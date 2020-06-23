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Ларс Боом стал спортивным директором команды CCC-Liv

Ларс Боом поможет велокоманде CCC-Liv подготовиться к первой женской версии Париж-Рубэ

 

 

  34-летний нидерландский велогонщик Ларс Боом, оставшийся без контракта после закрытия проконтинентальной велокоманды Roompot – Charles,  стал ответственным за выступление в женской велокоманде CCC-Liv.   

 

  Главной задачей Ларса Боома в команде CCC-Liv будет подготовка к первому в истории женскому выпуску классики Париж-Рубэ. Как сообщается в пресс-релизе команды, в основном в его обязанности будет входить тестирование и оптимизация оборудования.

 

Ларс Боом стал спортивным директором команды CCC-Liv

Photo (с) Cor Vos

 

 

  Ларс Боом: «Я всё ещё  ощущаю себя велогонщиком, но в то же время задумываюсь о будущем, хочу оставаться в велоспорте. С моим опытом и интересом к оборудованию и технологиям, думаю, смогу быть полезным пелотону.

 

  Когда я связался с командой CCC-Liv и услышал о подготовке к первой женской Париж-Рубэ, мой переход на позицию спортивного директора ускорился. Всё, что связано с Париж-Рубэ, моя любимая тема. Мне понравилось, что команда ставит высокие цели.

 

  Во время онлайн-встречи мы обсудили подготовку к Париж-Рубэ. Этим летом поедем на север Франции протестировать новое оборудование.  Как только ASO представит маршрут, мы организуем разведку дистанции. Помимо Париж-Рубэ будет много велогонок, где мы сможем сделать шаг вперёд в плане выступления».

 

  Владелец команды Liv-CCC Эрик ван ден Боом: «Ларс Боом будет менеджером по выступлению команды на долгий срок. Прежде всего, мы хотим передать его опыт и страсть к технике нашим гонщицам. С такими энергичными партнёрами как Liv и CADEX у нас много возможностей обновить технику. Ларс  усилит команду. В то же время наш спортивный директор Хидде Бейхёйс (Hidde Bekhuis), обладающий сильной научной базой, продолжит работать с нами. Благодаря практическому опыту Ларса мы сможем продвинуться ещё дальше, не только в ближайшие месяцы, а также и в будущем».

 

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Теги к статье: Ларс Боом CCC-Liv

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Комментарии

  • Гонщик
    Эган Берналь: «Выиграв Тур де ... (3)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Походу все. Froome off side.
    Обламают жестоко болтуна , к гадалке не ходи .

  • Гонщик
    Патрик Лефевр: “Не стал бы инв ... (16)
    Гонщик-Фото

    Цитата: s75
    Лефевр тысячу раз прав - как это ни печально, новый проект Фрумдога называется "мое завершение карьеры", хороший трехлетний контракт, а дальше - ничего. Патрик любит подписываться в абсолютно противоположные истории...
    Не будет Фрум три года издеваться над собой , если формы не будет , скорее всего завяжет  , ибо давно уже всем всё доказал .

  • Александра
    Патрик Лефевр: “Не стал бы инв ... (16)
    Александра-Фото

    Фрум сейчас в очень сложном положении. Я, конечно, могу ошибаться, но мне кажется, что в Инеос не романтики, а прагматики, там мало что значит титул четырехкратного, если есть хоть малейшие сомнения, что пятикратным Фрум может и не стать. Все против него: возраст, травма, долгое восстановление, Берналь. Никто сейчас не скажет, каков запас прочности Фрума, хватит ли его на 21 день. Думаю, он сам этого не знает.
    И это влияет на то, сможет ли он подписать новый контракт. До Тура команды не рискнут гарантировать ему бешеную сумму гонорара, а после Тура, возможно, его в этих командах уже не захотят видеть. Даже если Фрум в идеальной форме и готов взять пятый Тур, то вотпрямщас это ему никак не поможет. И разговоры вокруг скорее в минус. Патовая ситуация.

    И не нужно в сотый раз про Вальверде. Примером Вальверде в случае с Фрумом ничего не докажешь.

  • Колёсник
    Спортивные директора велокоман ... (3)
    Колёсник-Фото
    Цитата: SportSpirit
    После фразы "Спортивный директор команды Ineos" я всегда буду вспоминать о Николя Портале.
    +1 (:
  • Ice
    Эган Берналь: «Выиграв Тур де ... (3)
    Ice-Фото

    Либо пошло планомерное выживание Фрума из Инеос и такие интервью Берналь дает по чутким указаниям руководства, либо это планомерный вброс, чтобы замутить воду и убедить всех, что в команде не все гладко. Либо Эган балбес и не понимает с чьих рук он кушает и по чьей указке будет ездить. 

  • SportSpirit
    Спортивные директора велокоман ... (3)
    SportSpirit-Фото

    После фразы "Спортивный директор команды Ineos" я всегда буду вспоминать о Николя Портале.

  • rude_rider
    Чемпионат Словении. Групповая ... (9)
    rude_rider-Фото

    У Погачара помоему с тактикой слабовато

    или он  типа как всегда проверяет себя,растет над собой а пока др пользуются

    здоровья много пока

  • Astanaforever
    12 команд Мирового тура планир ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Выедут все голодные на гонки. Заруба жесть будет.
  • Astanaforever
    Спортивные директора велокоман ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Прикиньте а если индеец выиграет? Вот будет потеха???
  • Astanaforever
    Эган Берналь: «Выиграв Тур де ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Походу все. Froome off side.

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