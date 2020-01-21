Датская велокоманда Riwal Readynez получила лицензию профессиональной команды

Riwal Readynez получила лицензию профессиональной велокоманды

Датская велокоманда Riwal Readynez в 2019 году провела первый сезон на профессиональном континентальном уровне и получила лицензию профессиональной на 2020 год.

Согласно новым правилам команды 2-го дивизиона меняют название с профессиональных континентальных на профессиональные (UCI Pro Team). В этом сезоне датская команда, в которой выступают 16 гонщиков, одержала 8 побед. Три из них, включая этап Тура Йоркшира, гонки категории 2 H.C. принёс 25-летний датский гонщик Александр Камп.

В 2020 году в команде Riwal Readynez будут выступать 20 гонщиков из 5 стран. На данный момент это единственная профессиональная велокоманда в Скандинавии. Титульные спонсоры – компания Riwal, специализирующаяся на производстве подъёмной техники (подъёмники, погрузчики) и компания Readynez, специализирующаяся на помощи по цифровой трансформации бизнеса, подписали контракт с командой до 2021 года.

Стеффен Кроманн (Steffen Kromann), менеджер команды: «Приятно, когда о получении лицензии объявлено официально. Сюрпризом это не стало, потому что мы вовремя подали все документы и не встретили препятствий при регистрации команды, но хорошо получить зелёный свет официально».

Главная цель команды – участие в Тур де Франс-2021 года, который стартует в Дании.

Состав команды Riwal Readynez на 2020 год:

Sondre Holst Enger, (Норвегия)

Lucas Eriksson, (Швеция)

Piotr Havik, (Голландия)

August Jensen, (Норвегия)

Andreas Lorentz Kron, (Дания)

Christoffer Lisson, (Дания)

Sindre Skjøstad Lunke, (Норвегия)

Kim Magnusson, (Швеция)

Tobias Mørch Kongstad, (Дания)

Rasmus Christian Quaade, (Дания)

Elmar Reinders, (Голландия)

Jesper Schultz, (Дания)

James Shaw, (Великобритания)

Nick Van Der Lijke, (Голландия)

Torkil Veyhe, (Дания)

Emil Nygaard Vinjebo, (Дания)

Rasmus Bøgh Wallin, (Дания)