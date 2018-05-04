UCI наказал спортивного директора команды Astana Ларса Михаэльсена

- Категория:
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- Дата:
- Сегодня, 22:56
Спортивный директор команды Astana Ларс Михаэльсен отстранён UCI от гонок на 50 дней после инцидента на Туре Йоркшира-2018
Международный союз велосипедистов (UCI) объявил, что дисциплинарная комиссия вынесла решение по инциденту с техничкой команды Astana, случившегося на финальном этапе Тура Йоркшира-2018.
Напомним, что техничка команды Astana сбила дорожный знак и едва не сбила волонтёра-регулировщика, стоявшего в центре дороги на островке с дорожным знаком и сигнализировавшего пелотону, что необходимо объехать препятствие.
It was a close call for this Tour de Yorkshire marshall #BBCTDY pic.twitter.com/lcOgzmxAaY— BBC Look North (Yks) (@BBCLookNorth) 6 мая 2018 г.
Сразу после гонки команда Astana сообщила, что спортивный директор Ларс Михаэльсен (Lars Michaelsen), находившийся за рулём, связался с организаторами гонки и передал им свои извинения.
Ларс Михаэльсен полностью признал свою ответственность за инцидент и активно сотрудничал со следствием.
Согласно решению Международного союза велосипедистов Ларс Михаэльсен отстранён от участия в велогонках сроком на 50 дней и должен выплатить штраф в размере 5000 швейцарских франков.
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