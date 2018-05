UCI наказал спортивного директора команды Astana Ларса Михаэльсена

Международный союз велосипедистов (UCI) объявил, что дисциплинарная комиссия вынесла решение по инциденту с техничкой команды Astana, случившегося на финальном этапе Тура Йоркшира-2018.

Напомним, что техничка команды Astana сбила дорожный знак и едва не сбила волонтёра-регулировщика, стоявшего в центре дороги на островке с дорожным знаком и сигнализировавшего пелотону, что необходимо объехать препятствие.

It was a close call for this Tour de Yorkshire marshall #BBCTDY pic.twitter.com/lcOgzmxAaY