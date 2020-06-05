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Питер Веенинг подписал контракт с велокомандой Trek-Segafredo

Команда Trek-Segafredo подписала контракт с 39-летним Питером Веенингом

 

Питер Веенинг подписал контракт с велокомандой Trek-Segafredo

 

  39-летний нидерландский велогонщик Питер Веенинг (Pieter Weening) подписал контракт с командой Trek-Segafredo на оставшуюся часть сезона 2020 года. Победитель двух этапов Джиро д’Италия, этапа Тур де Франс, велогонок Тур Польши и Тур Норвегии последние 4 года выступал в профессиональной континентальной команде Roompot, которая закрылась в конце 2019 года. Питер Веенинг, который стал 28-м велогонщиком Trek-Segafredo, усилит команду на многодневных гонках.

 

  Лука Гуэрчилена, генеральный менеджер команды Trek-Segafredo: «В первый раз мы связались с Питером в феврале. Когда мы узнали, что после падения Маттео Москетти долго не сможет выступать,  нам понадобился опытный гонщик, способный влиться в группу и немедленно готовый к работе. Питер известен как великолепный профессионал. Мы были уверены, что он сможет соответствовать нашим ожиданиям. Пандемия Covid-19 замедлила процесс подписания контракта, но, несмотря на это беспокойное для велоспорта время, мы были твёрдо настроены сдержать слово и приветствовать Питера в качестве велогонщика нашей команды».

 

Питер Веенинг подписал контракт с велокомандой Trek-Segafredo

 

  Питер Веенинг: «Очень счастлив, что у меня появилась эта возможность. До конца года выложусь на 150%, чтобы помочь Trek-Segafredo. Надеюсь, смогу внести вклад в достижения команды, когда гонки возобновятся. Знаю, что я всё ещё конкурентоспособен на уровне Мирового тура, я предельно мотивирован. Для меня это новая команда, новые ребята, новая обстановка, но с нетерпением жду начала работы и возвращения к соревнованиям.

 

  Я не терял надежды, продолжая искать команду, поэтому не прекращал тренироваться, работал так, как в обычное межсезонье. Мне хотелось удержать форму, так что я тренировался всю зиму. Когда Trek-Segafredo связались со мной в феврале, я сказал им, что за 4 – 6 недель смогу подготовиться к выступлению в гонках. Мне сделали предложение, но процесс остановился из-за пандемии и остановки велосезона.

 

  Но когда я поговорил с Лукой, я не сомневался, что команда сдержит слово, если гонки возобновятся. Сейчас, когда многие команды находятся в сложном положении, очень благодарен Trek-Segafredo за их желание нанять нового гонщика. Для меня это великолепная возможность показать, что я могу. Я решительно настроен, хочу помогать лидерам команды добиваться великолепных результатов, неважно, для участия в каких гонках меня выберут».

 

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Теги к статье: Питер Веенинг Pieter Weening Trek-Segafredo

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Sezar
    Ремко Эвенепул дебютирует на Д ... (21)
    Sezar-Фото
    Он мелкий совсем еще. На дальних подступах. Но уже.
    Жду Пидкока на шоссе. По-взрослому.
    Значит таки будет, это супер. Кстати, этот кто-то все равно проиграет Ремко пролог:).
  • Shalam s Urala
    Ремко Эвенепул дебютирует на Д ... (21)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Earl57
    У кого-то будет больше возможности изучить маршрут и потренироваться
    конечно, пара сотен км эт ему едва не за углом. но обычный пролог летают в городской черте на перекрытых дорогах. где в обычное время особо не поизучаешь и не потренируешься. если иметь в виду результат этих трень как точную раскладку по дистанции со всеми траекториями в гоночном темпе. такшт, скорее всего, все будут равных условиях - с картой пролога и просмотровым кругом

    если, конечно, для его тренек не устроят перекрытия движения

  • Earl57
    Ремко Эвенепул дебютирует на Д ... (21)
    Earl57-Фото
    Видела его на шоссейном ЧМ и на велокроссовом. Не впечатлил ни там ни там. На шоссе не дотягивает до Тиберия, в велокроссе до Тибо Ниса. Но можно еще раз пересмотреть эти ЧМ. И вот он точно на результат поедет не скоро. Перейдет в андеры - там еще больше парней будут его побеждать. Один Пидкок чего стоит.

    А на Джиро 1-й этап будет пролог в Палермо. У кого-то будет больше возможности изучить маршрут и потренироваться)) И это не Ремко.
  • Sezar
    Ремко Эвенепул дебютирует на Д ... (21)
    Sezar-Фото

    Earl57,

    С Бреннером.

  • RVL
    Крис Фрум: «Берналь и новое по ... (9)
    RVL-Фото
    Кривой телефон походу...или фотограф.)) не переживайте)) свой Каденс в 120 должен выкручивать
  • Earl57
    Ремко Эвенепул дебютирует на Д ... (21)
    Earl57-Фото
    Который из них? В Санвебе человек 6 немцев, двое из которых уже не молодые как бы. Если речь о Денце, то он, на мой взгляд, наоборот сбавил в резалтах после успешного 2018 года.
  • RVL
    Ремко Эвенепул дебютирует на Д ... (21)
    RVL-Фото
    Не читал ваш пост когда писал свой предыдущий, но я не уверен что мегаформу жужу на ГТ в квиках может кто то хоть как то повторить
  • RVL
    Ремко Эвенепул дебютирует на Д ... (21)
    RVL-Фото
    Неужели его не тестили и не сравнивали с берналем погачаром фрумом кинтаной и пр.. или он покруче алафилиппа в тестах?
  • Sezar
    Ремко Эвенепул дебютирует на Д ... (21)
    Sezar-Фото
    Так это же не те колумбийцы, которые поедут на результат уже сейчас... А если не поедут, то будут отставать. Тогда и пусть феерят, нестрашно. Мне пока кажется более перспективным новый санвебовский немец.
  • Earl57
    Ремко Эвенепул дебютирует на Д ... (21)
    Earl57-Фото

    А если молодые колумбийцы не потеряют? Андеровское Джиро видели, где весь подиум колумбийский? И все трое призеров сейчас в Мовистаре и Эмиратах.
    Сейчас же все равно нечего смотреть, так гляньте на ютубе, как они добывали победу. Вы же интересуетесь андерами, не так ли?

     

    Р.С. Альба с его вечно распахнутой майкой прям вылитый Кири. И физические характеристики у него похожие. Так что ему специалисты могут разделку подтянуть. 

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