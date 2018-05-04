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UCI наказал спортивного директора команды Astana Ларса Михаэльсена

Спортивный директор команды Astana Ларс Михаэльсен отстранён UCI от гонок на 50 дней после инцидента на Туре Йоркшира-2018

 

  Международный союз велосипедистов (UCI) объявил, что дисциплинарная комиссия вынесла решение по инциденту с техничкой команды Astana, случившегося на финальном этапе Тура Йоркшира-2018.

 

Напомним, что техничка команды Astana сбила дорожный знак и едва не сбила волонтёра-регулировщика, стоявшего в центре дороги на островке  с дорожным знаком и сигнализировавшего пелотону, что необходимо объехать препятствие.

 

 

 

Сразу после гонки команда Astana сообщила, что спортивный директор Ларс Михаэльсен (Lars Michaelsen), находившийся за рулём, связался с организаторами гонки и передал им свои извинения.

 

Ларс Михаэльсен полностью признал свою ответственность за инцидент и активно сотрудничал со следствием.

 

Согласно решению Международного союза велосипедистов Ларс Михаэльсен отстранён от участия в велогонках сроком на 50 дней и должен выплатить штраф в размере 5000 швейцарских франков.

 

 

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Теги к статье: Astana UCI

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