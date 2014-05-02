Total Direct Energie – новое имя французской велокоманды Direct Energie

Французский нефтегазовый гигант, компания Total, в прошлом году купившая компанию Direct Energie, становится титульным спонсором проконтинентальной команды Direct Energie с 11 апреля этого года.

Уже на Париж-Рубэ-2019 гонщики французской проконтинентальной велокоманды из Вандеи выйдут на старт в новой велоформе. Бело-голубой с красными вставками заменит прежний чёрно-жёлтый цвет. Изменится лишь дизайн велоформы, но не состав гонщиков, персонала, руководства, что подчёркивается в пресс-релизе команды.

Жан-Рене Бернадо, генеральный менеджер команды Total Direct Energie: «Мы продолжим относиться к своей работе, к велоспорту, как к искусству. Наши цели не изменились, мы мечтаем как можно скорее одержать победу в новых цветах, и почему бы не на Монументе Париж-Рубэ! Команда получила приглашение на Тур де Франс-2019, мы надеемся быть одной из самых активных команд в отрывах, поборемся за успехи на крупнейшей гонке мира.

Мы всегда были уверены, что велоспорт – великолепный способ продвижения нашего бренда. Репутация команды естественным образом помогает продвигать и делать узнаваемым новый бренд - Total Direct Energie».