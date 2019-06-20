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Врач команды Bahrain-Merida о возможных сложностях выхода из изоляции

Карло Гуардашионе: «Разрабатываем планы действий при всех возможных сценариях»

 

 

  Врач команды Bahrain-McLaren Карло Гуардашионе (Carlo Guardascione), как и тренерский состава команды, поддерживает велогонщиков в непростой ситуации изоляции. Все ждут возобновления сезона. Но для Карло Гуардашионе, медиков и персонала команды возвращение к активной жизни потребует гораздо больших усилий, чем обычно, так как важно сократить риск возможного заражения коронавирусом.  О трудностях периода карантина и выхода из него Карло Гуардашионе рассказал в интервью RAI Sport.

 

 

 

  Карло Гуардашионе: «Врачи команды и тренеры постоянно на связи с гонщиками, так как все они сейчас проходят через трудный период, который прежде никто никогда не переживал. Всем психологически важно знать дату возобновления гонок. Каждый сейчас работает, чтобы быть готовым к тому моменту, когда дадут зелёный свет.  

 

  Велогонщики команды Bahrain McLaren находятся в 12 разных странах, так что первый шаг – чтобы у всех была возможность выезжать на тренировки.

Перед всеми тренировочными лагерями мы организуем проведение серологических тестов крови для каждого гонщика, но я считаю, что на данный момент у всех будет негативный результат на наличие вируса. 

 

  Мы усилим меры безопасности и уровень изоляции, чтобы защитить гонщиков и персонал. Разделим гонщиков на маленькие группы по три – четыре человека, которые будут тренироваться вместе, но в отдалении от других групп. Они будут питаться вместе, спать в одних комнатах, им будет помогать один соньёр. Везде в общественных пространствах отеля гонщики будут носить маски. Автобусы и технички, а также номера отелей, где остановятся гонщики во время сборов, мы будем дезинфицировать. Эти меры будем проводить на тот случай, если возникнет заражение, и тогда будет легче контролировать проблему.

 

  Не думаю, что существует реальный риск поймать вирус или распространить его, выезжая на велосипеде на дорогу. Риск намного ниже по сравнению, скажем, с плавательным бассейном или спортзалом.

 

  Конечно, во время гонок надо быть очень осторожными, особенно в отношении контактов с публикой. Когда соревнования в конце концов стартуют, ситуация улучшится. Думаю, любой риск или проблемы можно будет контролировать.

 

  Без сомнения, каждая команда усилит меры по гигиене в гонках, а задача организаторов следовать инструкциям стран, где будет проходить гонка. Естественно, старты и финиши гонок могут вызвать проблему, трудно проводить гонку без публики. Никто этого не хочет, но так может быть.

 

  Сейчас для всех в спорте сложная ситуация. Но мы не должны сидеть и ничего не делать. Мы стараемся разработать планы для всех возможных сценариев. Когда нам дадут разрешение начать работать, мы будем готовы».

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Теги к статье: Bahrain McLaren

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  1. Имя: Александр

    Ice

    Вчера, 22:54 | Регистрация: 20.06.2019

    Я хз, но в наших бассейнах с хлоркой вообще никакой вирус не выживет) А меры принимать придется однозначно, но это того стоит.

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Комментарии

  • sashaney
    Том Дюмулин: «Виртуальные гонк ... (1)
    sashaney-Фото

    250 маловато что то. ошибка перевода?

  • Semen057
    Эпидемиологи сомневаются в воз ... (13)
    Semen057-Фото

    Вирус в мозгах....

  • Ice
    Врач команды Bahrain-Merida о ... (1)
    Ice-Фото

    Я хз, но в наших бассейнах с хлоркой вообще никакой вирус не выживет) А меры принимать придется однозначно, но это того стоит.

  • Ice
    Компания Deceuninck выполнит с ... (5)
    Ice-Фото

    Цитата: Earl57
    На суд тоже тратиться придется. Поэтому решили оставить всё как есть, но не преминули сообщить Лефевру, что не получили того, на что рассчитывали при заключении соглашения. По крайней мере не в том объеме, как ожидали. Лефевру пришлось оправдываться, что это не вина команды, они со своей стороны делали всё, что могли.

    Да-да) Чтобы старый лис больше ценил их лояльное отношение. Могли в узком кругу это оговорить, но выставили так, чтобы все увидели, что компания не отказывается от принятых обязательств. Хоть какую-то имиджевую пользу извлекли.

  • Earl57
    Компания Deceuninck выполнит с ... (5)
    Earl57-Фото
    На суд тоже тратиться придется. Поэтому решили оставить всё как есть, но не преминули сообщить Лефевру, что не получили того, на что рассчитывали при заключении соглашения. По крайней мере не в том объеме, как ожидали. Лефевру пришлось оправдываться, что это не вина команды, они со своей стороны делали всё, что могли.
  • Ice
    Компания Deceuninck выполнит с ... (5)
    Ice-Фото

    Цитата: Earl57
    Цитата: SportSpirit
    У Лефевра можно поучиться хитро*опости в общении с масс-медиа, спонсорами, да и с гонщиками. 

    А чего хитрого то? Подписанный договор есть, его надо выполнять (ибо иначе придется платить неустойку). Будет ли продолжение сотрудничества - неизвестно, никаких обещаний. Может да, может нет. Как экономическая ситуация сложится, там видно будет...

    В любом договоре есть пункт о форс-мажоре, в западных тем более. А нынешняя ситуация как раз к форс-мажору и относится, при желании, Декеник мог бы расторгнуть соглашение и любой суд подтвердил бы правомерность решения. Поэтому, молодцы, что все оставили как есть.

  • Earl57
    Компания Deceuninck выполнит с ... (5)
    Earl57-Фото

    Цитата: SportSpirit
    У Лефевра можно поучиться хитро*опости в общении с масс-медиа, спонсорами, да и с гонщиками. 

    А чего хитрого то? Подписанный договор есть, его надо выполнять (ибо иначе придется платить неустойку). Будет ли продолжение сотрудничества - неизвестно, никаких обещаний. Может да, может нет. Как экономическая ситуация сложится, там видно будет...

  • SportSpirit
    Компания Deceuninck выполнит с ... (5)
    SportSpirit-Фото

    У Лефевра можно поучиться хитро*опости в общении с масс-медиа, спонсорами, да и с гонщиками. 

  • Адриен
    Глава спортивного маркетингово ... (3)
    Адриен-Фото

    Вообще, главный недостаток большого шоссейного велоспорта - нет ЕДИНОГО ХОЗЯИНА. Есть федерация, но она - контролер, арбитр, законодатель. Допустим , в той же Ф1 всё определяется т.н. Договором Согласия, который заключается между командами, владельцем Ф1 ( обладателем коммерческих прав) и федерацией. По нему БОЛЬШАЯ часть из полученного от чемпионата дохода - около 55 % - выдаётся командам-участницам в виде призового фонда. Доходы получают от национальных вещателей ТВ, от спонсоров, от автодромов - на самом деле статей немало... Конечно, то что команды получают в виде премиальных - не единственный источник средств, но очень существенный... Интересный подход у Фрая - мол, денег от ТВ немного - к чему делить ? А КУДА ЭТИ ДЕНЬГИ УХОДЯТ ? В федерацию и организаторам. А куда уходят средства от рекламы ? ТВ каналам и ... организаторам. А куда уходят деньги от АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ образований, по дорогам которых проходят гонки ? Федерации и организаторам... И список можно продолжить... И получается так - на шоссейном велоспорте наживаются многие, кроме - САМИХ велокоманд и велогонщиков.

  • Адриен
    Глава команды Ineos призвал по ... (2)
    Адриен-Фото

    В своё время Тиньков предлагал вполне приемлемую бизнес-модель, при которой команды становились намного более независимыми - в финансовом плане. Но тот же Sky, другие некоторые команды с жирными спонсорами её сразу дружно отмели. Да и федерация отнеслась , мягко говоря, скептически... А сейчас подлетел жаренный петух и довольно чувствительно клюнул...

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