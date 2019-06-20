Врач команды Bahrain-Merida о возможных сложностях выхода из изоляции

Карло Гуардашионе: «Разрабатываем планы действий при всех возможных сценариях»

Врач команды Bahrain-McLaren Карло Гуардашионе (Carlo Guardascione), как и тренерский состава команды, поддерживает велогонщиков в непростой ситуации изоляции. Все ждут возобновления сезона. Но для Карло Гуардашионе, медиков и персонала команды возвращение к активной жизни потребует гораздо больших усилий, чем обычно, так как важно сократить риск возможного заражения коронавирусом. О трудностях периода карантина и выхода из него Карло Гуардашионе рассказал в интервью RAI Sport.

Карло Гуардашионе: «Врачи команды и тренеры постоянно на связи с гонщиками, так как все они сейчас проходят через трудный период, который прежде никто никогда не переживал. Всем психологически важно знать дату возобновления гонок. Каждый сейчас работает, чтобы быть готовым к тому моменту, когда дадут зелёный свет.

Велогонщики команды Bahrain McLaren находятся в 12 разных странах, так что первый шаг – чтобы у всех была возможность выезжать на тренировки.

Перед всеми тренировочными лагерями мы организуем проведение серологических тестов крови для каждого гонщика, но я считаю, что на данный момент у всех будет негативный результат на наличие вируса.

Мы усилим меры безопасности и уровень изоляции, чтобы защитить гонщиков и персонал. Разделим гонщиков на маленькие группы по три – четыре человека, которые будут тренироваться вместе, но в отдалении от других групп. Они будут питаться вместе, спать в одних комнатах, им будет помогать один соньёр. Везде в общественных пространствах отеля гонщики будут носить маски. Автобусы и технички, а также номера отелей, где остановятся гонщики во время сборов, мы будем дезинфицировать. Эти меры будем проводить на тот случай, если возникнет заражение, и тогда будет легче контролировать проблему.

Не думаю, что существует реальный риск поймать вирус или распространить его, выезжая на велосипеде на дорогу. Риск намного ниже по сравнению, скажем, с плавательным бассейном или спортзалом.

Конечно, во время гонок надо быть очень осторожными, особенно в отношении контактов с публикой. Когда соревнования в конце концов стартуют, ситуация улучшится. Думаю, любой риск или проблемы можно будет контролировать.

Без сомнения, каждая команда усилит меры по гигиене в гонках, а задача организаторов следовать инструкциям стран, где будет проходить гонка. Естественно, старты и финиши гонок могут вызвать проблему, трудно проводить гонку без публики. Никто этого не хочет, но так может быть.

Сейчас для всех в спорте сложная ситуация. Но мы не должны сидеть и ничего не делать. Мы стараемся разработать планы для всех возможных сценариев. Когда нам дадут разрешение начать работать, мы будем готовы».