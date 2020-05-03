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Спортивный директор команды UAE Team Emirates о психологическом состоянии велогонщиков

Спортивный директор команды UAE Team Emirates: «Велогонщики волнуются, когда у них появится шанс себя показать»

 

  Спортивный директор команды UAE Team Emirates Аллан Пейпер (Allan Peiper) считает, что одной из главных проблем в период изоляции является не столько тренировки, сколько психологический настрой гонщика, о чём рассказал в интервью Cyclingnews.

 

 

   Аллан Пейпер: «Ребята по 8 часов занимаются в изоляции на домашних тренажёрах, и от этого у них раскалывается голова. Они с удовольствием хотели бы снова выезжать, но в то же время есть много велогонщиков, которые боятся всего этого. Даже те, кто могут тренироваться на улице, беспокоятся о контрактах на следующий год. Они волнуются о том, когда у них появится шанс себя показать.

 

  Они молоды, в их представлении жизнь длится вечно, они всё видят в розовом цвете, но нынешняя ситуация коснётся каждого. Даже если у них есть контракт на следующий год, их команда может закрыться. Или же зарплата не будет прежней. Есть много факторов, которые надо учитывать. Они уже давно находятся в изоляции, все их цели сметены. Уверен, что они адаптируются, но главным становится вопрос психического здоровья. Я лично и команда почти не касались этой стороны, но сейчас здоровая психика важнее тренировок.

 

  Что с психологическим состоянием каждого гонщика? Как они справляются с семейной жизнью и изоляцией? Они должны справиться с бессчётным количеством вещей.

 

  Ещё один ключевой момент – кто первым начнёт выступать в гонках.

 

  Мы принимаем меры, наблюдаем за психологическим состоянием гонщиков.  Врачи команды следят за этим, а тренеры и спортивные директора постоянно на связи с гонщиками.

 

  На данный момент всё, что нам остаётся, – ждать календарь, который UCI должен объявить во вторник. У нас есть даты Тур де Франс-2020, так что можем планировать тренировочные лагеря. Но Том Дюмулин недавно сказал, что если он не сможет уехать в горы, то ему можно забыть о генеральной классификации на Тур де Франс. И это так для множества генеральщиков и команд. Разрешение путешествовать очень важно.

 

  Думаю, UCI предложит что-то, что будет работать. Будет трудно иметь конкурентоспособных гонщиков на всех трёх Гранд-турах, потому что мы не сможем менять составы от гонки к гонке. И гонщикам всё равно надо будет отдыхать между соревнованиями, даже если они не выступали полгода. Стартом для всех будет Тур де Франс. Неважно, что говорят, Тур – стартовая точка. Такова реальность».

 

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Теги к статье: UAE Team Emirates Аллан Пейпер

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Комментарии

  • flugegeheimen
    UCI отложил объявление пересмо ... (9)
    flugegeheimen-Фото
    Как всегда, все упирается в деньги. Страховки, выполнение контрактных обязательств перед тв, спонсорами, городами. Запрет властей частично снимает с оргов ответственность.Объявить по своей инициативе "Наташ, вставай, мы все отменили" с точки зрения финансов смерти подобно. Сама столкнулась с отменой фестиваля в Нидерландах, орги партизанили до последнего, пока не вышел официальный запрет, хотя всем все понятно было.
  • Адриен
    Патрик Лефевр: «Сейчас не врем ... (1)
    Адриен-Фото

    Нынешняя схема велоспорта . которую поддерживают Леланг и Лефевр, напоминает ЗООПАРК. Когда кто-то начинает ратовать за то, чтобы живых "экспонатов" выпустили на волю, обязательно находятся те, кто с этим не согласен, утверждая, что животным в клетках и вольерах хорошо, их кормят, поят, лечат, холят и лелеят. Всё потому, что с ХОЗЯЕВАМИ зоопарка (спонсорами) повезло. Поэтому будут против... А Шотте совершенно прав - реформировать велоспорт НЕОБХОДИМО было еще ВЧЕРА. И в плане финансов, и правила , и структурно.... И как раз во время кризисов  необходимость перемен более всего и проявляется...

  • Rokka
    Дуг Райдер и Бьярне Риис о буд ... (1)
    Rokka-Фото
    Брэйлсфорд думает о горцах, а Рийс о деньгах, вот и вся разница. Датчанин всегда был спорной фигурой, но то что он суёт свой нос в дела абсолютно другой команды показывает что он лицемер. Ведь Дэйв говорил только об инеос, а не о его невнятной команде
  • Earl57
    "Tour for all" - серия вирт ... (5)
    Earl57-Фото

    Когда контрактный год, а гонок в обычном формате в обозримом будущем не предвидится, то приходится использовать то, что доступно. Тут уж не до жиру, быть бы живу. То есть не обнаружить на своем месте в команде более бойкого и менее разборчивого ноунейма.

    И когда спонсоры недовольны. тоже приходится напрягаться.Например, когда в этих онлайн-гонках показывают квиков, у каждого за спиной, на самом видном месте, огроменные баннеры с логотипом компании. Спонсоров надо ублажать любыми способами.

    А те, кого не цепляет, могут идти лесом... Если не в состоянии сообразить что к чему, то это их проблемы. И только их.

  • RVL
    "Tour for all" - серия вирт ... (5)
    RVL-Фото

    Пока кумиры в форме , может кого то это и зацепит...

    А когда ноунеймы попрут в онлайн,..бройлерная фабрика 

  • RVL
    "Tour for all" - серия вирт ... (5)
    RVL-Фото
    Я-да...
  • Camel
    "Tour for all" - серия вирт ... (5)
    Camel-Фото
    А вы смотрите гонки в записи?
  • paindoc
    "Tour for all" - серия вирт ... (5)
    paindoc-Фото
    Безалкогольное пиво и резиновые женщины для всех.
  • wintermute
    UCI отложил объявление пересмо ... (9)
    wintermute-Фото
    Видимо, надежда на чудо живёт до последнего.
  • Александра
    UCI отложил объявление пересмо ... (9)
    Александра-Фото

    Все это напоминает знаменитое "так любил свою собаку, что отрезал ей хвост по частям".

    Должно быть, очень трудно сейчас взять и сказать, все, сезон пропал, никаких гонок, сроков и переносов до конца эпидемии. Подходим к пониманию в темпе один шаг вперед, два назад.

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2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
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10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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