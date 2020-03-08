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Генеральный менеджер команды NTT: «Для нас критически важно, чтобы Тур де Франс-2020 состоялся»

Дуг Райдер: «Мы просто надеемся, что Тур де Франс сможет состояться»

 

 

  Генеральный менеджер южноафриканской велокоманды NTT Дуг Райдер (Doug Ryder) утверждает, что проведение Тур де Франс-2020 имеет решающее значение для всего велоспорта.  В интервью программе BBC World Service's Newsday  он объяснил, почему так важно, чтобы французский Гранд-тур состоялся.

 

 

  Дуг Райдер: «Мы просто надеемся, что придёт конец июня, и  Тур де Франс можно будет провести. Для нас, команд, критически важно, чтобы он прошёл в этом году.  Олимпийские игры перенесены на следующий год, что считаю правильным решением, потому что люди так долго тренировались и готовились.

 

  Это сложно, но потенциально Тур де Франс может быть отодвинут на несколько недель и пройти в июле,. Мы надеемся, что он всё-таки состоится. 15 мая – срок, до которого они должны принять решение. Будем надеяться, что оно будет правильным, а также будем надеяться, что мы сможем в июле выступать в гонке на дорогах Франции.

 

  В велоспорте мы на сто процентов зависим от спонсорской поддержки, поэтому сейчас велоспорт может получить серьёзный удар и оказаться в бедственном положении.

 

  Некоторые команды уже в трудной ситуации, им приходится принимать радикальные меры, чтобы удержаться в спорте. Сейчас очень и очень тяжёлое время.

 

  Нам повезло, что NTT и наши главные спонсоры стараются поддержать нас всем, что в их силах. На данный момент мы ждём. Идут переговоры с UCI, чтобы понять, когда сезон сможет стартовать, потому что чем дольше продолжается такая ситуация, тем тяжелее будет вернуть наших спонсоров».

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Теги к статье: NTT

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Ближайшие старты

8 - 15 марта 2020

Paris - Nice

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • AvA
    Компания Deceuninck требует ко ... (8)
    AvA-Фото

    Да, вы правы, в 1968 году не было интернета. И ничего страшного в гонконгском гриппе не было. Всего-то около 40 тысяч ушедших только в США, но это не считается.
    И в 1986 году, 26 апреля, тоже интернета не было. И через 4 дня всех вывели на первомайскую демонстрацию, когда надо было, как минимум сидеть дома, а как максимум свалить на несколько сотен километров оттуда.... а потом, спустя несколько лет, медики зафиксировали просто обвал статистики по беременностям у девушек/женщин, период раннего полового созревания у которых пришёлся как раз на тот период. Но это же тоже не важно и не страшно, правда? Мы же, как тимуровцы, делаем и молчим, да?...

  • Адриен
    Компания Deceuninck требует ко ... (8)
    Адриен-Фото

    Вот сейчас прочитал эту статью, комментарии про стримы , общения в сети, виртуальные "гонки"... И стало понятно - а почему раньше при разных пандемиях не возникало подобных ситуаций ? Не отменяли Олимпиады, различные соревнования, не было жестких карантинов, самоизоляций... ИНТЕРНЕТ ! ЕГО НЕ БЫЛО ! Ну какие в 1968 году - в разгар гонконгского гриппа - виртуальные общения, виртуальные гонки и матчи, удаленная работа, заказы товаров по сети и т.п.? И людей в четыре стены было не загнать ! И все это понимали - и даже не пытались, жизнь есть жизнь. Сейчас появилась возможность ВИРТУАЛЬНОЙ жизни. И мы имеем то, что имеем. А на деле то - ЭРЗАЦ.

  • Yuriy 17
    Компания Deceuninck требует ко ... (8)
    Yuriy 17-Фото

    Я тоже недополучаю выгоду (в виде удовольствия от просмотра велогонок) в текущей ситуации.

     

    Поэтому пусть Патрик Лефевр и другие команды предоставят и мне компенсацию! acute

     

     

     

  • Александра
    Альберто Контадор выставил на ... (4)
    Александра-Фото

    Интересно, спасибо!

  • Александра
    Компания Deceuninck требует ко ... (8)
    Александра-Фото

    Цитата: APXEOLOG
    Это ныняшняя версия спорта приспособленная к текущей ситуации - болельщики хотят видеть и слышать что то интересное о спорте!

    Я-то, к примеру, не хочу. Я хочу гонки и на велосипед.(

  • APXEOLOG
    Компания Deceuninck требует ко ... (8)
    APXEOLOG-Фото
    Это ныняшняя версия спорта приспособленная к текущей ситуации - болельщики хотят видеть и слышать что то интересное о спорте! И вовсе не обязательно на тех же стримах какие то сплетни/интриги/скандалы обсуждать или супер секретную информацию о подготовке к гонкам раскрывать.. Многие остаются неуслышанными, взгляды остаются неозвученными - и это грустно, что всё подвешено в каком то режиме ожидания..
  • Александра
    Компания Deceuninck требует ко ... (8)
    Александра-Фото
    С одной стороны, да, могли бы. С другой - это уже будет совсем не спорт. Очень неприятная ситуации. И винить некого, и выхода не предвидится.
  • APXEOLOG
    Компания Deceuninck требует ко ... (8)
    APXEOLOG-Фото
    И правда, не все ребята и девчонки занимаются пиаром или рекламой во время пандемии.. В теории могли бы активнее проводить стримы, общения с фанатами, просто рекламировать своих спонсоров - и всё онлайн, как и все..
  • Earl57
    Грег Ван Авермат – победитель ... (34)
    Earl57-Фото
    То есть если вы считаете, что СК говорит ерунду, значит он говорит ерунду. Иначе и быть не может.
    Есть гонщики, которые просто не любят тренироваться на велостанке. Не только Грег, но и Барде, например. А Ланда недавно выложил в твиттере шутливое видео как он с остервенением разрубает велостанок топором. Это их личные заморочки и к техническим возможностям станков и компьютерных программ для них отношения не имеют.
  • Earl57
    Грег Ван Авермат – победитель ... (34)
    Earl57-Фото
    Ну, в прыжках с трамплина, например, давно учитывают влияние ветра на качество прыжка и в зависимости от направления ветра (встречный или попутный) и его силу применяют специальный коэффициент к итоговой оценке. Значит, можно и в велогонках такое сделать.

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5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
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