk
    Крис Фрум, астма, сальбутамол, ... (40)
    sstasuk-Фото

    тфу ты, нет бы что нить серьезное нашли....

    а тут превышение разрешенного, бухахахаха

  • GTX
    Роан Деннис: «Генеральная клас ... (1)
    GTX-Фото

    В 10-ку спокойно может

  • Berdok
    Хуан-Хосе Лобато, Антван Толху ... (5)
    Berdok-Фото
    возможно, руководство команды само и пилотировало проект, хе-хе
  • motte
    Заявление организаторов Вуэльт ... (19)
    motte-Фото

    Сегодня Кристофер был у адвоката, который вёл многих звёзд, в том числе и Контадора.

    Пока светит два года бана и лишение Вуэльты....посмотрим

  • velodoctor
    Ответ Криса Фрума и Дэйва Брэй ... (83)
    velodoctor-Фото

    на 17 этапе он поймал 40 сек, возможно из-за астмы, на 18 решил не рисковать но не рассчитали дозу. Орать что Фрум мошенник или что он такой же как Ленс точно не стоит. Вуэльта выграна не честно, это да. Но в целом то он чисто выиграл 4 тура, как минимум его можно пожалеть в связи с этой ситуацией. 

  • Tom_Boonen
    Ответ Криса Фрума и Дэйва Брэй ... (83)
    Tom_Boonen-Фото
    Нет, он имеет право доказать, что такая концентрация сальбутамола в организме вызвана допустимой ингаляционной дозой (1600 мкг/сутки). Если он принял больше, то поздно уже оформлять терапевтическое исключение, и он будет наказан.
  • motte
    Заявление организаторов Вуэльт ... (19)
    motte-Фото

    Цитата: Meilleur
    Цитата: motte
    Цитата: LLL

    Эх, жаль не будет Контадора. 

    Поломали спецом тогда Альберто...ведь содержание кленбутерола в его моче было 50 пикограмм, что в 400! ...400 раз менее разрешенного ВАДА и то сиецлаборатория была и тем не менее так жестко с ним...кому то это надо было и для  кого то...понимаете? Но Альберто все же ветнулся....не сломали его...
    А здесь в два раза больше...и что мы увидим???? Вот вот...
    Всех благ!
     

    То есть вы за возмездие, Михаил? good По мне, неважно сколько обнаружили. 50 пиктограмм или 100 грам. Случайно в организм такие вещества не попадают. 99.9%, что они часть допинговой программы по выведению из организма чего-то посерьезнее. Так что по 2 года пацанам. Всё ровно! :)

    плюс 1

    никоем образом, дружище!

    никакого возмещения!

    просто хотелось бы справедливости,  как Вы сказали, результат налицо, независимо от дозы превышения, Вуэльту и третье место в Бергене в топку ибо взять два гт подряд и итт подиум ЧМ прихватить это немыслимо, одна разделка , к которой готовятся весь сезон, где надо опередить время и себя ломать до боли испанской инквизиции, не верю я.

    То, что жестко с Альберто поступили, это да, Джиро то зачем отбирать?

    Вот и следим за развитием, со смазкой бумеранг прилетит или нет-:)

    Искренне, 

     

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